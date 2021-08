Leder av Drammen moske: – Vi har fått mange bekymringsmeldinger fra mødre

Det er nå to år siden den terrordømte Philip Manshaus tok seg inn i Al Noor-moskeen i Bærum. Hans mål var å drepe så mange muslimer som mulig. Siden den gang er trusselen fra høyreekstreme stadig tilstedeværende. Nå ønsker Islamsk Råd Norge ytterligere tiltak for å øke sikkerheten i norske moskeer.

Sajid Mukhtar er styreleder i Drammen moske på Fjell. Han mener det absolutt er et behov for en fagperson som kan gi konkrete råd om sikkerhet og beredskap for moskeene. Etter angrepet mot Al Noor-moskeen 10. august 2019 har Mukhtar merket en økt bekymring blant moskeens medlemmer.

– Da vi bygde moskeen var ikke terror et stort tema, det gikk mer på tyveri og den type ting. Så den er bygget slik at det skal være mest mulig åpenhet og innsyn. Derfor er inngangsdøren av glass og store deler av moskeen i glass. Vi var nesten ferdig med alt da hendelsen i Al Noor-moskeen skjedde, og i etterkant har jo trusselbildet forverret seg, sier han.

Ifølge Mukhtar er det nok av generelle råd, men de helt konkrete rådene og tiltakene er en mangelvare.

Angrep mot moské i Bærum. Al Noor moske i Bærum kort tid etter angrepet 10. august 2019. (Terje Pedersen/NTB)

Vil ikke gjøre moskeen om til en bunker

– Vi har vært i kontakt med politiet. De sier de kan gi oss råd, men det er ikke noe helt konkret med tanke på moskeen. Vi har også vært i kontakt med private sikkerhetsselskaper, men de er mest interessert i å selge et produkt og ikke hva som egner seg best for akkurat Drammen moske. I tillegg er disse selskapene veldig dyre.

Mukhtar forteller at hvilke sikkerhetstiltak som skal gjøres er et stort dilemma for moskeen. De ønsker å øke sikkerheten, samtidig som de ønsker å beholde åpenheten.

– Vi ønsker ikke å gjøre moskeen om til en bunker. Min bekymring som leder er også at store, drastiske tiltak i moskeen kan føre til redsel blant medlemmene, og at utenforstående kan begynne å lure på hva vi driver med, sier han.

Noen tiltak har likevel blitt gjort. Drammen moske har fått innvilget støtte fra staten i to omganger. Frontdøren skal byttes fra glass til en mer solid branndør og det vurderes fortløpende hva som skal gjøres videre. Ifølge Mukhtar er god kameraovervåking det neste tiltaket som planlegges.

Drammen Sentrum Moske har tidligere satt opp kameraovervåking. Nå vurderes ytterligere tiltak for å bedre sikkerheten. (Foto: Drammen Sentrum Moske )

Trusselbildet har blitt et stort tema

Mukhtar forteller at de har fått mange meldinger fra bekymrede mødre. I helgene har moskeen koranskole for barn og det skal være mange som stiller spørsmål rundt sikkerheten når barna deres er i moskeen.

– Vi har faktisk hatt en stor nedgang i elever. Korona har også en liten påvirkning, men etter at vi åpnet igjen er det tydelig at sikkerheten er noe som bekymrer folk. Det er et samtaleemne som går igjen blant moskeen medlemmer. Vi har en ansatt som jobber i moskeen hele tiden, og i helgene er det barn som er her. Så vi ønsker å kunne tilby trygghet, sier han og legger til:

– Jeg vil trekke fram at politiet har vært flinke til å følge opp. De er mer til stede og viser mer engasjement. De er ofte godt til stede under større feiringer. Det setter vi pris på.

Mustafa Gezen er styreleder i Drammen sentrum moske, han opplever også at dialogen med politiet er god. Ifølge Gezen blir de informert av politiet dersom det kommer trusler eller noe som kan være til fare for moskeens medlemmer.

– Når det gjelder sikkerhetstiltakene vi har satt i sentrum moske, synes vi at det gjør oss tryggere. Det kan hende vi må sette inn enda flere fysiske tiltak for å gjøre sikkerheten enda bedre for folk som kommer til moskeen og selve bygget. Videre vurderer vi sikkerhetsglass som tåler brann og skudd, og vi vil fortsette dialogen med politiet, sier Gezen.

Mustafa Gezen styreleder i Drammen Sentrum Moske mener tiltakene gjør at medlemmene føler seg tryggere. (Foto: Drammen Sentrum Moske)