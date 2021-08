Steffen (30) går fra bjørnebror til rockeband: – Den store guttedrømmen

Hvem: Steffen Lindjak Riis (30) fra Drammen

Hva: Skuespiller og musiker.

Hvorfor: Spiller en av bjørnebrødrene Grisk og Gomle Gyldenklo i stykket Kronen i Sukkerdalen

Hei Steffen, så kult at du stiller opp. Er du klar?

– Hallo ja. Så utrolig kult det er at dere ville snakke med meg da, det må jeg bare si.

Bare hyggelig, vet du. Da setter vi i gang. For dem som ikke kjenner deg, hvem er Steffen?

– Du, jeg er en blid og jordnær kar med langt hår fra Drammen, som liker å være med på å skape ting og underholdning for folk flest.

Steffen Lindjak Riis (30) sier at glade og engasjerte mennesker gjør at han selv blir glad. (Karoline Nysveen)

Ja, når vi snakker om underholdning, du er aktuell med barneteater i Bjørneparken. Hva er det med teater og skuespill som appellerer til deg?

– Det er egentlig veldig tilfeldig, for jeg kommer jo fra en litt annen type oppvekst. Men da jeg var 20 år begynte jeg på Folkehøyskole og det var da det snudde. Jeg fikk prøve noe nytt, fikk nye erfaringer og nye inntrykk. Det var veldig gøy og deretter gikk det videre til skuespillerutdanning, noe som har forma meg til den jeg er i dag. Jeg synes det er givende å holde på med.

Hvordan har sommeren vært som bjørn i Bjørneparken?

– Det har vært kjempeartig. Det har vært så mye folk at vi har satt publikumsrekord. Rett og slett topp stemning. Vi har hatt mye godt vær, så det blir godt og varmt i bjørnekostymet, men det er bare moro når folk er så blide. Det virker som folk er sultne på opplevelser og underholdning etter året som har gått. Da er det ekstra gøy å kunne bidra.

Men dere byr på flere forestillinger hver eneste dag, blir du aldri lei?

– Nei, vet du hva. Det er stort sett bare gøy. Kanskje hvis det er dårlig vær, men vi står i det og har det moro likevel. Folk møter opp og er engasjerte, enten de kommer i shorts eller regntøy. Så da er det gøy. Ja, du kan egentlig si at det bare er gøy. Haha.

Steffen Lindjak Riis i full sving under en forestilling i Bjørneparken der han spiller en av bjørnebrødrene Grisk og Gomle Gyldenklo i stykket Kronen i Sukkerdalen. (Sebastian Eilertsen)

Du driver jo ikke bare med barneteater, men også skuespill, standup og musikk. Hva er den ultimate drømmen?

– Det må bli musikk. Nå satser jeg veldig på musikk og er vokalist i rockebandet Siste Skvadron. Vi har faktisk fått platekontrakt og kommer med vår første plate til neste år. Så da er drømmen at vi klarer å komme oss opp og fram, sånn at vi kan dra på turné med bandet. Det må være den store guttedrømmen.

Det er jo en veldig stor kontrast fra barneteater i Bjørneparken!

– Ja, det er stor kontrast. Det er underholdning for barn og underholdning for voksne. Det er noe med det at om ti år så kan jeg angre, så jeg følte at jeg bare måtte satse nå som timingen var riktig. Så vi satser høyt nå, så får vi se hvor vi lander. Så kan vi le av det når vi blir gamle uansett.

Ja, man må satse for å vinne. Vi kan gå over til standardspørsmålene våre. Hvem ville du helst stått fast i en heis med?

– Oi! Nå fikk jeg noe å tenke på. Da sier jeg Axl Rose, vokalisten i Guns & Roses.

– Er han det store rockeidolet?

– Det er nok det altså, hadde det ikke vært for det bandet der, tror jeg ikke jeg hadde drevet med musikk. Det traff meg bare veldig.

– Hva er favorittlåten?

– De har så mange gode, men jeg er gladgutt, så da må jeg gå for Paradise City.

Hva gjør det lykkelig?

– Det er folk. Glade og blide folk som er engasjerte.

Hva kunne du gått i demonstrasjonstog for?

– Det ville nok vært enda mer fokus på tilrettelagt skole for alle, så alle skal bli sett. Det er ikke lett å vite hva man vil bli når man er ung. Skolebenken fenger ikke alltid de litt mer rastløse kroppene.

Er det noe du angrer på at du har gjort eller ikke gjort?

– Oi. Jeg kan vel kanskje si at jeg skulle ønske jeg startet i det feltet jeg holder på med nå tidligere.

