Kniveåsen rundt for tredje gang: – Vi satser på over hundre deltakere

Det er en blid og positiv Jonas Langeteig (34) som tar telefonen når Dagsavisen Fremtiden ringer. Sammen med brødrene sine Martin (33) og Simen (27) arrangerer han løpet Kniveåsen rundt. Dette er tredje året løpet arrangeres og gutta har ikke planer om å gi seg med det første.

– Første året vi arrangerte var det femti som deltok, i fjor var det rundt åtti og i år satser vi på over 100 deltakere. Det ser bra ut foreløpig, så lørdag braker det løs, sier Langeteig.

Langeteig forklarer at det i bunn og grunn har vært et nabolagsløp der venner og bekjente er med å løpe, men understreker at det er åpent for alle som ønsker å delta. Løpet er også gratis.

– I år går også løpet på samme dag som arrangementet Blaa Aften som holdes på Knivestranda. Så dette blir jo en skikkelig helaften med løping på formiddagen og konsert på kvelden, for dem som måtte ønske. Det tror jeg kan bli veldig moro.

Kvinneklassen før start i fjor. Både store og små deltok. (Simen Langeteig)

Fikk drahjelp av lokalpolitikere

Langeteig forteller at de også har fått litt drahjelp av lokalpolitikerne. Mads Hilden (Ap) og Herman Ekle Lund (V) har begge stilt opp i en promoteringsvideo der de oppfordrer folk å delta på Kniveåsen rundt.

– Det er kjempekult. De skal delta i løpet begge to, så får vi se om det dukker opp noen flere spreke politikere på startstreken, sier han.

Distansen som skal tilbakelegges for deltakerne er på litt over tre kilometer. Løypa byr på både flat mark, oppover – og nedoverbakke. Starten går fra Knivestranda, deretter rett opp på Knivåsen og ned igjen.

– Vi har en bakke som vi kaller monsterbakken, den har en stigning på rundt to hundre høydemeter og er ganske seig.

Ifølge Langeteig er det mange som går hardt ut fra start og feltet er ganske tett fram til “monsterbakken”. Der skilles klinten fra hveten og det blir ofte stor spredning i feltet.

– Noen er dødskjappe opp bakken og andre får virkelig kjenne på det. Da kommer det fram hvem som har trent i sommer og ikke, sier han og ler.

Under fjorårets løp ble det satt ny løyperekord. Langeteig er spent på om det kommer noen sterke løpere i år som kan utfordre rekorden.

Løpet deles inn i tre klasser, der det kåres en vinner i hver klasse som tar med seg premien på 3000 kroner. Premiepotten er sponset av Kniveåsen AS som driver med eiendomsutvikling. Selskapet drives av guttenes far Knut Langeteig.

Det er en klasse for menn, en for kvinner og en idealklasse felles for menn og kvinner der det trekkes en idealtid. De tre nærmest idealtiden vinner første, andre og tredjeplass. Det er kun mulig å stille i en klasse.

– Vi pleier å si at alle som går søndagstur har mulighet til å vinne idealtid-klassen.

Deltakere fra idealklassen under fjorårets Åskollen rundt. (Simen Langeteig)

Dugnadsbasert lavterskeltilbud

Langeteig forklarer at alt som gjøres er dugnadsbasert og at løpet er et lavterskeltilbud for både arrangør og deltakere.

– Vi har dratt med oss hele storfamilien. Foreldre, fettere, kusiner og alt er med. Vi har egentlig dratt med oss alle vi kommer over og alle har fått oppgaver. Det er kult at folk tar seg tiden til å stille opp og det er viktig for oss at dette er moro for alle.

– Med en gang man skal gjøre ting mer profesjonelt, koster det mer penger. Vi er ikke helt der, men vi har likevel tatt med oss noen forbedringer i år, sier han.

I år har arrangementet fått tak i et nytt lydanlegg med mikrofon og en speaker. Med dette er Langeteig sikker på at det vil bli enda bedre stemning. I tillegg blir det flere vakter iført gule vester som ivaretar trafikksikkerheten når deltakerne skal krysse Svelvikveien.

– Jeg vil også benytte anledningen til å rose en ildsjel i området som hjelper oss mye. Terje Moen er en mann som vedlikeholder Knivestranda, klipper gress og så mye mer som folk kanskje ikke er klar over. Han er veldig god å ha. Han tilrettelegger også mye for at arrangementet Blaa Aften.

