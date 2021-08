Folk kommer utenbys fra for denne veggen: – En skjult perle i Drammen

– Dette er en skjult perle i Drammen. Jeg tror ikke folk flest forstår helt hva vi har her. Det er denne veggen folk kommer utenbys fra for å bruke. Gjennom pandemien har mange ungdommer benyttet tilbudet når andre aktiviteter har vært stengt. Jeg håper virkelig folk vil se verdien i dette, selv om det kan se ut som en rotete vegg om man bare kjører forbi, sier Eric Ness Christiansen.

Grafittiveggen ved Skur 4, populært kalt «Lovligveggen», er en av de største veggene av sitt slag i Norge hvor grafittikunstnere kan holde på lovlig. Alle som har lyst kan bruke veggen, under forutsetning av at de rydder opp etter seg og holder området pent.

Ifølge graffitikunstneren har det i flere år vært forsøkt å finne en løsning slik at graffitiveggen på havna kan holdes ryddig.

Kan bli Norges kuleste urbane serveringsted — Eric Ness Christiansen

Graffitikunstner Eric Ness Christiansen er glad for at det endelig har kommet på plass en løsning som holder tilbudet ved havna ryddig og innbydende. (Privat)

Tidligere i år kom Christiansen i kontakt med kommunen, og nå har de sammen funnet en løsning som skal prøves ut gjennom sommeren og ut over høsten. Dette er noe både han og andre i miljøet har ventet lenge på.

– Det myldrer med bar og pizzaservering der nå, og da tror jeg alle innså at det hadde vært bra å få ryddet opp litt i området. Det dreier seg om henting av spesialavfall, det er jo ikke det vanligste, men nå har vi funnet en løsning og skal se hvordan det fungerer. Det har vært dugnadsarbeid og rydding, så nå er det koselig for familier å besøke stedet også, sier han.

Det er også satt ut nye søppeldunker for spraybokser på begge sider av veggen, som skal tømmes jevnlig.

[ Ny sportslig leder i MIF på plass ]

Lovligveggen er massiv og det tas i bruk både stiger og stillaser når det det store arealet skal fylles med farger. (Shujah Malik)

Variert brukergruppe

Christiansen husker selv godt hvordan den gamle graffitiveggen på Brakerøya gjorde inntrykk da han var yngre og mener den er noe av grunnen til at han er graffitikunstner i dag, selv om denne var liten sammenlignet med «lovligveggen».

– Det er jo voldsomme greier. Veggen er rundt 750 kvadrat, så det er ikke alltid man legger merke til om det har kommet noe nytt, sier han.

Christiansen tror mange som kan ha glede av veggen har holdt seg unna ettersom området ikke har vært spesielt hyggelig. Etter den nylige opprydningen ser han at mange vender tilbake og kan utfolde sine kreative sider.

– Jeg har møtt folk som kommer innom med bilene sine for å ta bilder foran veggen, de forteller meg at de ikke har gjort det tidligere fordi det var så rotete, men at de nå er veldig glade for at plassen er ryddig og kan brukes som fotovegg igjen. Det er veldig gøy å høre at kunstnere, malere og fotografer bruker veggen, i tillegg til andre som bare kommer for opplevelsen, som turgåere og andre forbipasserende, sier han.

Tilbudet er gratis og hvem som helst kan sette sitt preg på veggen, det eneste som kreves er at man rydder opp etter seg. (Shujah Malik)

Besøkende fra andre byer

Christiansen forteller at det ikke bare er drammensere som benytter seg av gratistilbudet, men at det kommer folk fra hele landet, og at han selv har møtt besøkende fra blant annet Oslo, Tønsberg og Sarpsborg den siste tiden.

Mange har ikke tilsvarende i egen by, og velger derfor å komme til Drammen for å sette sitt preg på «lovligveggen».

Da stod det to åtteåringer og malte over arbeidet til noen profesjonelle kunstnere — Eric Ness Christiansen

– Det kom en gjeng fra Sarpsborg som brukte tre dager av sommerferien sin og malte fra stillaser. Veggen er konstant i bruk så lenge det er vær til det. Dagen etter kom det to barnefamilier. Da stod det to åtteåringer og malte over arbeidet til noen profesjonelle kunstnere, men det er sånn det skal være, det er ingen regler og åpent for alle sier han og legger til:

– Det er mange småbarnsforeldre som er interessert i gatekunst, og kommer ned med småbarn for å se på. Det har ikke vært hyggelig før, med spraybokser og søppel liggende rundt. Nå er det hyggelig her, de kan se på fra en benk, spise litt og kose seg. Det er hele tiden mye trafikk, mye mer enn mange tror. Det er like mye aktivitet her som i skateparken rett borti gata.

[ Ekteparet May og Hans Petter satser på øl ]

Gamle verk males over for å gjøre plass til nye. (Shujah Malik)

Av folket - for folket

Christiansen mener tiltaket er en viktig brikke for å vise at man kan bruke tomrom i landskapet. Han viser til sitt eget galleri som skal rives om noen år, og at han derfor får mye friere tøyler, akkurat som man har på lovligveggen. Han sier det er spennende å utnytte områder som er under utvikling og at man på denne måten får noe som er av folket - for folket.

– Det er på sånne steder man ser det som er ekte. I Norge er det fort at man lager det hipt og kult, men at det er dyrt. Jeg håper skur 4 får åpne uteservering i begge retninger, så dette kan bli Norges kuleste urbane serveringsted, sier han.

[ Drammensbandet Ventura: – Fantastisk å spille for så mange mennesker igjen ]