Ekteparet May og Hans Petter har gjort hobby til jobb - nå finner du ølet deres i butikkhyllene

Ekteparet May Jorun Røkenes og Hans Petter Kristoffersen fra Konnerud har startet Høida Bryggeri, som er oppkalt etter eiendommen de bor på.

Paret fra Konnerud er begge 52 år gamle og har drevet med ølbrygging siden 2013. Etter å ha bemerket seg i flere konkurranser og gode tilbakemeldinger fra venner og bekjente bestemte de seg for å ta det neste steget.

Nå gjør paret hobby om til jobb og satser kommersielt. Ølet deres er nå å finne i flere butikker i drammensområdet, blant annet Coop Extra og Gulating på Gulskogen senter. I tillegg er ølet å finne i vinmonopolets bestillingsutvalg.

Øl er en lidenskap paret deler og Røkenes mener det er en fordel at de er to om jobben.

– Det er genialt at vi er to som er så nære sammen om dette. Vi diskuterer oppskriftene våre fram og tilbake og utvikler ølet vårt hele veien fra første gangen det brygges og helt fram til vi blir fornøyde.

Til vanlig jobber Kristoffersen som kjøkkenselger og Røkenes studerer til barnehagelærer og tar seg av den kommersielle biten av ølbryggingen.

Hans Petter Kristoffersen viser stolt frem diplomet for årets juleøl i 2018. (Privat)

Vunnet flere priser

I 2017 deltok paret i sin første konkurranse, og det gikk over all forventning. Røkenes gikk helt til topps med sin hjemmebryggede øl, Belgisk wit som går under navnet “Sommarnatt”, og ble med dette første kvinnelige norgesmester i hjemmebrygget øl.

“Sommarnatt” har senere vunnet flere priser og gikk også videre til et internasjonalt mesterskap der ølglade entusiaster fra både Sverige, Danmark og Finland stilte til konkurranse.

Vi har ingen garanti for veien videre, så dette er penger vi har satset på hobbyen vår — May Jorun Røkenes

Kristoffersen tok dommernes pris med sin juleøl i 2018 i regi av Norbrygg.

Under Liermesterskapet i 2019 var paret igjen ute og hevdet seg. Denne gangen tok Røkenes publikumsfavoritten med sin chiliblonde.

– Vi toppet rett og slett hele konkurransen, sier Røkenes.

Premien i Liermesterskapet var at paret fikk sin egen øl i bestillingsutvalget til vinmonopolet.

– Chiliøl er noe folk har et enten – eller forhold til. Enten så elsker de den, eller så hater de den. Men dette var ølen folk allerede var kjent med og visste hva var, så da var det litt lettere å ta skrittet videre.

[ Leverte ut for høy dose cellegift ]

Hjemmebrygget øl under produksjon med utsikt over Konnerud fra parets hjem. (Privat)

– Drømmen er å ha sitt eget bryggeri

Paret forteller at de har hatt en fin utvikling og at de har lært veldig mye siden de startet med brygging av øl i 2013.

Røkenes har også sittet i styret i Norbrygg Buskerud, noe hun har dratt nytte av som ølbrygger. Der fikk hun innsikt i hele prosessen ettersom styret ved flere anledninger har vært med på kursing der de lærer hvordan man brygger øl, blant annet foredrag om alt fra gjær, kveik og brygging av gårdsøl.

Vi håper at så mange som mulig får smake ølet vårt — May Jorun Røkenes

For tiden bruker paret Humbrygg i Hønefoss for å produsere sitt øl. Ettersom etterspørsel vokser, vokser også behovet for økt kapasitet. Dermed har de nå vært i kontakt med nok en leverandør som kan hjelpe de med å produsere øl i det tempoet som kreves.

– Andreas på Humbrygg har gjort en god jobb. Chilieblonden de har brygget for oss er veldig lik den jeg brygger her hjemme. De skal få brygge ny chiliblonde når de har kapasitet, i mellomtiden tar vi en annen øltype gjennom Disco, sier Røkenes.

Ølen som skal produseres gjennom Disco er en Pale ale som de også har brygget i mange år og fått gode tilbakemeldinger på. Den kommersielle delen er det i hovedsak Røkenes som tar seg av, og hun legger ikke skjul på at det har vært nok å gjøre den siste tiden.

– Det har vært enorm respons fra utsalgsstedene vi har vært i kontakt med, så det har gått relativt i ett. Vi har solgt mye de siste tre ukene og har bare noen esker igjen av de 71 vi fikk i første leveranse. Nå sitter vi igjen med noen fat som vi må få solgt til noen uteplasser, det har vi dessverre ikke hatt tid til enda, fordi det har vært så mye annet på gang, sier hun.

Konnerudbryggeriet baserer seg på at ekteparet får brygge sitt eget øl på kontrakt hos andre, da de ikke har sitt eget fysiske bryggeri.

– Drømmen er å starte eget bryggeri, men det ligger i så fall noe fram i tid. Da tantebarnet til May Jorun kjøpte en nedlagt snekkerfabrikk, tilbød han henne et stort lokale til bryggeri i Lavangen. Dette måtte hun dessverre takke nei til, da det hadde blitt for vanskelig å bo i Drammen og drive bryggeri Lavangen i Sør-Troms, sier Kristoffersen.

[ Kåret til verdens beste karateskole ]

Chiliblond, ølen som nå er å finne i flere butikkhyller i drammensområdet. Etiketten på boksen er designet av datteren til May Jorun Røkenes. (Privat)

Kostbar hobby

Paret forteller at det har vært sinnssykt mye arbeid, men at det også har vært utrolig artig å ta skrittet fra hobby til det kommersielle. De startet sitt eget AS, noe som koster rundt 30.000 kroner og i tillegg har de spyttet inn rundt 75.000 kroner fra egen lomme for å bestille ølen de nå har solgt videre til utsalgssteder.

– Når du er hjemmebrygger er det mye dyrt utstyr som må til, og hundre tusen kroner går fort. Vi har egentlig bare plassert pengene et annet sted. Vi skal ha det gøy med andre mens vi brygger øl, og håper at så mange som mulig får smake ølet vårt, sier Røkenes.

Siden den kommersielle delen av det fram til nå ikke er veldig innbringende, kan det økonomiske være en utfordring. Ifølge Røkenes er det mange ledd som skal ha sitt i denne prosessen, slik at ølet blir dyrt på utsalgsprisen i butikkene, men selv sitter paret igjen med veldig lite.

– Vi har regnet oss fram til at vi må selge tre fulle batcher med øl for å kunne ta ut en batch med opptjente penger fra salget av tidligere brygg. Det er mye arbeid uten lønn, noe som også understreker at dette i hovedsak er en hobby og stor lidenskap. Vi har ingen garanti for veien videre, så dette er penger vi har satset på hobbyen vår.

I august starter Røkenes på studiet som barnehagelærer og tror at det å få tiden til å strekke til da vil bli en av de største utfordringene.

– Mannen min har allerede en jobb han trives godt med, så dersom ølbryggingen fortsetter å utvikle seg og det skulle bli enda mer omfattende vil jeg prioritere det kommersielle, og da er det først og fremst jeg som må trå til der, sier hun.

[ Christian (31) følger MMA-stjerna Jack "The Joker" Hermansson ]