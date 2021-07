– Anbefales alle mellom fem og 100 år

Hvem: Andrea Vik (33)

Hva: Skuespiller og kunstnerisk leder for buskerudtilknytta og drammensbaserte Elvekompaniet.

Hvorfor: Fra 28. juli til 1. august viser de igjen forestillingen “Månelandslaget” – i sirkusteltet i Drammen park.

Ut ifra stemmeleiet tør jeg gjette på at du er ganske godt humør. Hva er det som gjør deg så glad?

– Det er så stas å få lov til å spille teater igjen, ikke minst sammen med gjengen i Elvekompaniet. Det begynner jo å bli to år siden sist. Kompaniet består av proffe utøvere, med bakgrunn fra Buskerud og Drammen, innen scenekunst og film, så de fleste har opplevd en temmelig annen hverdag siden koronapandemien rammet oss. Selv har jeg nå vært tilknyttet Hålogaland Teater, som ikke ble like påvirket av det hele – mens de som har jobbet i Oslo knapt har fått stå på en scene. Så nå rigger vi teltet og scenen, øver og skravler med masse folk som kommer innom oss. Det er utrolig hyggelig – den dialogen vi får med folk.

For dem som ikke fikk med seg “Månelandslaget” da dere først satte det opp i 2019, hvordan vil du beskrive denne forestillingen?

– Det er en musikalsk romskipskomedie, om en tafatt gjeng som kalles Månelandslaget. De reiser rundt i universet i et romskip, og har som oppgave å resirkulere dårlige vaner til gode vaner. En dag dukker det opp et fremmedlegeme i sankeslusa, og da blir det et salig og byråkratisk rabalder – helt til de finner ut hva som faktisk befinner seg der. Jeg vil anbefale stykket til alle mellom fem og 100 år.

Hvordan har dere i Elvekompaniet klart dere gjennom koronatiden?

– Altså, vi har jo stort sett bare kommet sammen i sommerferien. Sånn sett har det gått bra med oss, men vi bestemte oss i mars 2020 for å kansellere sommerteateret. Det å skulle gjøre noe digitalt lå ikke helt for oss, så alternativet ble at vi ga ut musikken fra de tre store produksjonene våre på Spotify. Også fikk vi laget musikkvideo av låten “Nå blir vi kuppa” – fra Månelandslaget. Den ble faktisk nominert til beste musikkvideo under kortfilmfestivalen i Grimstad. Da det ble klart at vi igjen kunne få sette opp sommerteater i år, ville vi gjenoppta “Månelandslaget” – for å kunne kvalitetssikre produksjonen enda bedre i alle ledd.

Er det populært i skuespillerkretser – å få være med i Elvekompaniet?

– Vi består av en fast kjerne – på 18 personer, også har vi hatt masse andre innom opp gjennom årene. Siden starten i 2016 har det blitt rundt 50 personer. De siste årene har jeg stadig oftere fått høre at folk skulle ønske de var fra Buskerud eller Drammen, så det har nok i hvert fall blitt kjent at vi har det fryktelig morsomt sammen. Her kan vi dra det så langt vi vil, og eksperimentere med spillestil og humor og alt mulig. Det er en lekeplass med fri flyt, så vi koser oss glugg. Nå er det ikke noe å bli rik av, men vi har blitt mer og mer velorganiserte, så vi får fordelt de ressursene vi er i en bedre modell. Samtidig øker tilskuddet fra kommune og fylkeskommune fra år til år, siden de er kjent med oss og stoler på at vi leverer – og ønsker at vi skal eksistere. Vi mottok også kulturprisen i 2020 – og det var en stor tillitserklæring. Vi er i hvert fall ikke like dugnadspreget som vi var i begynnelsen da.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Jeg er nok ingen lesehest, men. Jeg får vel si Harry Potter 1-7, og en bok om lederskap, fra Harvard School of Business, som jeg leste for noen år siden.

Hva gjør deg lykkelig?

– Å skape, danse, stå på scenen, naturen, skøyer- og rampestreker, de nære – og absolutt kjæresten min.

Hvem var din barndomshelt?

– Hege Schøyen. Hun er så rå. Ja, og Kjersti Holmen. Det de to lagde sammen var ren magi, råskap og kvalitet – med et helt fantastisk karaktergalleri.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Kjøper en dyr genser? Nei da, kan hende spiser jeg på en fantastisk restaurant. Eller egentlig, nå som du spør, så kjenner jeg på at hver eneste dag i livet mitt er en utskeielse.

Nå får du igjen sjansen til å se de tafatte og høyst byråkratiske romfarerne - som utgjør "Månelandslaget". Nypremieren finner sted 28. juli i Drammen park. (Katrine Strøm)

Hva liker du minst ved deg selv?

– Det hender jeg sparker litt for mange baller opp i lufta samtidig.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Det som trengs.

Hvordan har ditt liv blitt preget av koronapandemien?

– Jeg har bodd i Tromsø, som ikke var spesielt hardt rammet – heldigvis. Men jeg fikk gått veldig mye på ski og var mye ute i naturen. Også fikk jeg tid til å restrukturere mange ting, som jeg setter veldig pris på. Mer generelt har vi vel alle lært at vi ikke skal ta så mye for gitt lenger.

Er det noe du angrer på?

– Absolutt ingenting!

Hvem ville du stått fast i heisen med?

– Hvem som helst. Jeg er så glad i å snakke med absolutt alle. Når du kommer litt innpå folk, så har alle en historie å fortelle.

