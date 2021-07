Nytt studentmagasin - Pandemien trakk frem skribentene i oss

De møttes for tre år siden på Universitetet i Sørøst-Norge i Drammen, planen var å studere statsvitenskap. Kaur ønsket å jobbe i utlandet, mens Moubarez ønsket seg kontorjobb.

– Vi to er veldig «ying og yang» og har helt forskjellige personligheter, sier Kaur.

– Men det gjør jo at vi to utfyller hverandre ganske godt og har lært av hverandre, sier Moubarez.

Hun beskriver Kaur som en sosial person, som er med på det meste og engasjert i alt man kan engasjere seg i som student, mens hun selv er mer introvert og forsiktig.

Begge skulle ha et opphold i utlandet i forbindelse med studiet, men dette kunne ikke realiseres på grunn av pandemien. Dette ble starten på et vanskelig og annerledes år for dem.

Balsharan Kaur (27) og Zainab Moubarez (27) mener at studenter har vært hardest rammet av pandemien. (Foto: Hina Aslam)

Vanskelig tid

Kaur og Moubarez er enig i at det er studentene koronapandemien har rammet hardest.

– Mange studenter jobber i servicebransjen og er avhengige av å ha en jobb ved siden av studiene for å klare seg. Flere av mine venner reiste hjem og jeg satt mye hjemme. Det var jeg ikke vant til, det var sjelden at jeg var på rommet mitt før pandemien, og det gjør noe med deg, sier Kaur.

– Jeg er mer introvert enn Kaur, men det å nesten bli tvunget ti å sitte hjemme, med lite sosial kontakt, ble mye for meg. Det å jobbe med studentmagasinet hjalp meg mye, forteller Moubarez.

Jentene ønsker å formidle at man kan gjøre en vanskelig periode om til noe positivt.

– Vi mennesker er tilpasningsdyktige, og derfor er det lurt å tenke litt annerledes iblant og tørre å ta noen sjanser, sier Moubarez.

Startet eget magasin

Da koronapandemien kom måtte begge tilpasse seg situasjonen med digitalundervisning, og etter hvert ble de permitterte.

Siden begge to har jobbet litt som journalister tidligere hadde allerede for tre år siden snakket om å starte et eget studentmagasin ved USN. De fant ut at nå var tiden inne.

– Nå klaffet det, og vi bestemte oss for å satse. Hva er det verste som kunne skje, spør Kaur.

De tok kontakt med ledelsen ved USN, som var positive til forslaget og ønsket å hjelpe jentene.

Nå har de klart å etablere en redaksjon på 25 personer, foruten dem selv.

– Vi har kommet i kontakt med personer som ønsket å bidra fra seks av de åtte campusene til USN, og det har vi klart ved å jobbe fra sengekanten – som ble mitt lille kontor under pandemien, forteller Kaur.

Og slik ble det aller første studentmagasinet ved USN til. Det fikk navnet Perspektiv.

Zainab Moubarez (27) (Foto: Hina Aslam)

Fortsetter i mediebransjen

Kaur har jobbet tidligere for studentmagasinet Zoon Politikon som er det statsvitenskapelige magasinet på Universitetet i Oslo. Moubarez har jobbet som journalist i Dagsavisen, Klassekampen og avisa Utrop.

Selv om planen før koronapandemien var å jobbe med andre ting, havnet de begge altså i mediebransjen igjen. Til høsten skal Kaur begynne på et stipendiatprogram hos NRK og Moubarez skal jobbe som kommunikasjonsrådgiver i Virke.

Balsharan Kaur (Foto: Hina Aslam)

Ønsker å vise mangfold

Begge jentene mener at erfaring fra studentmagasinet kommer godt med videre i arbeidslivet.

– Ved å engasjere seg i dette magasinet har studentene mulighet til å fortelle om sine erfaringer, samtidig som det blir en sosial møteplass – og ikke minst får man brukt det man har lært, sier Kaur.

– Vi har nå fire til fem internasjonale studenter med oss i magasinet, dette er en gruppe som ble virkelig rammet hardt av pandemien, ved å være med på laget fikk de en møteplass, sier Moubarez.

Selv om jentene nå er ferdige med studiene i statsvitenskap ved USN, kommer de til å drive avisa fremover – før de gir det videre til andre studenter.

– Jeg har jo vært her i tre år nå, og ønsker å legge igjen et spor etter meg, sier Kaur.

Første utgaven kommer ut den 15. august, som er dagen før skolestart for mange studenter ved USN.

– Tema for utgaven er mangfold av meninger. Vi ønsker å vise fram det mangfoldet vi har her på USN, sier Moubarez.

