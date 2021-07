Drammensbandet Ventura: – Fantastisk å spille for så mange mennesker igjen

Lørdag 17. juli hang solen høyt over Drammen og det var en strålende sommerdag. På Dickens pub kunne man høre livlige toner når drammensbandet Ventura spilte sin første konsert på over ett år, foran et feststemt publikum sultne på kulturelle opplevelser. For gutta i bandet ble det en etterlengtet opplevelse som definitivt ga mersmak. Nå vender de blikket fremover.

– Det var strålende vær, veldig bra betjening og fantastiske gjester. Det hørtes ut som gjestene synes det var like etterlengtet med musikkunderholdning igjen som oss, sier vokalist og gitarist Niklas Jung Hansen, og får støtte av trommeslager Paul Trevor Robbins.

– Jeg tror vi alle i bandet har savnet å stå på en scene og skape stemning. Vi koste oss som bare det på scenen, og det tror jeg publikum kunne se på lørdag. Det blir en positiv syklus hvor vi og publikum får energi av hverandre. Det er en ubeskrivelig følelse å få den responsen fra gjestene som vi fikk på lørdag, sier Robbins.

Ventura skulle ha spilt konsert på Dickens i mars 2020, men på grunn av pandemien ble arrangementet avlyst.

– Da var det helt fantastisk å få muligheten til å spille for så mange mennesker igjen på nettopp Dickens, sier bassist Marius Bergseth.

Startet som bursdagsoverraskelse

Ventura er et akustisk band som kan spille livemusikk til de fleste anledninger. Bandet består av bassist Marius Bergseth, trommeslager Paul Trevor Robbins, og vokalist og gitarist Niklas Jung Hansen.

Gutta forklarer at bandet i utgangspunktet bare var ment som en bursdagsoverraskelse for en av deres kamerater sommeren 2019. Bandet begynte å øve sammen og så at dette var en fin måte å treffe hverandre på i en ellers hektisk hverdag samtidig som de fikk drive med musikk, noe som gjorde at guttene bestemte seg for å fortsette, også etter bursdagen.

– Vi har spilt i både firmafester, privatfester, på puber og vielser. Tiden før pandemien var en hektisk periode med flere spillejobber. Vi hadde live-musikkunderholdning alle julebordshelgene hos Scandic Ambassadeur i desember 2019 og spilte også to ganger på Dickens i januar. I fjor spilte vi blant annet på sommerfesten til Formuesforvaltning, sier Robbins.

Under pandemien har kompisene i Ventura holdt øvelsene i gang og satt pris på det sosiale musikken har gitt dem i en ellers begrenset hverdag. (Julie Skui Olsen)

Pandemien satte en stopper for spillejobbene

Gutta i Ventura legger ikke skjul på at pandemien ble en prøvelse for motivasjonen, og at det har vært mer krevende å fortsette når de fleste spillejobbene som var planlagt ble avlyst. Samtidig var det viktig for kompisene at de fortsatte å møtes og spille musikk sammen for å opprettholde det sosiale.

– Det er klart det var et hardt slag da de fleste spillejobbene ble avlyst, men det var viktig for oss å holde motet oppe og fortsette med det som var tanken med bandet i utgangspunktet, nemlig å ha det hyggelig når vi treffes og spille musikk hver søndag, sier Niklas.

– Det er selvsagt kjedelig når arrangementer blir avlyst etter vi har lagt ned mye arbeid og timer, men vi har hele veien respektert og hatt forståelse for de restriksjonene som pandemien har ført med seg, legger Robbins til.

Som et plaster på såret fikk Ventura mulighet til å holde et arrangement på Lauritz pub i Drammen i fjor sommer som lot seg gjennomføre. Noe som også ble en pådriver for å holde øvelsene gående.

Klare for Elvefestivalen

– Nå tar vi oss en god sommerferie og kommer sterkt tilbake i august. Neste gang vi spiller blir på Dickens på Elvefestivalen lørdag 21. august, og det gleder vi oss enormt til, sier Niklas.

Etter en velfortjent sommerferie har kompisgjengen planer om å ta på seg så mange spillejobber som mulig. De regner med at det vil bli mer travelt etter hvert som samfunnet gradvis åpner opp. De ser fram til å opptre i både bryllup og på puber.

– Vi gleder oss veldig til spillejobben på Dickens i august, men det blir moro å se fremover til julebordssesongen også, som normalt sett har vært en hektisk og morsom periode, sier Bergseth.

Kompisene i Ventura er tydelige på at dersom noen skal arrangere bryllup, private selskap eller firmafest er det bare å ta kontakt.

