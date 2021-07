Er dette posttyven? Se videoen her! – Helena (9) føler seg utrygg

Helena Sparengen Bro bor på Heggtoppen i Lier, for noen dager siden bestemte hun seg for å selge tolv bøker på Finn.no.

Mamma Marlen Sparengen Bro hjalp til, og pakket inn bøkene i tre lag, før pakken ble satt ute ved postkassene deres . Der skulle den bli hentet av Helthjem, som skulle sende den videre til kjøperne.

Se video lenger ned i saken.

Pakken ble lagt ut klokken 23. Familien hadde gjort dette flere ganger før og trodde det skulle gå helt problemfritt, men etter rundt to timer oppdaget mor i huset at pakken var forsvunnet.

– Jeg ble ganske lei meg, for jeg hadde tenkt å bruke pengene for bøkene på en ny hjelm og caps, forteller niåringen.

Nå har hun verken bøker eller penger.

Opplevdes så trygt

En annen som har opplevd tyveri i samme nabolag er Marit Iren Haugen. Hun hadde bestilt en pakke fra butikken Kikcs til en verdi av 1000 kroner.

– Det var en bursdagsgave til datteren min, forteller hun.

Pakken skulle leveres av Helthjem og skulle ankomme sent på kvelden. Haugen fikk en melding på telefonen om at pakken var levert, men før hun rakk å hente den var den allerede borte.

– Det virker jo som om noen sitter og følger med, og det skaper usikkerhet for beboerne her. Før hadde vi ingen betenkeligheter med å gå fra huset ulåst, og det var ikke så nøye om vi glemte noe av verdi i bilen over natten. Dette nabolaget opplevdes jo som et veldig trygt sted, forteller hun.

Marlen Sparengen Bro, Helena Sparengen Bro og Marit Iren Haugen. (Foto: Hina Aslam)

Filmet tyven

Neste dag tok Haugen saken i egne hender. Hun fant fram en fin boks - som hun la et lite armbånd i for at pakken skulle få litt tyngde. Hun la også ved et brev til tyven, der hun høflig prøver å appellere til vedkommendes samvittighet - og ber om å få pakken tilbake. Hun hang pakken på postkassestativet. I løpet av kvelden ble også denne den borte. Tyven hørte hun aldri noe fra.

Den handlekraftige damen ga seg imidlertid ikke med dette, og før hun hang ut en ny pakke fikk hun montert opp et kamera.

– Tyven falt for agnet mitt og dermed hadde jeg tyven på film. Her ser vi at det er to personer som kommer syklende forbi pastkassene, og at den bakerste griper med seg pakken i fart. Det hele tar bare noen få sekunder - og det sier meg at dette er folk som har gjort dette før, konstaterer Haugen.

Marit Iren Haugen, Helena Sparengen Bro og Marlen Sparengen Bro. (Foto: Hina Aslam)

Delte med andre

Hun la det også ut på Facebook-gruppen «Det skjer i Lier». Der begynte det etter hvert å komme inn kommentarer fra flere som hadde opplevd det samme. Det viser seg at flere beboere på Tranby, Flåten, Kjelstad og Stoppenkollen har opplevd å bli frastjålet pakker og post fra postkassene sine.

– Det virker jo som om noen rett og slett sykler rundt i området her på kveldstid - på jakt etter postpakker, sier Haugen, som bestemte seg for å anmelde saken.

Hun oppfordret også alle andre som hadde blitt frastålet postpakker til å melde det inn til politiet. .

[ Solberg: – Vi må ikke la hatet stå uimotsagt ]

– Som å legge godteri foran nesen til tyven

Politioverbetjent ved Drammen politistasjon, Jan Henrik Håkestad forteller Haugens sak i dag er henlagt.

– Dette er fordi kvaliteten på filmen var dårlig, og man ser heller ingen ansikter - som kunne gjort det mulig å identifisere personene.

Håkestad sier likevel at det beste beviset politiet kan få er film og bilder av gjerningspersonene, og at det har vært med på å oppklare flere saker.

– Det er bra at folk setter inn slike sikkerhetstiltak, og videoen kunne vært med på å oppklare saken hvis kameraet hadde vært plassert et annet sted, sier han.

Ifølge politioverbetjenten har posttyveri vært en utfordring for politiet lenge.

– Før var det jo slik at kriminelle så etter brev som kunne innholde opplysninger som kunne brukes til blant annet ID- tyveri. Et eksempel på det er selvangivelsene, som tidligere ble sendt med posten. I dag får jo de fleste dette digitalt. Nå leter man derimot etter pakker, sier Håkestad, som mener det å henge ut pakker, slik det gjøres i dag, nesten gjør det for enkelt for tyvene.

– Det er som å henge godteri foran nesen på de kriminelle.

Personlig synes Håkestad det er ugreit å bruke leverandører som henter og leverer pakker på denne måten, ikke minst på nattestid - når det er enda lettere å forsyne seg uten å bli oppdaget.