Karateskolen i Krokstadelva kåret til verdens beste

Det skjedde under en høytidelig gallamiddag i Las Vegas, under det årlige International Training Conference av United Fighting Arts Federation, som er kampsportorganisasjonen til den amerikanske skuespilleren Chuck Norris.

På grunn av koronarestriksjonene kunne ikke grunnlegger av skolen, Kenneth Fjeld, selv delta på kåringen, men han forteller at det er en stor milepæl for kampsportskolen.

Danket ut de store

– Jeg er så utrolig stolt over dette. Det er virkelig et høydepunkt for vår kampsportskole i Krokstadelva i Drammen, sier Fjeld.

Han har tidligere fortalt i Dagsavisen Fremtiden - om hvordan han ble så sterkt svekket av sykdom som barn, at fastlegen mente han ikke ville kunne drive med noen form for idrett. Men på grunn av en onkel som stakk til ham kampfilmer med Chuck Norris - ble han inspirert til selv å følge i filmstjernens fotspor. I dag må det kunne fastslås at Fjeld har motbevist legens dystre spådommer.

[ Kenneth trosset legens råd – ble Chuck Norris sin høyre hånd: – Jeg er veldig stolt ]

Og prisen, som skolen hans nå har blitt tildelt, ble overrakt av Grandmaster Chuck Norris selv. En av Fjelds mentorer; Master Steven Nelson, mottok prisen på hans vegne.

– Med dette utkonkurrerte vi skoler fra både USA, Sør-Amerika og Asia, sier Fjeld stolt.

Kom seg gjennom tøff tid

Prisen - som altså gikk til skolen i lille Krokstadelva - er selveste hedersprisen. Den heter Gold Level Outstanding Membership award, og her handler kriteriene både om kvalitet på undervisning, verdier og holdninger, samt medlemmenes nivå, lojalitet og bidrag til kampsporten og medlemsmiljøet i kampsportsenteret.

– Som kampsportsenter finnes det ingen høyere oppnåelse innen UFAF og Chuck Norris System enn dette. Det har vært beintøft å holde skolen ved like i 2020 og fram til i dag, og det har krevd utallige online-timer til våre medlemmer - under stadige nedstengninger. Men til tross for det har vi altså klart å opprettholde både kvalitet, miljø og lojale medlemmer og det er ganske unikt gjennom denne tøffe tiden for alle, forteller han.

Dagsavisen Fremtiden har tidligere også skrevet om Kenneth Fjelds datter Keana Louise Arano Fjeld. Hun ble regionmester i Chuck Norris-systemet og United Fighting Arts Federation (UFAF) allerede som sjuåring. Nå, som niåring, er hun snart klar for sort belte.

[ Keana (9) slår knock out på eldre gutter – neste mål er sort belte ]