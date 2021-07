Nabokonflikter har økt med 40 prosent – irriterer seg mer på hjemmekontor

I Konfliktrådet Sør-Øst, med hovedkontor i Horten, er det meldt inn 26 nabokonflikter hittil i år, mens tilsvarende tall for 2020 var 18.

– Det er jo ikke bra at folk krangler, men det positive her er jo at de ønsker en dialog og kommer til oss, sier fungerende leder i Konfliktrådet Sør-Øst, Agron Tahiri.

Om økningen skyldes koronapandemien er han usikker på.

– Men det er jo klart at når man sitter på hjemmekontor kan det som irriterer deg med naboen, irritere deg enda mer, sier han.

Hva man irriterer seg over er sesongbetinget ifølge Tahiri.

– Det er ofte gjengangere som for stor hekk, trær som hindrer sol, felles vei og støy, sier han og legger til at dette er konflikter som kan høres ut som bagateller for noen, men det er greit å løse dem.

Fungerende leder i Konfliktrådet Sør-Øst, Agron Tahiri. (Foto: Max Emanuelson)

Si ifra på en pen måte

– Oppstår det en konflikt med naboen er det viktig at den løses før det låser seg, og i verste fall utvikler seg til et lovbrudd. Om konflikten har vart i mange år og er betent så er det bedre å ta det opp uansett, sier han.

Om du er irritert over din nabo så råder Tahiri deg til å ta det opp med åpenhet og vennlighet.

– Det avhenger av hvordan du formidler ditt budskap. Hvis du er irritert over at barna til naboen bråker og hopper på trampoline hele tiden, er det viktig at du ikke sier at naboen må kontrollere ungene sine, for da går naboen i forsvarsmodus. Si heller at på grunn av støy så kan du ikke sove, sier han.

Om ting ikke løser seg så kan mekling i konfliktråd være et godt alternativ.

– Mange saker løses ved dialog og rundt 90 prosent av partene holder avtaler som blir inngått av begge parter i konfliktrådet, sier han.

Nedgang i straffesaker

Selv om det er økning i antall nabokonflikter på 44 prosent, både i saker som partene selv tar initiativ til eller som blir oversendt fra politiet så ser man nedgang i straffesaker.

– Når personer gjør mindre lovbrudd er det viktig at de blir stilt til ansvar. Likevel er det ikke et poeng å bruke de sterkeste reaksjonene vi har for slike handlinger, sier Tahiri.

Totalt sett har politiet oversendt 110 straffesaker, mens tilsvarende tall for 2020 var 167. Dette er en nedgang i antall straffesaker på 34 prosent. Samtidig har det vært en økning i antall henlagte saker som overføres til Konfliktrådet Sør-Øst. Totalt har det kommet 84 henlagte saker hittil i år, mens tilsvarende tall for 2020 var 77. Dette er en økning på 9 prosent.

– Mekling i konfliktråd kan løse konflikter og skape trygghet på en måte som er vanskelig å få til med andre strafferettslige reaksjoner. Dette henger sammen med at partene selv må ta ansvaret for situasjonen sin, og at de sammen finner løsninger, sier Agron Tahiri, fungerende leder for Konfliktrådet Sør-Øst som også viser til at Sør-Øst politidistrikt og Konfliktrådet Sør-Øst har inngått en samarbeidsavtale med målsetting om å få opp sakstallet.

– De fleste ser på konflikter som en fare, men mitt råd er å heller se det som en mulighet - for med riktig dialog kan det skape positivt utfall, sier han.

På landsbasis har konfliktrådene hittil i år mottatt 3.283 saker, mot 3.101 i 2020.

