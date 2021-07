Keana (9) slår knock out på eldre gutter – neste mål er sort belte

Reisen hit startet allerede når Keana var bare tre år gammel, men hun fikk det kanskje i morsmelka.

For familien hun ble født i er kjent i kampsportmiljøet, ikke bare i Norge, men i USA også.

Far Kenneth Fjeld er kampsportmester, bror Shaun Vincent Arano Berntsen som har vært verdensmester flere ganger og mor Loida Arano Fjeld har også trent i systemet til Chuck Norris.

Kenneth Fjeld ble som tolvåring alvorlig syk. Han fikk en nedslående beskjed fra legen om at han ikke kan drive med idrett lenger. Han trosset legens råd, og etter å ha sett på filmer med Chuck Norris ble han helt frelst. Drømmen ble å bli like sterk og tøff som han. Nå er han en av de nærmeste vennene Chuck Norris, som er en amerikansk skuespiller.

– Keana kaller han for onkel Norris, sier Kenneth Fjeld.

Keana Louise Arano Fjeld her sammen med pappa Kenneth Fjeld. (Foto: Hina Aslam )

Uredd

I og med at Keana ble født i denne familien ble det naturlig at hun begynte å trene sammen med mor, far og bror.

I 2019, da hun var sju år gammel vant hun regionmesterskap i UFAF.

Da gikk hun imot barn som var 11–12 år gamle.

– Jeg er den minste i klassen min, forteller hun.

– Det er våre asiatiske gener, skyter mor, Loida Arano Fjeld inn.

Men Keana blir du ikke litt redd når du skal slåss mot jenter og gutter som er eldre og større enn deg?

Tenkepause.

– Nei jeg tenker bare på poeng, sier hun.

– Men jeg fant en gang en edderkopp på badet, og da ble jeg litt redd, innrømmer hun.

Keana Louise Arano Fjeld ble regionmester i 2019. (Foto: Hina Aslam )

Trener hardt

Hun er nå full i gang med trening for å ta svartbelte, akkurat nå har hun et rødt belte med en svart stripe i.

For å trene seg opp til svart belte, trener hun tre ganger i uka.

Ifølge far og trener så er det ikke vanlig at en niåring skal opp til prøve for et sort belte, men når noen har et stort talent og alt utføres riktig så gjøres det unntak.

– Det er det vi kaller et Junior Sort belte, og det er annerledes enn et voksent sort belte, selv om pensum kravene er ganske like, forteller han.

Det finnes 10 grader av sortbelte i Chuck Norris sitt system. Det kan ta årevis for å ta disse gradene, og det kreves kontinuerlig trening.

– Vi får lekser også, sier Keana.

Fordi det er ikke bare kampsportteknikker de lærer her, men verdier som respekt, mot og disiplin er veldig viktig for klubben.

Drømmen til Keana er komme videre i Chuck Norris sitt system, og hun mener for å klare det må hun trene ganske hardt.

Keana Louise Arano Fjeld trener tre ganger i uka, og nå trener hun seg opp til å ta sort belte. (Foto: Hina Aslam )

