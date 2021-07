Kenneth trosset legens råd – ble Chuck Norris sin høyre hånd: – Jeg er veldig stolt

– Når en liten sjukling fra Mjøndalen klarer det, kan hvem som helst klare det, sier Kenneth Fjeld.

Han var bare tolv år gammel da han ble alvorlig syk. En kombinasjon av skarlagensfeber, kyssesyken og alvorlig astma gjorde til slutt at far i huset måtte bære Fjeld rundt for å gjøre de nødvendige tingene.

Til og med fastlegen hans hadde gitt opp, og sa ifra at Fjeld aldri kommer til å kunne drive med idrett igjen. Dette ble en nedslående beskjed for Fjeld.

– Han foreslo sjakk, og selv om jeg synes sjakk er gøy nå, så var ikke det noe jeg som tolvåring ønsket å drive med, forteller han.

Dette var starten på depresjon og selvdestruktive tanker. Selv om han var tolv år, skjønte Fjeld alvoret.

– Moren min gråt, og mens alle andre barn i familiene kunne løpe rundt og være helt vanlige barn, ble jeg liggende i rommet mitt. Siden jeg var så mye borte fra skolen mistet jeg etter hvert kamerater også, sier han.

Chuck Norris, Kenneth Fjeld og Aaron Norris. (Foto: Privat)

Smuglet inn filmer

Onkelen til Fjeld så ham.

– Jeg hadde jo videospiller og tv på rommet mitt, og da foreldre mine var borte begynte onkelen min å smugle inn Chuck Norris-filmer til meg, som var veldig populære, forteller han.

Chuck Norris er en amerikansk skuespiller, kjent for sin rolle i TV-serien Walker Texas Ranger. I tillegg er han en av verdens mest kjente personer i kampsportmiljøet.

– Jeg tok min første pushup rett etter at jeg hadde sett en av filmene hans. Jeg datt jo rett ned. Det må nok være en kombinasjon av filmene jeg så på, og at jeg ikke klarte én pushup engang som gjorde at jeg tok opp kampen, sier han.

Da var han helt frelst. Drømmen var å bli like sterk som grandmaster Chuck Norris.

Jeg ble overfalt av tre personer, og jeg klarte ikke å gi noe tilbake. Det satte en støkk i meg. Hvordan kunne dette skje meg som hadde trent kampsport i mange år?. — Kenneth Fjeld

Men mor var imot at Fjeld skulle begynne å trene karate. Hun var redd han skulle skade seg. Far var litt usikker, men ga seg da maset til Fjeld tok over.

– Jeg husker godt min første dag på trening. Jeg var utrolig skremt da jeg så på de store karene rundt meg. Treneren min måtte hente meg ut fra garderoben hele tre ganger, forteller Fjeld.

Men etter at han kom bort fra frykten, med god hjelp fra mentorer, begynte helsa også å komme på plass igjen. Fjeld trente regelmessig og arbeidet seg opp gradene i karate.

- Flere bør prøve kampsport, for meg ble det redningen, sier kampsportmester, Kenneth Fjeld. (Foto: Hina Aslam)

Ble overfalt

Selv om han da var veltrent, kom han opp i en situasjon der han ikke klarte å forsvare seg selv.

– Jeg ble overfalt av tre personer, og jeg klarte ikke å gi noe tilbake. Det satte en støkk i meg. Hvordan kunne dette skje meg som hadde trent kampsport i mange år, sier han.

Fortvilelsen kom igjen. Episoden gjorde at han måtte tilbake og tenke på hva som gjorde at han begynte med kampsport.

På ekte amerikansk- vis

Chuck Norris, ja, han ble redningen igjen.

Frem til da hadde Chuck Norris etablert noe som heter «Fighting Arts Federation», en verdensomspennende kampsportskole der studentene kan studere «Chuck Norris System». Fjeld tok kontakt og spurte om han kunne være med og trene der.

Som i en ekte amerikansk film, sendte Norris ut to agenter til Mjøndalen som skulle måle Fjeld opp og ned og forsikre seg om at han var en å satse på.

– For Norris er varemerket hans veldig viktig, derfor er han ekstra forsiktig med hvem han stoler på, forklarer Fjeld.

Bak fra venstre: Kenneth Fjeld og Chuck Norris med kona Gena O'Kelley. Foran fra venstre ser du Loida Arano Fjeld, kona til Kenneth Fjeld, stesønn til Kenneth Fjeld, Shaun Vincent Arano Berntsen og datter Keana Louise Arano Fjeld. (Foto: Privat)

Starten på vennskap

Fjeld ble da godkjent og dro til USA for å satse på den amerikanske drømmen.

Og det opplevdes nok som en drøm da Fjeld fikk møte sin største helt og ikke nok med det så fikk han trene med han og hans mange kjente venner.

– Jeg var skremt da jeg møtte han, men det gikk fort over. Han er en jordnær person, sier han.

Dette var starten på et vennskap ikke bare mellom dem, men mellom begge familiene deres. Hadde det ikke vært for koronapandemien, så hadde familien Fjeld vært på ranchen til Norris nå.

– I USA lærte jeg ulike treningsformer og skjønte fort at det er mye jeg kan ta med herfra av erfaringer for å gjøre kampsportmiljøet enda bedre i Norge, sier han.

Kampsportmester, Kenneth Fjeld har blitt hedret i to bøker laget av kampsportsmiljøet selv. (Foto: Hina Aslam)

Blir hedret i en ny bok

Kenneth Fjeld har nå eget treningsstudio i Krokstadelva, der han underviser i ulike kampsportstiler. Fjeld har selv blitt et viktig navn i kampsportmiljøet, og har blitt hedret av Chuck Norris i to ulike bøker.

Den første var en bok hvor Chuck Norris sine nærmeste ble hedret sammen med ham og Fjeld fikk hedersprisen «Whos Who Legends Award» for sitt arbeid innen kampsport.

– Den neste boken visste jeg ikke at jeg var i, før en av Chuck Norris sine venner fortalte at han hadde inkludert meg i en bokserie som heter «Worlds Greatest Martial Artists», hvor han viser bildeserier av kampsportutøvere.

I tillegg har Fjeld nå fått rollen som agenten som bestemmer om noen er egnet til å bli en del av Chuck Norris sin «Fighting Arts Federation». Akkurat som han selv måtte gå gjennom for så mange år siden. Vil noen i Europa bli en del av kampsportmiljøet til Norris må de gjennom Fjeld først.

– Jeg er veldig stolt, fordi jeg er en vanlig gutt fra Mjøndalen som egentlig ikke hadde forutsetninger for å trene noe som helst da jeg var liten. Selv om legen min sa at jeg aldri kunne drive med idrett har jeg på en måte motbevist ham.

