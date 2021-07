Nabolaget oversvømmes av elektriske sparkesykler

En beboer i området, som ikke ønsker sitt navn i avisa, forteller at nabolaget er plaget av at elektriske sparkesyklene sperrer gangfeltene og skaper trafikkfarlige situasjoner.

– Krysset mellom Løkkebergveien og Tord Pedersens gate er ulykkesutsatt, og dette bør adresseres med dem som drifter syklene. I tillegg hindrer det fremkommeligheten for mange. En barnevogn har null sjans til å komme forbi her. Syklene utenfor vårt inngangsparti står der nå på tredje døgnet.

Beboeren mener en løsning på problemet kan være å redusere radiusen på syklene, slik at de stopper på en ledig tomt i nabolaget.

– Eier av syklene bør opparbeide parkeringsmuligheter slik trafikkfarlige situasjoner unngås, mener han, og legger til at det ikke handler om det estetiske, men heller de trafikale utfordringer sparkesyklene skaper ved å stå der.

– Hvis en bil hadde stått på samme sted ville eieren fått en saftig bot, sier han.

Det er ikke bare i Drammen innbyggerne sliter med det populære fremkomstmiddelet. I Oslo skaper elsparkesyklene kaos. Den første helga i juni ble 54 mennesker i Oslo skadet på eller av elsparkesykler. Helga etter var tallet 51.

Byrådet i Oslo har varslet strenge lokale regler. Antallet skal ned til 8000, mot et sted rundt 25.000 i dag, og det kan bli forbud mot å bruke kjøretøyene om natta.

I Løkkebergveien i Drammen. kan det samle seg rundt 20 el-sparkesykler i løpet av dagen. (Foto: Privat)

El-syklene blir ikke samlet inn

I Drammen er det mulig å leie elsparkesykler fra tre selskaper. Sist ut er Bolt, som skal plassere 300 sparkesykler ut i Drammen.

Gert Myhren fra Samferdsel, vei- og parkforvaltning i Drammen kommune, forteller at kommunen er i gang med en liten forsøksperiode til august, der leverandørene ikke trenger å samle inn sparkesyklene om natta, men fortsatt må sørge for at de er parkert riktig.

På bildene kommunen har fått tilsendt fra Løkkebergveien er det noen åpenbare feilparkeringer, men bildene viser også utfordringer knyttet til opphopning av elsparkesykler som er parkert i henhold til reglene.

– Grunnen til at så mange sykler havner akkurat der tror han er fordi leverandørene har satt en grense på hvor langt syklene kan gå og den grensen går akkurat i Løkkebergveien, sier han og legger til at dette har han tatt opp med leverandørene.

– Jeg håper beskjeden som nå er gitt til operatørene fører til bedre ryddighet i område. Dersom det ikke blir bedring, må vi vurdere andre tiltak. Kommunen har god dialog med aktørene, og de ønsker også ryddighet, så vi ønsker så langt det er mulig å løse dette i dialog med dem, sier han.

Gert Myhren fra Samferdsel, vei- og parkforvaltning i Drammen kommune. (Foto: Privat)

Bruk sunnfornuft

Det å parkere på fortau er greit så lenge man bruker sunn fornuft.

Med det mener han at hvis du skal parkere på fortauet, skal det være minst to meter ferdselsareal forbi parkerte elektriske sparkesykler. Ved smalere fortau må skjønn utøves. Dette står i vilkårene for bruk av kommunalt areal til utleie av elsparkesykler på kommunen sin nettside.

– Det er viktig å tenke seg om før man parkerer elsparkesykkel. Om det er et smalt fortau, bruk sunn fornuft, sier han.

Han forteller også at kommunen tidligere denne uka gjorde ferdig arbeidet med å merke opp rundt 20 parkeringsplasser i sentrum som er forbeholdt elsparkesykler. Disse parkeringene er plassert i og nær Drammen sentrum.