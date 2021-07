Kjæresten til Fredrikke (24) nektes innreise til Norge: – Utrolig vanskelig

Fredag opplyser regjeringen i en pressemelding at fra og med mandag 5. juli åpner regjeringen for innreise for flere utlendinger bosatt i utvalgte land fra EUs tredjelandsliste – altså utenfor EU/EØS.

Folkehelseinstituttet har vurdert listen, og hvilke land som bør få mildere innreiseregler til Norge. Til tross for den gode nyheten hjelper ikke dette det unge paret, som nå ikke har sett hverandre siden 20. november. Costa Rica er ikke på listen.

Da Fredrikke Fevang (24) møtte kjæresten Goura Umana (27) på reise i Costa Rica, hadde hun ingen anelse om hvilken prøvelse forholdet skulle utsettes for.

– Det var egentlig en tilfeldighet at jeg dro dit. Jeg hadde begynt med yoga og skulle fordype meg i det, samtidig som jeg skulle lære meg spansk. Jeg hadde ikke store planene utover det. Jeg bodde i hovedstaden og ble kjent med de lokale der, sier hun.

Det var slik hun traff kjæresten. De møttes gjennom en felles venn og fant umiddelbart tonen. Etter kort tid var de blitt kjærester.

– Jeg skulle egentlig bare være der i tre måneder og så reise videre til Brasil, men på grunn av ham ble jeg værende i seks måneder.

Fredrikke og kjæresten har ikke sett hverandre siden 20. november. (Privat)

Nytt liv i Norge

Etter Costa Rica kom kjæresten på besøk til Norge, før det unge paret dro videre sammen til India.

– Vi elsker yoga begge to. India er et sted der vi virkelig kan dyrke lidenskapen vår sammen.

Paret skulle være i India i tre måneder, og så skulle de flytte sammen i Norge, og starte sitt nye liv. Dette skulle vise seg å bli vanskelig. På grunn av gjeldende regler i Norge, fikk ikke kjæresten permanent oppholdstillatelse.

– Det var ikke så enkelt å få til som vi trodde. Han kan bare være her i tre måneder av gangen. Da bestemte vi oss for å fortsette å reise, og vekslet mellom India og Norge. En gang var vi der seks måneder i strekk. Da bodde vi i en leilighet og gikk på en yogaskole i Rishikesh i Nord-India.

Fredrikke i Rishikesh, der hun og kjæresten har gått på yogaskole sammen. (Privat)

Korona satte livet på vent

Bare tre uker før kjæresten skulle komme til Norge, slo koronaen til for fullt og dermed ble han sittende fast i India. Her måtte han bli fram til Norge åpnet opp for kjærestebesøk i fjor høst. Da fikk de tre måneder sammen, før han måtte dra hjem til Costa Rica.

Fevang legger ikke skjul på at det har vært en tøff tid, med mye blandede følelser.

– Jeg hadde ikke sett ham på åtte måneder, før han fikk komme i fjor høst. Så stengte grensene på nytt, bare to uker før han skulle komme tilbake i vinter. Det var utrolig vanskelig.

Fredrikke Fevang og kjæresten ønsker å flytte sammen i Norge og skape et liv sammen. (Privat)

– Ekstremt stressende

– Jeg synes det er kjempeurettferdig. Jeg føler penger kommer før alt. Det snakkes om importsmitte, men det har i stor grad kommet fra land vi henter arbeid fra. De åpnes det opp for, men ikke for den lille gruppen mennesker med familie eller kjærester.

Fevang sier regjeringen må lytte til folks historier, og at den situasjonen man befinner seg i bør tas mer til betraktning. Hun forstår ikke hvorfor man ikke kan ta en test, sitte i karantene og så slippes inn til sine nærmeste.

– Det er ekstremt stressende å ikke kunne se hverandre. Vi er et ungt par som vil bygge et liv sammen, men det går ikke. I stedet sitter vi på hvert vårt kontinent. Våre planer for fremtiden er satt på vent.

Fevang forteller at kjæresten mistet faren for to år siden, og at han nylig mistet moren til korona.

– Nå trenger han støtte av sine nærmeste mer enn noen gang, men står alene i Costa Rica. Selv om man kan opprettholde kontakt gjennom telefon vil det aldri bli det samme.

Brudd på menneskerettighetene

Facebook-gruppen «Oss med familie eller kjæreste i utlandet under covid-19» har nå sett seg lei av at deres nærmeste utenfor EU/EØS ikke får komme til Norge. De har derfor opprettet en Spleis, slik de kan ta rettslige steg mot regjeringen.

På Spleisen skriver de at regjeringen holder familier og ugifte partnere atskilt med makt, og at dette er et brudd på retten til familieliv. Dermed mener de også at regjeringen bryter med menneskerettighetene.

Spleisen har til nå samlet inn rundt 319.000 kroner.