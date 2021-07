Tommy (39): – Viken er bare et begrep for folk her

Viken bare et begrep, og ikke noe annet for folk her

I en artikkel hos VG varsler partileder Trygve Slagsvold Vedum (Sp) at regjeringen vil oppheve fylkessammenslåingen av Viken og Troms og Finnmark i løpet av det første året, dersom det blir rødgrønn regjering.

– Vi må lytte til de som bor i de ulike fylkene. Viken er den desidert dårligste løsningen. Fra Hvaler til Hol og Hemsedal er det så forskjellige virkeligheter, og Finnmark har hatt en folkeavstemning der 87 prosent stemte mot sammenslåing. Det må gjøres vedtak det første året. Det mener jeg, sier Vedum til VG.

Trygve Slagsvold Vedum varsler fylkesoppløsning i løpet av neste år, dersom Sp kommer i regjering. (Torstein Bøe/NTB)

Dagsavisen Fremtiden tok en tur ut for å høre hva den jevne drammenser mener om fylkessammenslåingen. Vil innbyggerne beholde Viken, eller vil de tilbake til gamle Buskerud.

På Ypsilonbrua treffer vi Monja Østli (50), hun har dårlig tid, men tar seg likevel tiden til noen raske spørsmål før hun må fortsette videre. Fylkessammenslåingen har hun en klar formening om.

– Den har jeg ikke noe spesielt til overs for. Jeg er helt enig med Vedum, og synes at en oppløsning vil være det beste.

– Hvorfor mener du det?

– Jeg synes ting har blitt verre etter sammenslåingen. Jeg synes generelt det er mange tilbud som har blitt dårligere, sier hun, uten å kunne komme med noen konkrete eksempler.

Monja Østli (50) mener tilbudene har blitt dårligere i etterkant av fylkessammenslåingen. (Stephan Pettersen)

De fleste gir blaffen

Et stort flertall av de Dagsavisen snakket med ga uttrykk for at de ikke hadde noe forhold til sammenslåingen eller Viken fylke.

Noen ble tomme i blikket og sa at de ikke visste noe spesielt om saken, mens andre sa de rett og slett ga blaffen i hele opplegget og at de ikke har engasjert seg.

En som ikke gir blaffen, er finnmarking Tommy Olsen. Den blide 39-åringen humrer når vi stopper ham langs Drammenselva, og spør om han har noen meninger om teamet. Han har bodd i Drammen i 13 år og har mange tanker om fylkessammenslåingen, både i Finnmark og Viken.

– Jeg er opprinnelig fra Finnmark og der har det vært mye bråk om dette. For oss fra østsiden der oppe kan ikke en oppløsning skje fort nok, så jeg har mange meninger om dette, både for Finnmark og Viken, sier han.

I 2018 stemte 87 prosent av finnmarkingene nei til sammenslåing med Troms. Valgdeltakelsen var på 58 prosent.

Tommy Olsen (39) sier han er en av tre brødre som jevnlig møtes. Fylkessammenslåingen har vært oppe til diskusjon flere ganger. (Stephan Pettersen)

– Vanskelig å forholde seg til noe så stort

Olsen mener det er galskap å slå sammen så store områder og det som nå er Viken fylke. Han tror det er vanskelig for folk å forholde seg til det enorme omfanget, og at Viken på denne måten mister litt identitet.

– Viken er jo enormt, det tar jo sikkert fjorten dager å kjøre gjennom hele greia. Det er vanskelig å forholde seg til noe som er så stort. Derfor blir Viken bare et begrep, og ikke noe annet for folk her, sier han og legger til:

– Folk her nede har stor tilhørighet og politikerne har ikke klart å selge Viken til folket, dette gjør at man heller ikke får noe interesse. Viken bare plutselig kom, uten at det har betydd så mye. Mitt inntrykk er at folk flest ikke forholder seg til det. Personlig forholder jeg meg både til gamle grenser og gamle navn.