Turtips: Sykkeltur rundt Drammensfjorden

Av Tom Helgesen

Hva: Sykkeltur rundt Drammensfjorden

Hvor: Mellom Verket og Drammen

Lengde: Rundt 56 km.

Høydeforskjell: Ca. 180 meter

Rundturer kan som kjent startes hvor som helst i runden, så på turen Drammen-Hyggen-Klokkarstua-Verket-Svelvik-Drammen er valget ditt. Uansett er dette en forholdsvis enkel sykkeltrasé på rundt 56 kilometer.

Unntaket er stigningene opp til Klokkarstua, og de får du uansett hvilken vei du sykler. Starter du fra Drammen og tar veien på nordsiden av fjorden, kommer stigningene i Grimsrudveien fra Selvik mot Klokkarstua. Motsatt vei blir det enda mer stigning på kortere tid opp fra Verket til Klokkarstua.

Ved Hovtun på toppen ved Klokkarstua er det naturlig å ta seg en pause fra sykkelsetet. (Tom Helgesen)

Trafikken stilner

For enkelhets skyld tar denne turbeskrivelsen utgangspunkt fra Drammen og følger østsiden av Drammensfjorden. Fra Brakerøya lønner det seg å krysse motorveien like ved Protan og deretter tråkke sykkelveien langs Lierstranda.

Videre går det flatt og lett forbi praktfulle Gilhus gård, Linnesstranda med sitt naturreservat og Gullaug.

Trafikken stilner heldigvis merkbart der du tar av E 134 og følger Grimsrudveien mot Hyggen. Det er stort sett fine sykkelveier, men slett ikke på hele strekningen.

Badeplasser som frister hvis været er varmt og godt, er blant annet Gilhusodden, Engersand og Lahellholmen. Enklest er det nok likevel å hive seg ut i vannet ved Hyggenstranda eller Jerdalstangen, for der ligger stranda og frister bare noen få meter fra Grimsrudveien.

Jerdalsstranda badeplass ligger på østsiden av Hernestangen i tidligere Røyken kommune. (Tom Helgesen)

Historiske funn

Oppe i bakkene fra Selvik ser du etter hvert de gamle og flotte Selviggårdene på venstre hånd, og på den søndre er også hovedbygningen fredet. For ikke så mange år tilbake ble det funnet en iransk sølvmynt fra år 805 i en kornåker her, og dette forteller oss at vi nå er ved eldgammel kulturmark.

Ikke lenge etter kommer kursendring inn Åsheimveien, og litt mer slakke stigninger følger før du er oppe ved Hurum kirke. Kirken, som opprinnelig er fra 1150, er selvsagt også fredet. Den ligger idyllisk til oppe på Klokkarstua i tidligere Hurum kommune. Vis á vis Hurum kirke står også bautaen av sjøhelten Iver Huitfeldt.

Hurum kirke, opprinnelig fra 1150, er selvsagt fredet. Den ligger idyllisk til oppe på Klokkarstua i tidligere Hurum kommune. (Tom Helgesen)

Ekstremt langgrunt

Bakkene ned til Verket går for øvrig mest utover bremsene, og du er nok glad du sykler i denne retningen. For disse motbakkene er nok i tøffeste laget for hverdagssyklister. Hele Verket er for øvrig en stor sandmorene, så derfor er det ekstremt langgrunt fra stranda ved Søndre Verksøya ved Verket. Badevannet er gjerne herlig, men du må langt ut for å få dyppa deg.

Fra stranda ved Søndre Verksøya ved Verket. (Tom Helgesen)

Nede ved ferjeleiet står det en infoplakat om alle forsvarsverkene som har eksistert ved Svelvikstrømmen gjennom mer enn 200 år. Ved siden av plakaten står en svartmalt mine, for miner var hovedforsvaret av Svelvikstrømmen i det hendelsesrike året 1905.

MF «Svelviksund» trafikkerer Norges korteste bilfergetur. Ferja over Svelviksundet, som forbinder Asker med Drammen, har travle tider om sommeren. Likevel skal det godt gjøres om syklistene ikke kommer med over Svelvikstrømmen.

Like ved ferjeleiet i Svelvik ligger Lalla Carlsens park. (Tom Helgesen)

Sjarmøretappen

Det er vel ikke mer enn fem minutter over sundet, og ved landkjenning er du rett inne i Lalla Carlsens park i Svelvik. Den kjente sangeren og skuespilleren har fått sin egen, lille park oppkalt etter seg i fødebyen. På turen nordover passerer du Svelviks sjarmerende og «sørlandske», hvite trehusbebyggelse.

Langs Svelvikveien mot Drammen må du også klare deg uten sykkelvei flere steder, men stort sett er biltrafikken til å leve med. Bading kan det bli ei råd med her også, for det ligger flere strandperler langs veien som frister.

Tangen Fjordpark har noe for de fleste, og den flotte badeplassen ligger omtrent midtveis mellom Svelvik sentrum og Drammen by. Her er det både egen volleyballbane og badebrygge med stupebrett. Før håret får tørka, er det bare å sette seg opp på sykkelsetet og ta fatt på sjarmøretappen tilbake til Drammen.

Bare så det er sagt, selve arrangementet Drammensfjorden Rundt går av stabelen søndag 15. august.