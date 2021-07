Får klager på parkeringa utenfor vaksinasjonslokalet: – Jeg pleier å spørre «er ikke kona di verdt mer enn 30 kroner?»

Av Harald Reitan

De står ved hver sin ende av Drammenshallen. På en vennlig måte viser de folk som kommer for å bli vaksinert, dit de skal.

Knut Eriksen og Arild Østeby har jobbet dugnad for Drammen Håndballklubb i en årrekke. De er to av pensjonistene som gir hver krone av arbeidet under sommersola til klubben som nå har måttet avgi arenaen sin for at Drammen skal komme seg gjennom pandemien.

[ Line skulle forhindre en ny korrupsjonsskandale – nå slutter hun i jobben: – Blir ikke tatt seriøst ]

Mange brennhete dager

Denne dagen har de fått et friminutt fra sola.

Det er riktignok 23 grader i skyggen, men akkurat nå er strålene filtrert gjennom et ganske sammenhengende skylag.

Likevel har Knut, som i dag har plass lengst fra inngangen, vannflaska i nærheten hele tida, og stråhatten og solbrillene er på.

Et par hundre meter unna høres plask fra Drammensbadet. Slik avkjøling er bare en drøm for en som skal være en som skal være førstelinjes vertskap på asfalten ved hallen, også for dem som kanskje gruer seg litt.

– Jeg tror det er tredje gangen i år jeg flasser, smiler Knut Eriksen (71), og ser nedover leggene sine.

– Jeg bruker solkrem, og prøver innimellom å bruke dette skiltet som solskjerm, men det er ikke til å unngå at jeg må utsette meg mye for sola når jeg skal møte folk her, sier han.

I vår har Drammenshallen fungert som vaksinasjonslokale. Helsepersonell står nå klare til å vaksinere den siste aldersgruppen. (Ole Berg-Rusten/NTB)

Lang karriere som frivillig

Knut Eriksen regner seg som erkedrammenser, selv om han har aner fra Modum og Danmark. Han har 25 år bak seg som frivillig i Drammen Håndballklubb. Han har vært i gjengen som har sørga for all slags rigging før kamp. Klargjøring av tribuner, billetter, kafeteria …

– Nå har jeg stått utenfor hallen tre ganger i uka siden mars. Da vi begynte, var det en kald fornøyelse å gjøre dette arbeidet. Nå er det varmen som er problemet. Men det er mye positivt ved å være med på dette her også! Jeg er pensjonist og ikke alltid så nøye på klokka, men når jeg har tidligvakt her, kommer jeg meg jo opp om morgenen! Og kaffen er alltid klar når jeg kommer i hallen da. Resten av forpleiningen er også bra – vi får baguetter med flere valgmuligheter for pålegg, og vi får så ofte påfyll på kaffekoppen vi vil, sier han.

– Hvordan er denne jobben sammenligna med annet dugnadsarbeid for DHK?

– Jeg håper jo hallen kan bli brukt til det den er ment for så snart det er mulig, og jeg gleder meg til å gjøre mer håndballnært arbeid igjen. Nå skal det visst være mange doser underveis, som gjør at vi han holde høy framdrift på vaksineringa, og bli ferdig fort.

[ Tommy (39): – Viken er bare et begrep for folk her ]

Trivelige folk, med noen unntak

– Hvordan er det å møte folk som kanskje er litt stressa før møtet med sprøytespissen?

– De fleste er hy… SPRØYTE? DEN VEIEN! peker Knut for ei ung dame som er litt i tvil om hvor hun skal gå.

– Jo, de aller fleste er hyggelige, men noen kverulanter finnes jo her også. Noen er misfornøyde fordi de ikke blir servert kaffe når de bare skal sette seg ned og vente noen minutter, mens andre er sinna fordi de må betale for å parkere. Når et eldre ektepar kommer her, og mannen hisser seg opp over P-avgiften, pleier jeg å spørre «er ikke kona di verdt mer enn 30 kroner, eller?» ler Knut.

Han sier han synes det er litt fælt å innrømme, men det ting glir lettere når de som kommer til hallen nå, er i tjueåra, enn det var da alle var over 70, og mange var opptatt av å parkere like ved inngangen. Men i hovedsak har han og kollegene fått godord for logistikken.

Arild Østeby, "Mister DHK" på 1990-tallet, er glad for at han kan gjøre ny, frivillig innsats for klubben han håper kommer inn på egen arena igjen så fort som mulig - men først må drammenserne bli fullvaksinerte. (Harald Reitan)

Veteran med erfaring fra enda nærmere prestasjonene

Ved hovedinngangen står kollegaen på denne vakta. De som fulgte med på håndballprestasjonene på 1990-tallet, da DHK var Norges beste herrelag, og vant Europacupen 1996, vil kjenne igjen Arild som en av de viktigste bak mesterlaget.

Arild Østeby (straks 76) var den som tok med seg håndballaget fra Reistad IL i Lier inn i forhandlinger med IF Sturla i Drammen, som endte med sammenslåing til DHK i 1992. Han var sportslig leder for laget til 1999.

– Jo, det var et ubetalt verv, og jeg har hatt mye glede av dugnadsarbeidet i klubben. Jeg tilhører en generasjon der frivillighet og dugnad var nødvendig for at samfunnet skulle gå rundt, og jeg er glad for at jeg har fått denne muligheten til å gjøre en innsats igjen, sier han.

[ Tre menn dømt for gruppevoldtekt i Drammen ]

Helt nødvendig parkeringsavgift

Arild har mange opplevelser som vakt ved hallen som ligner dem Knut har fortalt om.

Når det gjelder protestene mot betalt parkering mens folk er inne til vaksinering, er han helt klar.

– Hadde det vært gratis å sette bilen her, hadde disse plassene vært fylt opp tidlig om morgenen av drammensere som bor i utkanten av byen, og som pendler med tog, for eksempel til Oslo. Da hadde logistikken som vi er så avhengige av for å få gjennomført 2.000 stikk per dag her, brutt sammen. Men nå satser vi på en god sluttspurt på vaksineringen, så er det kanskje håndballaktivitet i hallen før høstferien, avslutter Arild Østeby.