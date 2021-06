Turtips: På sykkel i andre «etasje»

Av Tom Helgesen

Hva: Sykkeltur mellom Konnerudkollen og Sirikjerkeveien

Hvor: Mellom Gruvåsen på Konnerud og Sirikjerkeveien i tidligere Nedre Eiker kommune

Lengde: Hele runden er rundt 20 km.

Høydeforskjell: 150 meter.

Ukens turforslag egner seg for sykkel med litt grove dekk, altså ikke noe for hybridsykkel. Det utrolige er at nesten hele den 20 kilometer lange rundturen går på bilfrie traseer. Du kan starte med å tråkke under Gruvåsen på Konnerud, og deretter ta Sophie Amalies vei og Baustrømveien. Blindveien ender ved noen boliger, og her følges en sti/traktorvei før du etter noen hundre meter treffer skogsbilveien fra Hagatjern. Den går pent oppå høyderyggen av Narverudåsen, Daleråsen og Strykenåsen i flere kilometer før du triller nedover til Hagatjern med sine bademuligheter.

Hagatjern, Nedre Eiker. (Tom Helgesen)

Så er det bare å tråkke langs nordsiden av Hagatjern og følge asfalten og fylkesveien noen hundre meter sørøstover igjen før du tar av brått opp til høyre og inn Sirikjerkeveien. Bomveien (mot Vestfossen) stiger jevnt oppover den første snaue kilometeren. Det stikker en liten grusvei inn mot lysløypa fra MIF-hytta, men du skal ta andre avkjøring til venstre og inn mot Bråtasetra og Hellesetra etter noen nedoverbakker (står skilt med skiløype mot Åsen på motsatt side). Når du har passert bommen, fortsetter du skogsbilveien mot Bråtasetra og Hellesetra, først sørover og deretter østover. Like under Kikkut kommer du til en snuplass der skogsbilveien stopper, og herfra er det bare å følge skiløypa på sørsiden av Bremsetjern.

Her må man se hvor man setter sykkelhjulet. I orkideenes rike mellom Hagatjern og Konnerudkollen. (Tom Helgesen)

Det blir en snau kilometer på traktorvei med litt ymse kvalitet i skitraseen, men med litt terreng-erfaring klarer nok de fleste å holde seg på sykkelsetet hele veien. Nedenfor Bremsedammen er det i hvert fall bare å følge grusveien bort til Kavlemyrsbakken, der det i sin tid lå en hoppbakke. På toppen av bakken tar du til høyre mot SIF-hytta og Steglevann. Er det varmt vær, er det muligheter for en kort avstikker og en dukkert her også. Fra SIF-hytta tar du turveien tilbake til Olsrud parkering (Dalen). Herfra er det en fin sykkelsti øst for Olsrudveien som krysser Stubberudveien, og denne traseen kan følges helt fram til du igjen er i Grubegata.

