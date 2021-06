Misjonsarbeider Rhett vil jobbe gratis i hagen din

– Det har vært vanskelig å finne nordmenn som trenger hjelp, og jeg har et inntrykk av at de fleste nordmenn er ikke så flinke til å si ifra hvis de trenger hjelp, sier misjonsarbeider Rhett Moffat (20).

Ønsker å hjelpe folk i Norge

Han tilhører menigheten Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, som også er kjent som menigheten til mormonerne.

De første misjonærene kom til Norge i 1851. Menigheten i Drammen ble startet i 1854 og holdt da møter i private hjem og andre lokaler fram til kirkebygget ble reist i 1960-årene. I dag er det ca. 4.600 medlemmer i Norge og litt over 16 millioner på verdensbasis.

To dager før koronapandemien på alvor fikk sitt fotfeste i Norge, kom den unge gutten, Rhett Moffat, til Norge.

Her skal han være i hele to år, og jobbe som frivillig for menigheten sammen med tre andre fra USA. I tillegg til å jobbe i menigheten, ønsker de å gjøre nytte for seg i lokalmiljøet.

– Vi kjente jo ikke hverandre og alle kom fra ulike delstater i USA, men nå har vi blitt godt kjent, og har gjort veldig mye sammen, forteller han.

De fire fikk et intensivt seks ukers kurs for å lære seg norsk i USA, men det holdt ikke, ifølge Moffat.

– Jeg kunne veldig lite da jeg kom til Norge. Her er det forventet at du må kunne norsk, og det hjalp meg siden jeg da ble «tvunget» til å lære det. Jeg bruker fortsatt mye tid på å lære meg norsk, sier han.

hei alle! bare en gutt fra idaho her, men nå bor jeg i drammen. jeg vokste opp på en liten gård og har studert botanikk... Posted by Rhett Moffat on Sunday, June 20, 2021

La ut innlegg

Selv om det var litt vanskelig å komme i kontakt med nordmenn i begynnelsen, synes han at når man først blir kjent med dem så er de veldige snille mennesker.

– Det var jo kultursjokk, da jeg dro ut på byen og sa hei til folk uten å kjenne dem, ble jeg nok sett på som en raring, sier han og ler.

Han og de andre tre har strevet med å finne noen de kan hjelpe.

– Jeg kom over Facebook-siden «Drammen hjelper Drammen». Det var jo perfekt for meg, sier han.

Der la han ut et innlegg om at han ønsket å hjelpe nordmenn med hagestell, og det helt gratis!

– Siden jeg er vokst opp på en liten gård i Idaho, så savnet jeg å være ute i hagen, og her i Norge havnet jeg i en liten leilighet uten hage, og da tenkte jeg jo at det vil vært gøy å hjelpe til med hagestell igjen, sier han.

Først fikk han ikke noe respons, men på onsdag løsnet det, og fem personer tok kontakt.

En av dem var en drammenser som bor på Bragernes forteller han.

– Han trengte hjelp til å temme «Wild West» i hagen hans, sa han, forteller Moffat og ler.

Han gleder seg veldig til å komme ut i hagen igjen og å hjelpe de som trenger det.

– Jeg kan alt om hagestell, fra å klippe gress til å plante grønnsaker, sier han.

Misjonsarbeidere fra USA, fra venstre Daniel Rasch, Rhett Moffat, Anna Wyssenbach og Amelia Hilterbrand. (Foto: Privat)

Givende opplevelse

Men Moffat ønsker å hjelpe flere og ønsker gjerne i å komme i kontakt med flere som trenger hjelp og det trenger ikke bare å være hagestell påpeker han.

I desember drar han tilbake til USA, og da skal han finne ut hva han ønsker å studere.

– Det har vært utrolig givende å være her i Norge, og jeg kommer til å ta med meg mange gode minner herfra, sier han.

