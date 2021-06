Gull og glitter på Gulskogen – starter ferien med sirkusmusikal

«Vi har det beste show!» høres det ropende i kor fra sirkusteltet på SIF-banen på Gulskogen.

Det store, runde teltet har vakt oppsikt den siste uka. Er det sirkus Arnardo som er i byen? Utseende og scenen er utvilsomt lik manesjen vi pleier å se sirkusartister svinge seg i.

Men i dag er det rundt 50 barn og ungdommer i glitrende og fargesprakende drakter som svinger seg rundt på scenen.

– Jeg blir like rørt hver gang jeg ser dem. De er så flinke!

Sant nok, Ingvild Juvkam Dyve sitter på tilhørerbenkene. En tåre lurer i øyekroken.

Ingvild Juvkam Dyve er primus motor og initiativtaker på sommercampen til «Ekte kjærlighet på Gulskogen». (Emma Huisman Moskvil)

Populært

Forestillingen «The greatest show» er en del av sommercampen for på Gulskogen, i regi av «Ekte Kjærlighet på Gulskogen». Dette er et initiativ av Strømsgodset Idrettsforening, med mål om å skape aktive lokalsamfunn.

For fjerne året på rad har i underkant av 200 barn og unge fra Rødskog skole og Gulskogen skole fått tilbud om en gratis sommercamp, der man velger aktiviteter som trampolinepark, skating, hallaktiviteter og nytt for året – sirkus-musikal. Og aldri før har så mange meldt seg på.

The greatest show. (Emma Huisman Moskvil)

Originalt sirkustelt

Når Dagsavisen Fremtiden er på besøk, er deltakerne godt i gang med generalprøven. Dagen etter kommer familie og resten av deltakerne på sommercampen for å se på forestillingen.

De som har fulgt med på kinolanseringene de siste årene, vil gjerne kjenne igjen melodiene. Musikalen er nemlig basert på spillefilmen The Greatest Showman fra 2017, som er basert på livet til sirkuseier P.T. Barnum, mannen som jaktet på suksess og lykke ved å lage et kabaret-sirkus bestående av mennesker av alle farger, fasonger og uvanlige egenskaper.

Og kulissene skuffer ikke. En gang tilhørte sirkusteltet det omreisende Cirkus Berny.

Historiene sitter fremdeles i teltduken, men nå er det historien om et ganske unikt lokalmiljø som skal fortelles. Historien om hvordan det er å vokse opp i en liten mangfoldig bydel, der ingen skal føle seg utenfor, om et sted «Hvor du kan være den du vil. På Gulskogen skal alle høre til.»

Dilaan Kouja (10) og Annabelle Berget (10) er dyretemmere i musikalen, og ble kjent på sommercampen. (Emma Huisman Moskvil)

Nye venner

To av dem som får prøve seg på scenen, er Annabelle Berget (10) og Dilaan Kouja (10), også kjent som «dyretemmerne». De har blitt venner på sommercampen.

– Dette gjør sommerferien mye gøyere, sier Dilaan, som ikke hadde så mange planer i starten av skoleferien.

– Ja, det er mye bedre enn å sitte hjemme, legger Annabelle til, som har danset litt tidligere.

Noen av deltakerne på musikalen. (Emma Huisman Moskvil)

Etterlengtet

Kim Jeppe Karlsen har ansvaret for idrettsaktivitetene man kan velge på sommercampen. Han er selv oppvokst på Gulskogen, og har sett behovet for et slikt tilbud.

– Dette er tilbudet jeg selv savnet som ungdom. Det så inkluderende. Mange mangler et tilbud i sommerferien, og her får de prøve noe nytt og får nye venner.

Kim Jeppe Karlsen har ansvaret for idrettsaktivitetene på sommercampen. (Emma Huisman Moskvil)

Plass til alle

Ingvild Juvkam Dyve kommer fram fra sirkusduken. Det var hun som så hvor godt P.T. Barnums sirkus kunne gjenspeile bydelen. Teksten til sangene er skrevet om for å gjenspeile mangfoldet i bydelen.

– Dette handler om å bygge aktive lokalsamfunn. Vi vil at de som vokser opp her skal kjenne på et «vi», uavhengig av sosialøkonomisk bakgrunn, etnisitet eller funksjonsnedsettelser. Her skilles det ikke på fattig og rik, og gjennom musikken og uka lærer de å anerkjenne og verdsette ulikhetene mellom dem. Det er faktisk ikke så farlig å være ulike. Det er plass til alle.