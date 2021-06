Utekino: Strømsø torg blir mini Paris

Lørdag 14. august kan du dra til Paris for å se utefilm, eller i alle fall nesten. Det vises tre filmer denne datoen, en for barn, en for ungdom og en for voksen. Og arenaen denne gangen, eller bakteppet om du vil, er Paris. Det er klart for Utekino Drammen presenterer: «Cinema En Plein Air».

Lokaliseringen er heller ikke i år tatt ut av lufta for de engasjerte filmentusiastene.

– I 2018 var valget om å legge visningen til Spiralen samtidig et innlegg i debatten om hva dette området skal brukes til i fremtiden. I 2019 og i år ønsker vi å bidra til å sette søkelys på diskusjonen om et bysentrum som dør, sier Joakim Throndsen.

Hvorfor falt valget i år på Strømsø torg?

– Vi synes at Strømsø torg er en perle, og at det kanskje har kommet litt i skyggen av andre steder i byen. Dessuten minner det litt om et lite torg i Paris, med lys i bakken og vannfontene, forteller Throndsen, som sammen med kompanjongene Thomas Waitz Knutsen og Bjørn Thomassen, utgjør trioen bak utekino i Drammen.

De har tidligere satt opp utekino flere steder i byen, med stor suksess og haugevis med klapp på skulderen fra filmivrige drammensere.

Og for de mest nysgjerrige kan vi opplyse om at lerret settes opp ved fontenen og at filmene skytes mot Scandic hotell, altså den gamle Centralbygningen.

Utekino Drammen, med Joakim Throndsen i spissen, her fra 2019 da Cinema paradiso trakk full piazza på Bragernes torg. (Arkivfoto)

Tre filmer

Filmentusiastene tar også denne gangen sikte på å forsterke den gode stemningen og følelsen som allerede finnes på Strømsø torg. De skal få torget til å skinne, lage noen kulisser, litt gimmick og dekor.

– Vi tror folk trenger det nå, derfor er voksenfilmen som vises «De urørlige» også litt feelgood. Strømsø torg forvandles til kinosal med fransk tema, og vi håper å igjen kunne skape en magisk sensommerkveld i hjertet av Drammen for både små, mellomstore og store filmentusiaster.

– I år feirer vi et forsinka femårs jubileum, og for første gang viser vi tre filmer.

Dagen starter klokka 13 med film for de yngste. Filmen er den franske «Skjønnheten og monsteret i Paris», om kinomaskinist Emile og hans oppfinnervenn, og om en knotete vei for å finne en reservedel til en filmfremviser – en loppe blir forvandlet til et syngende monster med et hjerte av gull og mye, mye mer. Her kan de yngste publikummerne glede seg, lover arrangøren og legger til at denne barnefilmen er dubbet til norsk.

Det var 1500 publikummere på Bragernest torg i 2019, sist Utekino Drammen viste film utendørs. Av smittevernhensyn kan bare bli 200 per visning på Strømsø, slik det ser ut nå. (arkivfoto)

Filmen som vises for ungdom er det andre franske innslaget på Strømsø torg denne dagen, og heter: «De elendige» – Franske tilstander. Filmen er basert på en sann historie, og er et opprivende og engasjerende drama, hvor handlingen er satt til samme forstad hvor deler av Victor Hugos roman «Les Misérables» fra 1862 også utspilte seg. Filmen ble Oscar-nominert til beste utenlandske film og vant Juryprisen under filmfestivalen i Cannes 2019. Vises klokka 17.00

Voksenfilmen; «De urørlige» er en feelgood-komedie om et uventet vennskap på tvers av ulike bakgrunner og sosiale skiller. Et et usannsynlig kameratskap forankret i ærlighet og humor mellom to individer oppstår, som på overflaten ikke ville hatt noe til felles. Filmen har blitt et internasjonalt fenomen og er den mest inntjenende ikke-engelskspråklige filmen i historien. Vises kl. 20.00

Kino utendørs - Cinema en plein air. Hele tre filmer vises på fem-års jubileet til Utekino Drammen, lørdag 14. august - alle er franske. (privat)

Billettpris for første gang

Tidligere har utekino i Drammen vært gratis for publikum, men for første gang må man betale inngangspenger.

– Det er to grunner til at folk må kjøpe billetter i år; Det ene er av smittevernhensyn, når man kjøper billett via Ticketmaster kan man spore ved eventuell smitte, som er helt nødvendig. Det andre er at det er mye dyrere å arrangere under korona; vi trenger vakter og smittevernutstyr og det som hører med for at arrangementet skal bli i henhold til forskrifter om smittevern, forklarer Joakim Throndsen.

Han synes at billettprisene er å regne som symbolske. 50 kroner for barnefilmen, 75 for ungdomsfilmen og 100 for voksenfilmen. Støtte fra NBBO, i tillegg til offentlige støttemidler, gjør det mulig å få på plass utekino. Billettinntektene dekker ikke kostnadene alene, men de bidrar, forklarer Throndsen.

Sist det var utefilm, i 2019, ble den legendariske italienske Cinama Paradiso.

– Vi hadde 1500 seere den gangen, og vi har egentlig dobla hele veien, forteller Throndsen og oppsummerer; Da vi starta med utekino på Austad i 2015 hadde vi 400 publikummere, og dobla på spiralen til 800, og så altså Bragernes torg med 1500 tilskuere.

Men i år kan det ikke bli helt sånn, selv om Strømsø torg tåler mange flere publikummere enn 1500.

– Nei, vi hadde mål om å doble suksessen fra Bragernes torg for to år siden, men på grunn av koronasituasjonen lager vi en maksgrense per visning på 200 personer, så får vi håpe at det kan åpne opp for flere når det nærmer seg, men det må Bent Høye bestemme.

