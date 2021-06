Erna Solberg: - Det er alltid gøy å utfordre seg litt

Sommerskolen i Drammen kommune har økt elevplassene fra 900 til 2100, og tilbudet er også utvidet og finnes nå i Drammen, Svelvik og Mjøndalen.

Regjeringen ønsker å kompensere for noen av de faglige og sosiale følgene som kom med langvarig smitteverntiltak for barn og unge. Derfor ga de rundt ni millioner kroner til sommerskolen i Drammen.

Statsminister Erna Solberg med elever på sommerskolen. (Foto: Hina Aslam)

Og det er ikke bare Drammen kommune som har fått midler, rundt 500 millioner kroner har regjeringen gitt til ulike kommuner i landet for at de skal opprette sommerskoletilbudet i år. Av disse 500 millioner kronene fikk Drammen kommune 9.484.700 kroner til å utvide sitt sommerskoletilbudet.

Tidligere har også forskere ønsket å kutte i ferien og sende barna på sommerskole.

– Det å gå rett ut i en sommerferie nå, kan for enkelte være en ekstra stor belastning, sier Ulriksen til NRK.

Han er forsker ved Statlig pedagogisk tjeneste (Statped) og er bekymret for situasjonen for de svakeste elevene.

Han mener at mens noen barn får god oppfølging hjemme, er det mange som mer eller mindre overlates til seg selv, framholder forskeren. Den lange skolestengingen kan ha ført til større ulikheter mellom skoleflinke og de faglig svakere elevene.

– Det har vært et hull i utdanningen i år, der flere ikke har fått vært nok sammen med venner, selv om dette ikke er en vanlig skole så er det et tilbud med læringsperspektiv der man har aktiviteter og kan treffe hverandre, sier statsminister Erna Solberg.

Både hun og kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby var i Drammen i dag og åpnet sommerskolen. Her ble de utfordret av elever ved sommerskolen til å være med på aktiviteter.

– Det er alltid gøy å utfordre seg litt, sier Erna Solberg.

Statsminister Erna Solberg og kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby åpnet sommerskolen i Drammen. (Foto: Hina Aslam)

Gleder seg til å få nye venner

En av dem som møtte både statsminister Erna Solberg og kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby var elev ved sommerskolen, Sylvester Hasseløy.

– Det jeg gleder meg mest til er bli kjent med andre og å få meg flere venner, sa han da han snakket med Melby.

– Vi vet at det har vært et rart skoleår for mange. Det de har fått minst av er jo aktiviteter der man kan være sosial. Man har vært bare vært med kohortene sine. Derfor er sommerskole en viktig arena nå der man kan møte flere og å ha det gøy. Samtidig som man lærer noe. Drammen kommune har jo hatt dette tilbudet i mange år nå, men med disse midlene kan de nå gi tilbud til flere barn og det er jeg veldig glad for, sier hun og legger til at de fleste barna hun snakket med i dag sa at de gledet seg til å få flere venner.

Kunnskaps- og integreringsminister, Guri Melby her sammen med Sylvester Hasseløy. (Foto: Hina Aslam)

Kan ta imot flere elever

Prosjektleder for sommerskolen Monica Skaane Bakken er glad for at de nå har fått disse midlene.

– Det gjør at vi har plass til flere elever og tilbudet er nå også for tidligere Nedre Eiker kommune. Dette har foreldre fra dette området satt veldig stor pris på, sier hun.

På sommerskolen finnes det rundt 20 kurs, alt fra å lage mat til å lære om bærekraft.

I tillegg til det har de ansatt ca. 70 aktivitetsledere som hovedsakelig er studenter som skal jobbe på sommerskolen.

Prosjektleder for sommerskolen Monica Skaane Bakken (Foto: Hina Asl)

Dette blir pengene brukt på:

Utvidet sommerskoleplasser fra 900 til 2100 plasser tilgjengelige.

Utvidet målgruppen til 4.–10. trinn (tidl. 5–9. trinn).

Utvidet varighet fra tre til fire veker.

Utvidet mengde med basar fra én til tre for å nå ut til barn i flere bydeler.

Forsterke fokus på å nå sårbare barn og unge og gjennom tett dialog med interne og eksterne virksomheter.

Bredd samarbeid med frivillige lag og foreninger.

Etablert nytt tilbud til elever på 10. trinn som får tilbud om trafikalt grunnkurs.

Samarbeid med næringslivet i Drammen om sommerjobber for ungdom.

Livredningskurs til ledere og assistenter.