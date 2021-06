Ikke fare for nye ras fra fylkesveien

Store nedbørsmengder torsdag kveld førte til sprekkskader i fylkesveien Gamle Kongevei /Smedberget i Drammen på Tangen.

Vannet fant sitt eget løp ut av fylkesveien og vasket samtidig bort store masser under asfaltkanten.

Skader på fv. 2726 Gamle Kongevei, Drammen. (Bjørn Nyhus, Viken fylkeskommune)

Disse massene traff et hus i Hans Tordsens gate, som ligger nedenfor fylkesveien.

Ingen personer ble fysisk skadd i hendelsen. Operasjonsleder Erik Gunnerød i politiet forteller til Drammens Tidende at fire personer ble evakuert etter skredet.

– De er i kontakt med kommunen nå, og får lov til å flytte hjem om noen timer, sier Gunnerød.

Naboene er trygge

Fylkeskommunen har fredag hatt en geotekniker på stedet, og vurderer det slik at det ikke er fare for nye ras. Ifølge Bjørn Nyhus, seksjonsleder for drift og vedlikehold ved Viken fylkeskommune, vet de imidlertid ikke når veien kan åpne igjen.

– Skadene er såpass omfattende at det vil ta tid før veien kan åpne igjen, men det er gode omkjøringsmuligheter på stedet.

Setter opp støttemur

Nå jobbes det med å forsterke veien.

– Vi kommer til å sette opp en støttemur på oppsiden av huset som ble skadet. Før vi kan begynne å bygge muren må vi fjerne masser for å komme ned til fast fjell, avslutter Nyhus.