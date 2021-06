Blomsterprakten som ble til ugress

Av Harald Reitan

– For lokalbefolkningen, som har et forhold til kommunevåpenet, er nok disse blomstene en kodet melding om tilhørighet, et identitetssymbol. Men for oss andre er det en flott, fargerik og varm velkomst til Mjøndalen, sa professor i kulturhistorie ved Universitetet i Oslo, Knut Aukrust, i forbindelse med at det ble plantet der for siste gang i 2019.

Et prangende bed med Nedre Eikers kommunevåpen i tagetes og begonia ønsket bilister velkommen til Mjøndalen i årene 2005-2019. (Harald Reitan)

Lovet sommerblomster

Men at det skulle bli siste gang det kom blomster i bedet, var det nok de færreste som hadde trodd, selv om alle skjønte at Nedre Eikers våpenskjold ikke kom dit igjen.

Akkurat på denne tiden i fjor etterlyste Tonje Enersen, som da var kommunestyrerepresentant for Ap i den nye storkommunen, i et brev til rådmannen en plan for blomsterutsmykning på steder der tre kommunene hadde hatt lokalt ansvar for slikt, blant annet ved innkjøringen til Mjøndalen.

Rådmannen svarte:

«(…) Det vil arbeides med harmonisering av drift og vedlikehold fram mot økonomiplan for 2021, slik at dette blir ensartet for hele den nye kommunen fra og med neste år.»

(…) En helhetlig plan for beplantning med sommerblomster vil inngå som en del av harmoniseringsarbeidet på dette området (…).»

Slik ser bedet ut i år, og det vil fra kommunens side ikke bli beplantet igjen. (Harald Reitan)

Demonstrerte mot manglende vedlikehold

Et stykke ut på sommeren 2020 var det noen som plantet to begonia og én tagetes i bedet, trolig som en demonstrasjon mot manglende utsmykningsinnsats fra nykommunen.

Anita Straume og Knut Grøstad i Nedre Eiker kommune hadde da i 15 år på rad satt ut 300 tagetes og 700 begonia ved rundkjøringen.

Knut Grøstad og Anita Straume, den gangen ansatt i Nedre Eiker kommune, sto for planteutsmykningen i bedet alle 15 årene. (Harald Reitan)

Vil ikke bli plantet

Denne sommeren ligger det nevnte bedet brakkere enn noensinne, og fjorårets geriljaplantere har ikke gjentatt aksjonen.

– Betyr harmoniseringen at man har har gått ned på standarden på beplantning i hele storkommunen?

– Nei, sier virksomhetsleder for samferdsel, vei og park i Drammen kommune, Frode Vestgarden , - men det er verdt å merke seg at politikerne har kuttet 12 % i bevilgningene til etaten som har ansvar for slikt.

– Men det er et stusslig bed som nå ligger ved innkjørselen til Mjøndalen?

– Det skulle ha vært tilsådd, men dette er ikke kommunal grunn, det er Statens vegvesen som eier den. Her blir det fra kommunens side ikke plantet igjen. Harmoniseringen går ut på at det er plassert ut flere urner med blomster i Mjøndalen sentrum, avslutter han.