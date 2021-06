Åpner for comeback med etterspurt Drammens-is

– Det er helt klart en stor forskjell på Lollipop og Kjempe-Yes, sier Sturla Kristoffer Johansen oppgitt.

Han står bak Facebook-gruppen «Vi som ønsker saftisen Kjempe-Yes tilbake på markedet», som har over 23.000 medlemmer. Disse har nå sendt brev til Diplom-is, med ønske om å få den nostalgiske isen, som i sin tid ble produsert av Drammens Is, tilbake.

– Hva er det med isen du og mange andre ikke klarer å komme over?

– Det er jo barndomsminner. Jeg savner den deilige konsistensen, og den har jeg ikke klart å finne andre steder, sier han.

For dem som ikke har spist Kjempe-Yes, kan den utvilsomt se ut som saftisen Lollipop, men selvfølgelig mener Johansen at de ikke kan sammenlignes.

– Den største forskjellen er at Kjempe-Yes var laget med appelsin og jordbærsmak, mens Lollipop er laget med appelsin og bringebærsmak. I tillegg var Kjempe-Yes, som navnet tilsier, stor, forteller Johansen.

Han er egentlig født og oppvokst i Oslo, men er oppvokst med is fra Drammen.

– Jeg er selv født i 1975, og mange fra min generasjon husker isen veldig godt. Alle jeg snakker med ønsker isen tilbake, sier han.

Sturla K. Johansen er mannen bak Facebook gruppen «Vi som ønsker saftisen Kjempe-Yes tilbake på markedet». (Foto: Privat)

Fabrikken som brant ned

Mens maskinene i fabrikken til Drammens Is gikk på full rulle, foregikk det en krig i byen.

Kampene mellom motorsykkelbandene Hells Angels og Bandidos hadde pågått lenge, og en varm sommerdag i 1997 kjørte en rød varebil opp foran Bandidos sitt hovedkvarter i nabobygget til Drammens is.

Kort tid etter gikk bomben av, og en forbipasserende kvinne i bil ble drept i angrepet.

Flammene fra Bandidos spredte seg til nabobygget, slik ble det slutt på Drammens tradisjonsrike fabrikk.

– Neste år er det 25 år siden bombeattentatet, og jeg håper virkelig at det kan markeres ved å få isen tilbake, sier Johansen.

Drammens Is bygget aldri opp fabrikken etter bombeeksplosjonen i nabobygget. Her spyler brannmenn vann mot restene av det ødelagte hovedkvarteret til mc-klubben Bandidos, men brannen er i ferd med å komme under kontroll i lokalene til Drammens Is, klubbens nærmeste nabo. (Morten Holm/NTB)

Flere har gjenskapt isen

Det var Nestlé som overtok rettighetene til Drammens Is etter bombeattentatet. Nestlé gjorde et forsøk på å bringe Kjempe-yes tilbake, og kalte den for «Yes».

– For meg ble det bare en kopi, men den var fortsatt bedre enn Lollipop, sier han.

I 2004 ga Nestlé opp iskremproduksjonen, etter at salget ikke gikk som forventet. Konsernet overlot da alle iskremrettighetene til Diplom-Is, trolig etter å ha tapt minst 200 millioner kroner.

Drammens egen iskremmaker Dario De Simone, har også gjort et forsøk på å gjenskape isen, bare i kuleis form.

– Den har jeg ikke smakt på, men jeg har hørt fra flere at han treffer på smaken, sier han.

Men Johansen mener den nostalgiske isen bør være tilgjengelig over hele Norge, og har derfor sendt brev til Diplom-Is med spørsmål om de kan produsere saftisen igjen, som naturligvis kan bli en konkurrent til deres egen saftis, Lollipop.

Dario De Simone har hatt stor suksess med Kjempe-Yes fra Drammens is er en iskrem som ikke finnes lenger. ( Arkivfoto)

Flere må engasjere seg

Digital- og PR-ansvarlig i Diplom Is, Anne-Lene Molland forteller de kjøpte rettighetene til Kjempe-Yes fordi det er et spennende produkt, som mange har et forhold til.

– Det er utrolig gøy at det har blitt et så stort engasjement rundt isen, sier hun.

Men når man skal relansere et produkt er det en del faktorer som spiller inn. Hun forteller at dette avhenger av størrelsen på engasjementet, og om det er fysisk mulig for fabrikken å produsere produktet. I tillegg til det må det passe inn i produktporteføljen deres.

Selv om de allerede produserer Lollipop, ser hun ikke på den som en konkurrent til Kjempe-Yes.

– Selv om begge er saftis, har de ulike smaker og konsistens. Vi tror ikke det vil bli konkurranse mellom disse hvis den blir lansert, forklarer hun.

Digital- og PR ansvarlig i Diplom Is, Anne-Lene Molland. (Foto: Diplom-Is)

I fjor relanserte Diplom-Is «Kræsj Pink», til stor jubel fra mange. Men dette er ikke den eneste klassikeren som har funnet veien tilbake til hyllene det siste tiåret: I 2010 var nemlig pæreisen å finne igjen.

Her hadde en Facebook-gruppe klart å få rundt 50.000 medlemmer.

– Det er ikke selve tallet som er det viktigste her, men at det vises et stort engasjement. Men hvis 50.000 engasjerer seg, stiller Kjempe-Yes veldig sterkt, og da må vi virkelig vurdere å ta den tilbake, sier hun.

I år relanserte Hennig-Olsen SjokoKirsj, etter at den har vært ute av produksjon siden 2008. Men nå er den på pinne. (Hennig-Olsen)

Ønsker å se på mulighetene

Om Diplom-Is ikke ønsker å relansere Kjempe-Yes, så melder Hennig-Olsen sin interesse.

Paal Hennig-Olsen, administrerende direktør i Hennig-Olsen, husker godt Drammens Is, og forteller at det nesten har blitt en slags trend å relansere gamle produkter.

De har selv relansert isen SjokoKirsj i år, som har vært en av de mest etterspurte klassikerne fra Hennig-Olsen. Her hadde Facebook-gruppen som etterlyste relansering bare i underkant av 3.000 medlemmer.

Han fortellere videre at det er mange som har gode barndomsminner til is.

– Vi vil gjerne se på mulighetene for å relansere Kjempe-Yes, om folk viser nok engasjement og Diplom-Is åpner opp for å selge rettighetene, sier han.