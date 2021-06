Foreldre er redde for å sende barna til cricketbanen

Cricket regnes som verdens nest største idrett, men cricketbanen på Berskaug i Drammen forfaller. Med seriestart rett rundt hjørnet, står cricketmiljøet i Drammen uten en bane å spille på.

– På grunn av dårlig vedlikehold av kommunen, har det rett og slett blitt for farlig for barna å spille på banen, sier fungerende leder for Strømsø cricketklubb, Omar Iqbal.

Flere steder på banen er det betydelige høydeforskjeller som går utover sikkerheten til spillerne. I tillegg er det slitasje, hærverk og hull på pitchen som også gjør det farlig å spille på banen. Pitchen er det stedet på banen der hovedspillet foregår.

Derfor går begge klubbene i byen nå sammen om å kreve svar fra kommunen om hvorfor ikke cricketfasiliteten blir prioritert.

– Om Drammen kommune ikke gjør noe, frykter vi at cricketmiljøet i Drammen er historie.

[ Et felles mål fikk cricket-erkerivalene til å begrave stridsøksen ]

Flere slike hull ser du på cricketbanen på Berskaug. (Foto: Hina Aslam)

Flere slutter

– Utfordringene gjør at vi har sluttet å spille her. Flere foreldre har reagert, og har sluttet å sende barna sine på trening siden de er redde for at det skal oppstå farlige situasjoner. Noen av de eldre spillerne har dratt til lagene i Asker og Bærum, da de har bedre fasiliteter enn oss, forteller Waqas Asif, som er trener for U15 og U16 i Drammen cricketklubb.

– Mange av vennene mine har skadet seg her, spesielt det ene hullet der vi løper for å kaste ball gjør at flere mister balansen og faller, sier Subhan Ahmed.

Han får støtte fra trener Waqas Asif, som forteller at en annen utfordring er at ballen de bruker er veldig hard og kommer i stor fart. Med ujevnheter, sprekker, stein og annet i pitch-området, vil ballen sprette uforutsigbart, og være til skade for spillerne og i verste fall for tilskuere og forbipasserende.

Men det er ikke bare på Berskaug kommunen ikke har vedlikeholdt cricketfasilitetene.

[ Den hvite manns sport ]

Subhan Ahmed (12) drømmer om å bli landslagspiller. (Foto: Hina Aslam)

– Umulig krav fra kommunen

På Fjell finnes det et treningsbur med nett der spillerne kan trene. Da nettet ble utsatt for hærverk, brukte kommunen rundt 250.000 kroner for fikse det opp, står det i et referat Dagsavisen Fremtiden har fått tilgang til.

Etter dette ble treningsnettet igjen utsatt for hærverk.

I et annet møtereferat fra møtet mellom Drammen kommunen og Norges Cricketforbund står det at cricketmiljøet må ta en prat med ungdommene på Fjell, og fortelle dem om konsekvenser av hærverk for cricketmiljøet. I tillegg står det i møtereferatet at kommunen ikke kommer til å gjøre noe, før de er sikre på at buret vil stå i fred.

Leder for Strømsø Cricketklubb, Omar Iqbal, mener dette er et urimelig krav.

– Vi kan jo ikke gå og banke på folk sine dører, og be om å snakke med ungdommene i huset. Det har vi ingen mandat til, sier han.

Cricketbane på Berskaug er ujevn og skaper flere farlige situasjoner. (Foto: Hina Aslam)

Fakta

Regnes som verdens nest største idrett, bak fotball.

Det norske cricketlandslaget ligger lavt på den internasjonale rangeringen, men er blant de beste i sin klasse, med en lang rekke seirer.

I Norge spilles spillet i all hovedsak av innvandrere fra Pakistan, Sri Lanka, India, Bangladesh, England, Australia og andre cricketnasjoner.

Til tross for en sterk norsk serie, forblir cricket nesten ukjent i Norge. Dette skyldes flere forhold, blant annet manglende mediedekning og spillets komplekse terminologi. Spillets status i Norge som innvandrersport har nok også bidratt til at det taper konkurransen om publikumsinteressen for andre komplekse, langvarige sporter som golf og landeveissykling.

[ 70 år siden Åssiden ble en del av Drammen ]

Fra venstre Omar Iqbal, fungerene leder ved Strømsø Cricketklubb, Basif Khan spiller på Strømsø Cricketklubb, Rameez Ashiq er kaptein på Strømsø klubb og Waqas Asif som er trener for U15 og U16 i Drammen cricketklubb. (Foto: Hina Aslam)

Har spillere som er plukket ut til landslaget

Hver januar siden 2018 har Gry Bruaas, generalsekretær i Norges Cricketforbund, kontakt med Drammen kommune, i håp om at de kan vedlikeholde cricketbanen på Berskaug innen sesongstart.

– Vårt seriespill starter i mai, og hvert år har jeg et håp om at banen kan bli utbedret til seriespillet starter, sier hun.

Men så langt har ingenting skjedd.

– Hadde jeg skjært hull i nettet på en fotballbane, hadde det vært fikset neste dag, sier en fortvilet generalsekretær, og legger til at tilstanden nå er så kritisk at de vurderer å stenge banen for aktivitet.

Ifølge henne er nedprioriteringen av cricket-banen i Drammen spesielt synd fordi de satser hardere på å få flere jenter inn i sporten, og tre av spillere fra Drammen er plukket ut for å delta på landslaget.

– Det snakkes jo så fint om integrering og mangfold, men når det skal settes ut i livet, er det ingen som viser vilje, sier hun.

Vil koste 300.000 kroner

Norges Cricketforbund har gjort det enkelt for kommunen. De har hatt spesialister fra England på befaring, fordi det ikke finnes ekspertise på oppbygging og vedlikehold av cricketbane i Norge.

– Vi har arrangert anleggsseminar, delt skisser, priser, løsninger, og vært på nye befaringer. Alt dette er videreformidlet til kommunen, men vi får dessverre ingen respons, sier hun.

Ifølge Cricketforbundet vil dette koste kommunen rundt 300.000 kroner, fordi de må ta bort asfalt og jevne det ut på nytt.

Bruaas hevder kommunen har lovet dem å rehabilitere pitchen, men mener det bare har vært tomme ord og ingen handling.

– Vi blir sett på som «ikke viktig nok» i idretten, selv om cricket er den nest største idretten i verden, sier hun og utlyser et svar fra kommunen nå.

[ Cecilie fant hund i bil mens sola stekte: - Det var bare flaks at jeg så den ]

Gry Bruaas er generalsekretær i Norges Cricketforbund (Foto: Privat)

Kommunen beklager

Roar Søhus, avdelingsleder for anlegg, idrett og natur i Drammen kommune, beklager til cricketmiljøet på vegne av Drammen kommune.

Den ferske avdelingslederen i kommunen sier at han nå har sittet i en lang telefonsamtale med generalsekretær for Norges Cricketforbund for å diskutere framtidsplaner for cricketmiljøet i Drammen.

I og med at han akkurat har tatt over jobben, påpeker han at han ikke kan sette seg inn i forhistorien.

– Jeg har gått gjennom noen e-post-utvekslinger mellom kommunen og cricketforbundet, og kan forstå at forbundet kan ha oppfattet mailutvekslingen som lovnader, men vi kan ikke se at noe er lovet tidligere. Uansett beklager jeg at det kan ha blitt oppfattet slik, sier han.

Roar Søhus, avdelingsleder for anlegg, idrett og natur i Drammen kommune (Foto: Privat)

Kan ikke love noe

Han forteller videre at mye av idrettsbudsjettet er bundet opp til spesifikke driftsprosjekter, og med de økonomiske utfordringer kommunen, har de ikke har like stort handlingsrom som før.

– 300.000 kroner høres kanskje ikke så mye ut, men for oss er det mye akkurat nå. Vi må gjøre knallharde prioriteringer, og dessverre er flere i samme situasjon. Det er ikke ønskelig, men en realitet vi må forholde oss til, sier han.

Søhus har bakgrunn som idrettskonsulent for Drammen kommune, og har jobbet med flere inkluderingsprosjekter for kommunen.

– For meg er det umulig å love noe konkret, men jeg kan love at vi skal jobbe for å gi alle det beste tjenestetilbudet vi er i stand til.

I løpet av juli skal han holde en tett dialog med Norges cricketforbundet.

[ Han ble spyttet etter på gata som idrettspresident. Nå skal Tom Tvedt kjempe for utviklingshemmede ]