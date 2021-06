Cecilie fant hund i bil mens sola stekte: - Det var bare flaks at jeg så den

Forrige lørdag skulle Cecilie Smiseth en tur til kjøpesenteret CC Drammen. Etter at hun hadde parkert mellom to biler, så hun så vidt hodet på en hund i bilen hun parkerte bak.

– Bakrutene og siderutene på bilen var sotede, og det var bare flaks at jeg så den, forteller Cecilie Smiseth.

Hun ble stående i noen minutter for å vente på eier av bilen, mens hun stadig prøvde å se etter om hunden hadde det bra.

– På lørdag var det i overkant av 20 grader, og jeg begynte å bli mer og mer bekymret for hunden, forteller hun.

I en oversikt laget av Mattilsynet kan man se at rundt 20 grader ute kan bety rundt 47 grader i bilen.

Her kan du se hvor fort bilen kan bli varm på en sommerdag. (Foto: Mattilsynet)

Ringte politiet

Etter noen minutter valgte hun å ringe politiet, og etter ti minutter fikk hun kontakt med dem. Samtidig kom eieren av hunden.

– Jeg har sjelden vært så forbannet. Vedkommende fikk så hatten passet, sier hun.

Med politiet på det ene øret og hundeeier ved siden av ble det en stressende situasjon, men hun kan huske at hundeeieren unnskyldte seg med at han bare var borte en kort stund.

– Jeg hadde jo stått i telefonkø hos politiet i minst ti minutter og pluss de minuttene jeg brukte på å vente på eieren, visste jeg at det han sa ikke var riktig, forklarer hun.

Selv om hun uttrykker sin bekymring for hunden, går ikke eier bak og sjekker at hunden har det bra.

– Jeg sto inne og fulgte med mens eieren satte seg inn i bilen, med alle vinduene lukket og null interesse for sin firbeinte.

Hun forteller videre at politiet noterte bekymringen fra henne.

Hadde knust ruten

– Jeg hadde selvsagt knust ruten hvis jeg så at hunden slet skikkelig, sier hun.

Hun delte i etterkant sin bekymring i et Facebook-innlegg.

– Da var det noen som kommenterte at bilen kunne ha hatt klimaanlegget på, selv om lysene på bilen var av. Om det var tilfellet, er det vanskelig for oss forbipasserende vite det, sier hun og legger til at det er bedre å bry seg en gang for mye enn en gang for lite.

Hun oppfordrer alle til å la hunden være hjemme og ikke i en bil på en varm dag.

– Så husk at skal du handle, så har hunden din det bedre inne i leiligheten din, ikke i en glovarm bil. Ferdig snakket, sier hun.

Seniorrådgiver og veterinær i Mattilsynet, Sigrid Engeland. (Foto: Mattilsynet)

Dette gjør du hvis du havner i samme situasjon som Cecilie:

Hvordan ser man at hunden er overopphetet?

– En overopphetet hund kan være ustø, den vil pese kraftig, kan virke forvirret, ha tørre og røde slimhinner i øyne og munn, ha forhøyet kroppstemperatur og høy puls. I alvorlige tilfeller kan hunden besvime og miste bevisstheten, forteller seniorrådgiver og veterinær i Mattilsynet, Sigrid Engeland.

Hvordan kan du finne eier?

– Bruk Statens vegvesen for å finne dyreeier ut fra bilens registreringsnummer. Hvis du ikke finner bilens eier, og du ser at hunden tydelig trenger hjelp, må man kontakte politiet på 02800, sier hun.

Hva gjør du når du ser hunden er overopphetet?

– Det aller viktigste er å få hunden ut av den varme bilen. Legg hunden i skyggen eller på et kjølig sted, og la den få nok vann. Vurder om hunden eventuelt må tas med til veterinær for grundigere undersøkelse og eventuelt behandling, forteller hun og legger til at det er lov å knuse ruta i et akutt situasjon, men da må det være opplagt at det er akutt og helt nødvendig å få ut hunden så rask som mulig. Og det bør gjøres etter dialog med politiet.

Lov til å knuse vindusrute

Her er noen tips fra en artikkel av Dyrekassen.no på hva som er lurt å tenke på, når man velger å knuse ruten.

Ikke bruk en stor stein eller murstein. De kan sprette av vinduet og skade deg eller andre.

Bruk spisse og solide ting som hjulvinde. Bilvinduer knuser på spesielle måter. Tenk hvordan nødhammer fungerer.

Ikke knus vinduet hvor hunden sitter. Velg et av de andre.

Lås opp døren og ta ut hunden. Ikke løft ut gjennom det knuste vinduet.

Samarbeid. Noter navn på andre som hjelper slik at dere har vitner som bekrefter hendelsen.

Hvis du må gå til dette skrittet, vil du ikke kunne bli straffet i ettertid eller måtte betale utgifter. Bilfører kan selv bli straffet for å ha forlatt hunden og utsatt den for fare. Derfor vil de med rette bare ta denne utgiften selv, og prise seg lykkelig over at noen reddet hunden.

