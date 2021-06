Brakar: Hvis snikingen på bussen fortsetter kan det bety færre avganger

Tidligere har også flere elevrådsledere i Drammen reagert på stappfulle busser og lite bruk av munnbind på bussen. Dette skaper skremmende situasjoner for de som er avhengig av buss.

Brakar satte da inn flere billettkontrollører, og håpet samtidig å få bukt med problemet med sniking.

– Vi har hatt møte med Viken fylkeskommune, og har allerede satt inn flere busser der det trengs. Samtidig som vi nå har leid inn flere vektere som skal kontrollere billetter. Dette er fordi flere unnlater å kjøpe billett, og slik blir også bussene fulle, sa Kjersti Danielsen Nordgård, salgs- og markedssjef i Brakar da og la til at de erfarer at flere kontroller gjør at færre tar bussen.

Men slik gikk det ikke, til tross for at de satte inn 10 ekstra vektere fra påsken, ser det ikke ut til å ha virket avskrekkende.

Hun forteller at bussene har automatisk opptelling, og slik kan de vite hvor mange som er i en buss i enhver tid.

Dette er i henhold til de føringer de har fått for å unngå smittefarlige situasjoner. De kan kun benytte 50% av kapasiteten, som inkluderer ståplasser. Det betyr rundt 30 passasjerer i en vanlig buss, men kjøper man ikke billett blir det vanskelig for Brakar å vite hvor mange som er om bord på bussen. Det betyr igjen at de som sniker på bussen skaper smittefarlige situasjoner for andre.

– Vi ser at salg av ungdomsbilletten er sterkt redusert, selv i perioder hvor skolene har vært på gult nivå og hatt fysisk undervisning, forteller Nordgård.

Har tapt 98 millioner

Hun forteller videre at de første månedene av pandemien hadde de ingen kontroll over hvor mange som snek på bussen. De startet med kontroller igjen sommer 2020, og det med strenge smittevernregler.

Kontrollørene har ikke gått inn på bussen, hvis det var mange om bord. De har kun stått i døren, og i stor grad virket avskrekkende på kunder som vil gå på uten billett.

– Vi har derfor ingen tall på sniking, og har ilagt færre gebyrer enn tidligere når vi allerede avviser kunder i døren, Nordgård.

Sniking på buss og færre reiser har likevel kostet Brakar 98 millioner kroner.

Det største bortfallet av inntekt skyldes selvsagt at mange ikke reiser, men billettinntektene i første del av fjoråret er omtrent halvparten av det de tjente på billettsalg i samme periode i 2019. Da lå snikprosenten på 3–5 prosent.

Antall reiser har falt med 30%, i 2020.

– Det er et gap mellom fall i inntekt og reiser. Dette har fortsatt og øker også utover i 2021, sier hun.

De har mottatt både statlige og fylkeskommunale krisemidler som gjør at de kan opprettholde driften som normalt ut året, mens andre kollektivselskaper har store utfordringer med å drive som normalt fra august og september.

Ber de som sniker om å tenke seg om

– Dersom pandemien fører til færre reiser på sikt, kan det være at vi må reduserer busstilbudet i forhold til i dag, da vi rett og slett ikke vil ha behov for så mange avganger, sier hun.

Nå håper hun at de som ikke betaler for seg tenker over hvilke konsekvenser det kan få.

– De som sniker stjeler i prinsippet fra seg selv og de andre som reiser kollektiv. De bidrar også til å fylle opp bussen på korte strekninger der de kunne gått. Det er ikke bra nå med tanke på smittevern. Det er viktig at foreldre snakker med barna sine om dette, sier hun.

