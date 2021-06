Skylder på utenlandsk møbelleverandør for forsinket restaurantåpning

– Vi valgte å bestille fra en utenlandsk leverandør, nettopp fordi de er kjent for å være så punktlige og pålitelige - og de lovet meg levering innen 1. mai, sukker De Simone - som fra før av driver den populære iskrembaren Dario’s på Papirbredden.

Han var først ute med å selge ekte, italiensk iskrem i Drammen, og sammen med to andre norskitalienere satser han nå på å videreføre Gruas arv om å servere italiensk pizza - stekt i steinovn, under restaurantnavnet «That’s amore». Foruten møblene er det meste allerede på plass i lokalet i Brodahlsbygget på Papirbredden. Dario har skaffet kassaapparat, serverings- og skjenkebevilling - og han hadde begynt å ansette folk.

– Vi har til og med «importert» en pizzakokk fra Italia, for det må stå italienere bak - om man skal kunne tilby ekte italiensk pizza, fastslår De Simone.

Dario De Simone er kjent for den italienske iskremen han lager og selger i iskrembaren Dario's. Nå vil han også erobre pizzamarkedet i Drammen. (Oda Rygh)

Vurderer rettssak

Foreløpig har de imidlertid bare måttet bekoste karantenehotell på kokken fra hjemlandet, som ennå ikke har kunnet mette en eneste pizzahungrig drammenser.

– Firmaet sier bare at de ikke kan love når møblene kommer, på grunn av koronarerestriksjonene, selv om dette ble bestilt og betalt allerede i februar. Den italienske møbelleverandøren vi var i kontakt med var i hvert fall ærlig, helt fra starten av, om at koronasituasjonen kunne forsinke handelen.

De Simone forteller at han vurderer å gå rettens vei, om ikke møblene dukker opp veldig snart.

– Men det koster penger da - og en eventuell rettssak kan jo trekke ut i årevis, så det fører i hvert fall ikke til at møblene dukker opp noe fortere. Vi kvittet oss med møblene som sto igjen her etter kafé Grua, fordi vi ønsket å markere at vi starter noe helt nytt. Det angrer jeg på i dag.

De Simone vil ikke gi avisa navnet på leverandøren han vurderer å saksøke, og Dagsavisen Fremtiden har dermed ikke mulighet til å få leverandørens side av saken.

Her skulle lokalene vært fulle av bord og stoler. I stedet er det kun en barnestol å se. (Emma Huisman Moskvil)

En pizza mot en stol?

Nå vurderer De Simone å leie eller låne møbler inntil møbelordren dukker opp, for det er dyrt å ha en restaurant med stengte dører.

– Folk spør meg stadig om når pizzeriaen åpner, men det kan jeg ikke svare på. Møbelleverandøren vil ikke lenger vil gi meg noen leveringsdato.

Iskremmakeren og restaurantøren påpeker at han ikke akkurat kan starte med å be pizzakundene om å ta med seg en stol hjemmefra.

Som de fleste andre spisestedene i Drammen har fått erfare den siste tiden, er det mulig å holde dørene åpne med takeaway. Likevel var dette ikke et alternativ for De Simone.

– Vi tenkte ikke at takeaway var en god løsning, for førsteinntrykket av et serveringssted er det viktigste. Det er allerede veldig tungt å måtte tenke på å åpne med en midlertidig løsning som å leie eller låne bord og stoler fra et firma eller en bekjent.

Som om ikke de manglende møblene var nok, er også ferdigstillelsen av nabobyggeprosjektet «Portalen» forsinket. Veien fra gateplan til restauranten skal bli et grøntområde, men foreløpig er dette et stengt anleggsområde.

De Simone mener likevel at dette ikke ville vært til hinder for åpning, da man kunne brukt inngangen fra andre siden av bygget, ved Glassbytta.

