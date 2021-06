Haaning: - Det er ikke det offentliges ansvar å lære barn å svømme

I helgen skrev Høyres Fredrik Haaning et innlegg på sin Facebook-side der han mener det er på tide at folk tar ansvar for barna sine, og lærer dem å svømme.

«Jeg hadde skikkelig vannskrekk som barn, men onkel Odd hadde løsningen sommeren da jeg fylte sju år. Fra skøyta hans fikk jeg et tau rundt livet og lærte å svømme på ti minutter ved Håøya i Åros. Ingen svømmelærer, ikke oppvarmet basseng».

– I gamle dager var det utrolig viktig å lære seg å svømme, men nå ser jeg at det har begynt å bli mindre viktig for mange foreldre, sier Haaning i etterkant av publiseringen.

I innlegget påstår han at dette ikke er en offentlig oppgave, på tross av at kravet om svømmeopplæring er en del av læreplanen for grunnskolen.

«Er det sånn at samfunnet skal ha ansvar for alt? Har vi ikke alle et ansvar for våre egne barn? For noen er det riktig å få støtte, men skal det være «normalen»? spør han retorisk i innlegget.

– Foreldre må ta ansvar

Ifølge Redningsselskapet druknet 88 personer i Norge i fjor. 72 av disse var voksne menn og 12 voksne kvinner. Fire barn i alderen ett til 14 år omkom. To av disse druknet under bading, mens de to andre omkom etter å ha falt i henholdsvis sjøen og ei elv.

Haaning har selv tatt med sin datter på svømmekurs, og sier at det ikke koster veldig mye å sende barna sine på dette.

– Det er viktig å understreke at dette ikke bare gjelder innvandrere, selv om de er overrepresentert i drukningsulykker, men det gjelder også de som er etnisk norske.

Haaning understreker at selv om han oppfordrer foreldre til å ta mer ansvar, ønsker han ikke at dette skal erstatte svømmeopplæringen på skolen.

– Innlegget var ment som en brannfakkel, for å gjøre folk mer bevisste på viktigheten av å lære barna sine å svømme, sier han.

– Mange foreldre kan ikke svømme

Leder for Drammen minoritetsråd, Ana Maria Silva-Harper, mener på sin side at svømmeopplæringen på skolen må utvides, fordi ikke alle foreldre kan svømme, og dermed lære videre til barna. Selv lærte hun seg først å svømme da hun kom til Norge som 20-åring.

– Tilbudet i dag er ikke nok for barn av innvandrere som ikke er vant til å være i vannet. I flere land er det slik at man ikke prioriterer å lære barna å svømme.

Hun påpeker også at ikke alle har mulighet til å sende barna sine eller selv gå på et svømmekurs i Drammen.

– Her kommer klasseskillet igjen. Det er viktig å forstå at ikke alle har en hytte å dra til eller råd til å betale for dyre svømmekurs.

Hun tror også noen foreldre unngår å sende barna sine på svømmeopplæring på skolen på grunn av kulturelle forskjeller.

– Da er det viktig at skolen tilrettelegger for dette, og har svømmeopplæring atskilt for gutter og jenter, sier hun.

Leder for Drammen minoritetsråd, Ana Maria Silva-Harper. (Foto: Privat)

Bør omfatte voksne også

Derfor mener hun at opplæring bør være offentlig ansvar og her burte frivillige organisasjoner få støtte til å etablere tilbud for å nå både voksne og barn.

Hun understreker at det er viktig at alle foreldre påser å lære seg selv og barna å svømme. Derfor har Drammen minoritetsråd tidligere arrangert gratis svømmeopplæring for alle som har ønsket det.

– Kurset var for både kvinner og menn. Opplæringen var atskilt. Tilbudet ble veldig populær, og mange benyttet seg av dette, forteller hun.

De hadde da fått midler fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) til å leie Eknes svømmehall i Drammen.

Men på grunn av koronapandemien har det ikke vært mulig å gjennomføre svømmeopplæring de to siste årene.

– Men så fort det lar seg gjøre skal vi få dette tilbudet på plass igjen, og vi er allerede i gang med å søke midler, sier hun.

