– Det har jo vært et veldig spesielt skoleår, der vi nesten ikke har kunnet finne på noen ting, så vi hadde veldig lyst til å arrangere noe fint helt mot slutten av året, noe som kunne virke samlende, forteller elevrådsformann Mats Herman Hoelstad.

Etter en brainstorming, kom de fram til at en egen Pride-uke var tingen. Det arrangeres også andre steder i landet denne uken.

[ Ni nye smittetilfeller i Drammen – flere russ satt i karantene ]

Fortsatt høy terskel

– Vi kjenner alle til betegnelsen LHBTIQ (lesbiske, homofile, bifile, interseksuelle og queerpersoner, red.anm.), og at det handler om mennesker med en annen seksuell legning enn heterofile – men stort mer vet man kanskje heller ikke. I hvert gjør ikke jeg det, så her er vi nok flere som har noe å lære, sier Hoelstad,

Han mener økt kunnskap kan bidra til å dempe fordommene, som fortsatt eksisterer, mot alle som skiller seg ut på den ene eller den andre måten.

– Jo da, folk sier jo at det er greit liksom, men kan likevel slenge ut bemerkninger som “Er du homo eller?”- som om homo er et skjellsord. Sånt gjøre det vanskeligere for unge å komme ut – og sånn burde det ikke være lenger. Med dette arrangementet håper vi i hvert fall å kunne bidra til å gjøre terskelen litt lavere.

På programmet for dagene framover står derfor både foredrag, fotokonkurranse, Pride-bingo – og via skolens høyttalersystem blir det formidlet Pride-fakta. Og skolen er naturligvis behørig dekorert med regnbue-effekter.

– Også håper vi at folk kan møte opp i noe annet enn grå hettegenser og svart joggebukse denne uka, og oppfordrer alle til å grave fram noe mer fargerikt fra klesskapene sine.

[ Cristobal fra Lier er Norges hyggeligste kassamann: – Når korona er over skal jeg invitere til en skikkelig fest ]

Lever i skjul

Hoelstad kjenner til at flere unge i drammensdistriktet har forsøkt å få i gang et eget lokallag av Skeiv ungdom, det vil si ungdomsorganisasjonen til Fri (foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold), uten å lykkes. Han mener byen henger etter i så måte.

Det er Egil J. Bye, som sitter i Drammen Pride-komiteen, helt enig i. Han var med på å arrangere Drammens første Pride-festival i 2019, der selve Pride-paraden ble en veritabel folkefest – selv om regnet pøste ned.

– Vi ser via sosiale medier at det er mange LHBTIQ-personer – både unge og eldre – som fortsatt lever i skjul i Drammen og gamle Buskerud fylke. Dette er noe vi ønsker å ta tak i så snart det blir lov å samles igjen.

Bye forteller at de blant annet ønsker å jobbe mer målrettet overfor idrettsorganisasjonene. I 2019 inviterte de den organiserte idretten til å delta i paraden, men bortsett fra noen få hederlige unntak, viste dette seg å være heller tungt.

[ Barnevernsleder i Drammen: – Flere ansatte sluttet på grunn av sammenslåingen ]

Viktig folkeopplysning

– En del av årsaken er nok nærheten til Oslo. For folk som ikke helt finner seg til rette, er det enklere å trekke inn dit – enn å jobbe for å få etablert et miljø og egne organisasjoner her. Det gjorde jeg selv også, ved første anledning, sier Bye, som likevel gjorde drammenser av seg igjen dat han arvet en tomt på Konnerud.

Han mener Drammen kunne trenge flere tydelige, skeive stemmer og forbilder. Folk som høres og synes på flere arenaer – ikke minst i samfunnsdebatten. Selv bidrar Bye som lokalpolitiker, og var tidligere leder for Drammen Høyre. For tiden er han vararepresentant for Høyre i kommunestyret,

Han synes det er veldig positivt å høre hva elevrådet på Drammen VGS har satt i gang, og er full av lovord om den folkeopplysningen de bidrar til.

[ Vil flytte åtte millioner fra skole til barnehage ]

Paraden utgår – igjen

Dessverre kan ikke Bye love noen reprise på suksess-paraden fra 2019 etter sommerferien i år heller. Som i 2020 tar de, av smittevernhensyn, ikke sjansen på å samle så mange mennesker på en plass.

– Men 13. og 14. august blir det flaggheising – samt en regnbuemesse i samarbeid med Strømsø kirke. I tillegg har vi en avtale med Union Scene om en konsert. Her vil vi selge så mange billetter vi har lov til – og utover det vil konserten også bli streamet, konstaterer Egil Bye.

[ Frykter å skilles etter syv år på samme skole ]