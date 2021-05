Ni nye smittetilfeller i Drammen – flere russ satt i karantene

Smitteveien er ukjent for sju av de nye smittetilfellene, skriver kommunen. For de to siste foregår det smittesporing.

Russen ved Åssiden videregående skole er berørt av de siste smittetilfellene. Flere av dem som er satt i karantene, er russ.

– Vanligvis har vi sett en nedgang i smittetallene som har vært rapportert i helgene. Dagens tall er også litt lavere enn det vi har sett de siste dagene. Men smittetrykket er fortsatt nokså høyt i Drammen kommune, og vi må helt tilbake til begynnelsen av april for å finne et høyere tall som er rapportert en søndag enn det som rapporteres i dag, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

