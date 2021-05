Frykter å skilles etter syv år på samme skole

– Vi har kjent hverandre siden første klasse, sier venninnene Nora Brodal (11) og Michelle Bjerknes.

Venninne møttes da de begynte på Øren skole sammen, og utviklet raskt et vennskap.

– Det er dumt, jeg vil gjerne startet på samme ungdomsskole med alle vennene mine, sier Michelle Bjerknes.

[ Rigger skoletilbud for enda flere barn med særskilt behov ]

Venninnene Michelle Bjerknes og Nora Brodal (11) og har gått seks år sammen på Øren skole. De vil heller ha klasserom i brakker enn å bli splittet. (Foto: Hina Aslam)

Usikker situasjon

Jentene har vært i en usikker tid der de har spekulerte mye på hva som kommer til å skje med dem videre. Børresen ungdomsskole, som de skulle begynne på sammen, har ikke nok kapasitet til å ta imot alle elevene som er født i 2009. Dette gjelder årets sjetteklassinger ved Bragernes skole og Øren skole, der begge skolene sogner til Børresen ungdomsskole.

Ingen av de rundt 160 elevene vet hvilken ungdomsskole de skal begynne på om et år.

– Siden Michelle bor nærmere Kjøsterud ungdomsskole, må hun mest sannsynlig begynne der. Jeg bor mer mot Børresen ungdomsskole og kommer kanskje til havne der, sier Nora Brodal.

Jentene får støtte av elevrådslederen sin, Elida Dahle Langvasbråthen (13).

– Det er en vanskelig sak. Det er så viktig for elever å komme på samme skole. Det er stor overgang for de fleste når man starter på ungdomsskole. Som ofte kan være sårbar for mange, da er det en trøst å komme i samme klasse med andre som man kjenner fra før av, sier hun.

Hun mener også det kan skape utfordringer for foreldre når de får barna på to ulike skoler.

– Dette kan også splitte søsken og virke belastende for familier, sier hun.

[ Fasaden blåste av det nye skolebygget – kommunen peker på entreprenøren ]

Elevrådsleder ved Øren skole, Elida Dahle Langvasbråthen (13). (Foto: Hina Aslam)

Har ikke plass

Marianne Haagensen, rektor ved Børresen ungdomsskole, forteller at de har mulighet til å ta inn 130 elever ved skoleåret 2022. Det betyr at 30 elever ikke får plass hos dem.

– Men hvem vi skal prioritere over andre er en pine. Skal man ta hensyn til skolevei? Søsken? spør hun og ber alle FAU-ledere stille opp for å komme med gode innspill før dette skal behandles politisk i Drammen kommune.

I saksfremlegget som kommunen har lagt ut med høringsforslag fra de berørte, har elevene, foreldre og skolene hatt mulighet til å komme med sin mening.

Her måtte de velge mellom fire alternativer.

Disse er:

1. Sette opp midlertidige moduler (brakker eller lignende, red.anm.) ved ungdomsskoler som er fulle.

2. Endre skolekretsgrenser for ungdomsskoler som er fulle og som har kapasitetsutfordringer.

3. Endre skoletilhørighet til annen ungdomsskole for noen elever fra barneskolen, dersom ungdomsskolen de sokner til er full.

4. I perioder der en ungdomsskole er full, innføres fritt skolevalg som en midlertidig løsning, der elevene selv kan velge hvilken ungdomsskole de skal gå på, forutsatt kapasitet ved øvrige skoler.

[ Unio trapper opp streiken med over 13.000 medlemmer neste uke ]

Marianne Haagensen rektor ved Børresen ungdomsskole (Foto: Drammen kommune)

Elevene vil i brakker, men det er ikke plass

Som mamma til Nora og FAU-leder ved Øren skole, kjenner Tina Fagerhus Brodal at det blir vanskelig for barna å bli splittet opp. Likevel mener FAU at det er viktig at elevene får gode og romslige arenaer for læring.

– Det aller viktigste for oss er at vi får tidlig beskjed om hva som skjer, slik at våre barn kan begynne i 7. trinn med visshet om hvilke skole de skal begynne på. Vi håper ikke disse avgjørelsene trekker ut i tid, understreker Brodal som får støtte nestleder Camilla Ekeberg Apenes.

– Elevene stemte på å sette opp brakker, for å unngå splitting av elevgrupper, men dette vet vi er vanskelig å få til. Det er rett og slett ikke plass ved Børresen ungdomsskole til å sette oppe slike brakker, sier Apenes.

Rektor ved Børresen ungdomsskole bekrefter det at det vil være en utfordring å sette opp brakker i området. I saksfremlegg kommer det også fram at dette alternative vil være den mest kostbare for kommunen.

[ Vil flytte åtte millioner fra skole til barnehage ]

Nestleder ved FAU, Camilla Ekeberg Apenes og leder Tina Fagerhus Brodal har begge barn som blir berørt av at Børresen ungdomsskole ikke har nok kapasitet til å ta i mot alle elever som sogner til skolen. (Foto: Hina Aslam)

– Rammer færre

Rådmannen mener den beste løsningen vil være at deler av trinnet begynner på en annen ungdomsskole. Mer spesifikt at 6. trinn ved Øren skole fordeles på Kjøsterud og Børresen.

Hun begrunner dette med at det vil involvere færrest elever, og vil gjøre at skolene kan utnytte kapasiteten på ungdomsskolene der det er ledig plass.

Rektor ved Kjøsterud ungdomsskole, Jan Espen Palm sier at det er vanskelig å gi et eksakt tall på hvor mange de kan ta inn, men rundt 30 elever vet han at de har plass til.

FAU-leder ved Øren skole trekker frem at dette kan føre til at elever som ønsker å begynne på Kjøsterud, får det.

– Øren FAU støtter også at det åpnes opp for at alle elever som dette året ønsker å begynne på Kjøsterud, skal få lov til dette, og at det åpnes opp for at elever kan velge andre skoler i de tilfellene at skolene ellers vil bli fylt opp, sier FAU-leder ved Øren skole.

[ Undersøkelse: Sju av ti vil fortsette med hjemmekontor etter pandemien ]

FAU-leder Oliver Rodrigues ved Bragernes skole. (Foto: Privat)

Øren skole bør splittes

Den andre skolen som sogner til Børresen ungdomsskole, er Bragernes skole.

FAU-leder Oliver Rodrigues ved Bragernes skole sier at Børresen ungdomsskole er den eneste skolen som er i nærheten.

Det andre alternative er Marienlyst ungdomsskole, men der er allerede kapasiteten full, ifølge ham.

Her får han støtte fra rektor ved Børresen ungdomsskole.

– Det mest naturlige er jo at alle elever fra Bragernes skole kommer inn på skolen, og at elever ved Øren skole må dele seg, mener hun.

Rodrigues skjønner at det er vanskelig for elever ved Øren skole å begynne på en annen ungdomsskole enn forventet og i tillegg havner noen av deres venner på andre skoler, men mener at det i bunn bør ligge en geografisk begrunnelse.

[ Johan Halvorsen Musikkfest: – Folk må komme seg på festival ]

Kommunalsjef for skole og barnehage i Drammen kommune, Thomas Larsen Sola. (Arkivfoto Dagsavisen Fremtiden)

Må behandles politisk

Thomas Larsen Sola, kommunalsjef for barnehage og skole i Drammen kommune, sier at de kjenner til utfordringene på Børresen skole.

– Den politiske behandlingen og vedtaket i saken vil avgjøre hvordan kapasitetsutfordringene på Børresen skal løses. Hvor mange elever som vil bli berørt av kapasitetsutfordringer på Børresen er ikke helt klart, da dette avhenger av flere forhold. Nærliggende ungdomsskoler til Børresen har kapasitet til å ta imot flere elever og vedtaket som kommer 2. juni vil gi rådmannen politisk vedtak om hvordan dette skal løses.

Venninnene Michelle og Nora er klare på at de kommer selvfølgelig til å beholde vennskapet likevel, men mener at det er en utrolig kjip situasjon for dem. Begge håper på en rask avklaring fra kommunen.

[ 2.000 fugler inntar Drammens nye kulturkirke ]

Sjetteklasse på Øren skole vet ikke hvilken ungdomsskole de kommer til å havne på. (Foto: Hina Aslam)

[ Ny bok: Slik bør vi snakke med barn om overgrep ]