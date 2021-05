Rådmannen tviholder på å sende vordende mødre og barn til Svelvik: – Dette går jo ikke!

Da de nye kommunedelene ble et faktum etter kommunesammenslåingen, måtte voksne og barn fra flere bydeler plutselig dra et stykke lenger for de rutinemessige sjekkene på helsestasjonen.

Fem nye knutepunkter for helsestasjonene i Drammen ble etablert; Mjøndalen, Åssiden, Konnerud, Strømsø og i Svelvik.

Vordende mødre og barn fra Gulskogen må til Konnerud, noen av beboerne på Konnerud må til Fjell, og de fra Åskollen må til Svelvik. Tidligere kunne sistnevnte dra til Strømsø, og bodde man på Gulskogen, trengte man kun å dra til Marienlyst.

Endringen som gjorde helsestasjonsbesøkene langt mer utilgjengelige, gjorde Kamilla Stamnes så opprørt at hun gikk i bresjen for en underskriftskampanje for å få reversert helsestasjonsbyttet. Kampanjen har i skrivende stund 370 underskrifter.

– Jeg ble så irritert og måtte bare gjøre noe. Også helsepersonell ved Strømsø helsestasjon mener at dette ikke er til det beste for barna, og ventet at vi gjorde et foreldreopprør, forteller Stamnes.

Svelvik Helsestasjon ligger 1,5 mil unna og i verste fall seks timer fra dør til dør unna de som bor på Åskollen og i Skoger. (Pernille Vestengen)

Kjører forbi tre helsestasjoner

Det var da Kamilla Stamnes hadde vært på en toårskontroll med sønnen i februar at hun oppdaget et brev i Altinn der det sto at sønnen skulle få videre oppfølging ved Svelvik helsestasjon fra 6. februar, med bakgrunn i kommunesammenslåingen.

Brevet fra Altinn kom 2. februar.

– Jeg vil bare ikke til Svelvik. Vi kjemper for nærhet til tjenestene, som jo er en bærebjelke for kommunene. Dette tilbudet tar ikke de minste barnas hensyn.

Engasjementet fra brukerne, fikk kommunen til å gjøre en ny vurdering, som skal vedtas av flere utvalg, før det ender opp i kommunestyret 14. juni. Likevel har rådmannen anbefalt å opprettholde den nye lokaliseringen av helsestasjonstilbudet.

– Dette er så kjipt for Åskollen, og enda verre for Skoger, sier forelder og aksjonsleder Kamilla Stamnes.

Ifølge Stamnes kan brukere av helsestasjonen måtte reise tre timer hver vei, om man ikke har bil tilgjengelig.

– De som bor i Skoger må ta to busser, begge med én avgang i timen, og fra dør til dør blir det seks timer. Og på vei til Svelvik kjører de forbi tre helsestasjoner, forklarer Stamnes, og fortsetter;

I saksfremlegget til rådmannen vises det til en del punkter på juridisk handlingsrom. Der står det at kravet er at helsestasjonene skal ha nærhet til kollektivtransport.

– Men hva hjelper det å ha kort vei til et busstopp når bussene går en gang i timen? spør Stamnes.

Dårlig sikkerhet og tilgjengelighet

Den engasjerte småbarnsmoren er overbevist om at Svelvik har et bra tilbud, men presiserer at dette først og fremst handler om reisevei, og alle utfordringer det medfører.

– I tillegg kommer at man skal amme babyen, ha med vognen inn og ut av en buss som kanskje allerede har med andre passasjerer med vogn, så blir det ikke plass og man må stå ute i all slags vær og vente på neste buss som ikke går før om en time – dette går jo ikke!

Kamilla Stamnes forteller om Svelvikveien med til dels høye hastigheter og svinger, som gir utfordringer for de små, og om sønnen som blir bilsyk og kaster opp hver gang de kjører til hytta.

– Og hvorfor er det ingen som snakker om sikkerhet? Svelvikveien er en svært dårlig vei som har skreket etter oppgradering i mange år. Det er 60- og 70 km/t flere steder på strekningen, og Brakar kan ikke garantere bilseter til babyer og barn som skal ta bussen, sier en oppgitt Stamnes.

370 underskrifter hittil, har kampanjen om å få helsestasjontjenesten fra Svelvik tilbake til Strømsø resultert i. (Pernille Vestengen)

Må ta feriedag for å kjøre

En av de gravide innbyggerne som ikke har førerkort og som ikke ønsket å utsette barnet sitt for usikret buss, ble spurt om ikke pappaen kunne kjøre til helsestasjonen.

– Men når det dreier seg om en så lang biltur som til Svelvik, innebærer det at han i tilfelle må ta en feriedag – sånn skal det jo ikke være.

Helsestasjonen skal vise skjønn for de som ønsker å høre til en annen helsestasjon heter det.

– Nåløyet for å komme gjennom å få endret helsestasjon med hensyn til utfordringer rundt reisevei er svært liten, påpeker Kamilla Stamnes.

En viktig del av helsestasjonstilbudet, er barseltreff der foreldre kan møte andre nye foreldre som bor i nærheten av hverandre.

– Dette tilbudet blir også svekket. Det er tungvint om du er alene fra Åskollen, og alle de andre bor 15 kilometer unna. Da får man ikke deltatt på barseltreff på samme måte. Kanskje ikke i det hele tatt.

