Koronasyke Linda gir ikke opp – trener til verdens tøffeste konkurranse

Det var 5.500 søkere fra 94 land som ønsket å delta i konkurransen i fjor, men på grunn av pandemien ble konkurransen utsatt. I år er konkurransen allerede fullbooket og 250 deltakere har blitt trukket ut til årets konkurranse, som arrangeres 7. august.

Hvorfor konkurransen blir ansett som en av de tøffeste i verden? Jo fordi du må kunne svømme 3,8 km i Hardangerfjorden, sykle 180 km fra Eidfjord, over Hardangervidda mot Geilo og videre til Austbygde ved Tinnsjøen. Der starter løpeetappen på 42,2 kilometer (en full maraton) som går mot Rjukan og opp til toppen av Gaustatoppen.

For å bli med i konkurransen må du melde deg inn og deretter foregår det en loddtrekning. Helgerud fikk ikke plass gjennom denne trekningen, men Zalairis AS som er hovedsponsor ønsket å gi flere utøvere en sjanse, og fire utøvere ble plukket ut mot at de samlet inn penger til et godt formål.

Helgerud skal derfor samle inn 7.500 euro til organisasjonen «Aktiv mot kreft» eller søsterorganisasjonen «5K Your Way i Storbritannia.»

I tillegg til det må hun skape positiv oppmerksomhet rundt saken til støttemottakerne.

Denne styrkeprøven står på «bucket-listen» til de fleste triatleter, ikke bare i Norge men i hele verden. Helgerud er ikke unntaket her, men så skjer det som var litt uventet, og hun blir smittet av koronaviruset.

Linda Helgerud lå mye på sofaen da hun ble koronasyk. (Anders Palmberg)

Tålmodighetsprøve

Linda Helgerud var godt i gang med å trene seg opp til styrkeprøven, men for en måned siden fikk hun forkjølelsessymptomer, feber, og deretter influensa-lignende smerter – bare kraftigere. Koronasmitten kom på et tidspunkt da hun minst forventet det.

– Isolasjonen var tøff og jeg vil kalle det for en tålmodighetsprøve, forteller hun.

Samboer Anders Palmberg – som også er en ivrig mosjonist – ble også smittet av viruset.

– Vi har begge prøvd å være positiv hele veien, og nå som vi endelig er friskmeldte så ønsker vi å bygge oss selv opp igjen, sier hun.

Selv om Helgerud var i veldig god i form før hun ble smittet, synes hun det er vanskelig å svare på om det har hjulpet henne med å håndtere koronasmitten lettere enn andre.

– Min samboer og jeg trener jo sammen, og jeg vil si at vi er lik i formen begge to. Det gikk nok litt lettere for ham enn for meg, forteller hun.

Selv om det verste har gitt seg, så sliter hun fortsatt med hodepine og utmattelse.

Trener seg sakte opp

Helgerud mener at bevegelse er utrolig viktig, blir man sittende mye kan kroppen visne bort, og det skjer fort. Derfor har hun bare noen uker etter hun ble smittet funnet fram joggeskoene igjen.

– Jeg begynte jo sakte, og gikk litt raske gåturer, samtidig som jeg passet på å holde pulsen under 70 prosent av maks, sier hun.

Noen dager var tøffere enn andre, derfor valgte hun å trene annenhver dag.

– Dette var tøffere enn jeg hadde forventet, og jeg tør ikke helt å løpe med det første, men startet med gåturer og litt lett jogging, sier hun.

Her er Linda Helgerud i toppform, med sine 19.000 følgere på instagram deler hun bilder av treningshverdagen sin. (Anders Palmberg)

Skal delta

Hun har googlet mye om hvordan hun raskt kan komme tilbake i form, og har prøvd å følge rådene til Olympiatoppen.

– Men her må man bruke sunn fornuft. Det er viktig å trene seg gradvis opp, og ta de pausene man trenger underveis. Det er viktig å ikke være redd for bevegelse – beveg deg så lenge kroppen tåler det, og kom deg ut i frisk luft, sier hun.

Bare for noen dager siden hadde hun sin første dag med 10 kilometer rolig jogging.

– Det var veldig uvanlig for kroppen. Men sakte, men sikkert kommer jeg til å øke kilometeren og utfordre pulsen min, sier hun.

Fordi målet et ikke langt unna nå. Og det er godt å ha et mål å se fram til.

– Jeg tror at det uansett blir en god opplevelse når kroppen fungerer som den skal, sier hun.

Linda Helgerud råder alle til å bevege seg mer. (Anders Palmberg)

Støtter Aktiv mot kreft

Mens hun trener mot en av de tøffeste konkurransene i verden, samler hun penger til organisasjon Aktiv mot kreft. Denne organisasjoner skal fremme fysisk aktivitet for kreftpasienter, samtidig som de øker bevisstheten rundt viktigheten av å trene og å holde seg i form.

– Min rolle som representant for team Zalaris vil bli å inspirere til bevegelse og en aktiv livsstil, og samtidig samle inn penger til et godt formål. Nemlig sikre at fysisk aktivitet vil bli en integrert del av kreftbehandlingen, sier hun og informerer om at reise og opphold blir betalt av henne på lik linje med alle andre deltakere. Alle bidrag – store som små – setter hun pris på.

Hun har opprettet en spleiskonto for å samle inn penger til Aktiv mot kreft, og flere lokale bedrifter har hjulpet til, men noe er igjen for å nå målet på 7.500 euro.

