Koronaen gjenopplivet fritidsaktiviteten: - Har eksplodert!

Av Tom Helgesen og NTB

– Hvis det ligger noen sti i nærheten av posten, så er det nok lurest å følge den, sier pappa Magnus Opsand (40) til barna Sindre (5) og Cecilie (9), som kikker ned på kartet inne ved Baklia i Konnerudmarka.

Vanligvis er mamma Hanne Opsand (34 år) også med på postjakten, men denne dagen er hun syk hjemme. Kvartetten fra Konnerud har også hatt med besteforeldre, for turorientering er en aktivitet som passer for folk i alle aldre.

– Det er en morsom utfordring å lese kartet, få kartet til å stemme med terrenget og finne poster. Far får pusset støv av gamle kunnskaper fra speideren, og barna får opplevelser og lærer mye nytt. Plutselig oppdager vi ting som grotter, dyr, ruiner, utsiktspunkter eller gamle minnesmerker. Det blir også litt matematikk når vi må regne ut avstander, forteller Magnus.

Familien Opsand liker godt å drive med turorientering, fra v. Cecilie (9), Magnus (40) og Sindre, (5). (Tom Helgesen)

Få kartet til å stemme med terrenget

Familien har jaktet pokemons og geocacher i nærmiljøet i flere år, men da samfunnet stengte ned i fjor, ble det ekstra viktig å komme seg ut i skogen.

– Nå har ungene begynte å bli så gamle at det er gøy med kart, mer krevende terreng og lengre turer, så da begynte vi med turorientering.

Barna blir mer og mer delaktige jo mer de ser at kartet stemmer med terrenget og jo nærmere vi kommer postene. — Magnus Opsand

– Synes dere barna det er morsomt å lete etter disse o-postene, da?

– Jeg liker å klatre i fjell og samle pinner i skogen, sier femårige Sindre, selvsagt med en lang pinne i hånda.

– Det er gøy når det er vanskelig å finne postene, mener storesøster Cecilie, som liker litt utfordringer. Ikke lenge etterpå dukker en rød og hvit o-post fram i skogsnaret.

– Det står nummer 20 på den, så da fant vi riktig post, sier Cecilie fornøyd.

Sindre (5 ) tolker kartet for å finne ut hvilken vei de skal gå for å finne neste post. Sammen med pappa Magnus Opsand (40) og søster Cecilie (9). (Tom Helgesen)

Økt med 105 prosent på ett år

Familien Opsand er ikke de eneste som har gjennoppdaget orientering det siste året,.

– Turorientering eksploderte! Vi må helt tilbake til 1980-tallet for å finne en tid da dette var svært populært. Nå er det populært igjen, og mer enn noen gang, sier Ninni Tornøe Jonsson, ansvarlig for tur- og mosjonsorientering i Orienteringsforbundet.

Antall besøk på nettsiden turorientering.no har økt med 105 prosent på ett år – fra 2,5 millioner i 2019 til 5,4 millioner i 2020.

– 36.000 turkonvolutter ble distribuert, men disse brukes trolig av flere. Vi anslår at mer enn 100.000 personer går turorientering i Norge, med mer enn 20.000 nyregistrerte brukere, sier Jonsson.

Barna blir mer motiverte for turgåing

Å gå på postjakt gjør gjerne barna mer motiverte for turgåing, for da har de et mål de skal gå etter for å finne.

– Orientering består jo av både kart og kompass, men vi bruker nok mest kartet. Vi pleier å ha med kompasset også, og det er veldig greit å bruke linjalen på kompasset til å måle avstander. Barna kan også sjekke om maurtuene vi finner ligger på sørsiden av trærne, forteller Magnus.

Det viste seg at den tykke streken på kartet ikke var en sti, men et stup. — Magnus Opsand

– Dere starta jo med dette første gang i fjor, og er barna delaktige i selve orienteringen for å finne postene?

– Det er nok litt avhengig av hvor vanskelig det er for å få kartet til å stemme med terrenget. Barna trenger hjelp til å tolke karttegn, og vi må nok ofte peile ut kursen i starten. Men barna blir mer og mer delaktige jo mer de ser at kartet stemmer med terrenget og jo nærmere vi kommer postene, forteller pappaen. Opsand-familien regner med å ta alle de 20 postene på det enkleste blå turkartet fra Konnerud IL, og de har tatt halvparten fram til nå. Deretter vil de nok ta noen av postene på det røde turkartet som er litt vanskeligere. Hver post gir 1 poeng, og for barn under 12 år er kravet til bronsemerket 15 poster, sølv 25 poster og gull 40 poster.

En fornøyd trio har funnet postnummer 20, og pappa Magnus Opsand (40) kan smile fornøyd sammen med barna Sindre (5 ) og Cecilie (9). (Tom Helgesen)

Snarvei ble omvei

– Tidligere i år fant vi en fin sti på kartet som vi tenkte vi kunne bruke som snarvei. Men det viste seg ved nærmere øyesyn at den fine tykke streken på kartet hadde noen små streker ut på siden. Det var med andre ord ikke en sti, men et stup. Dermed endte vi opp med å gå en omvei på en kilometer med snø til knærne, forteller han med et smil.

– Vi måtte vasse i snø og ble klissvåte, legger Cecilie til.

Men Konnerudfamilien fikk fin utsikt, og matpakka smakte ekstra godt etterpå. Ja, og så har de nok blitt bedre til å se nærmere på detaljene på kartet også!

Trond Cato Martinsen er primus motor for turorientering i Konnerud IL. (privat)

Økt interesse også lokalt

– Allerede før snøen i marka er helt borte, opplever Konnerud IL (KIL) en interesse for sitt turorienteringstilbud som er langt større enn normalt, sier Trond Cato Martinsen, som er ansvarlig for turorientering i idrettslaget. KIL har registrert stor interesse hittil i år, så det kan bli folksomt på helt nye steder i marka i 2021. Ikke overraskende er det stadig flere som kjøper og laster ned kart fra nett.

– Vi har tilrettelagt for mosjonsaktiviteten turorientering siden 1969. Omfanget og deltakelsen har gått i bølgedaler siden startåret, men i det siste tiåret stabiliserte det seg på 275 solgte konvolutter i snitt. I 2020 opplevde man en voldsom økning i interessen, med påfølgende salg av hele 454 deltakerkonvolutter samt 77 kartsalg via nett. Så langt i 2021 ser det ut til at interessen er enda litt større. Antall henvendelser, antall bestillinger og antall nedlastinger fra nett indikerer det samme; folk vil ut på tur i sitt nærområde. Selvsagt svært gledelig for oss som arrangører, sier Martinsen.

Disse foreningene tilbyr turorientering i Drammen:

120 poster totalt.

Benytter i år områder ved Berger, Nesbygda og Svelvik.

I år et samarbeidsprosjekt mellom Berger IL, Nesbygda IF samt BOS, klubber som tidligere år hadde separate opplegg. Har i år fått mye skryt for sitt opplegg!

100 poster totalt, varierer hvor mange som ligger innenfor Drammen kommune.

Spredt utover hele Øvre- og tidligere Nedre Eiker

60 poster totalt.

Strømsåsen.

115 poster

Drammen Nordmark