Fremfører en musikksjanger de færreste har hørt om

– Vi er vel alle amatørsangere, men som er lidenskapelig opptatt av madrigal musikk. Vi synger fordi det er gøy, og fordi vi tenker at noen har lyst til å høre på fin musikk, forteller Lars Gulbrandsen, tenor i gruppen, som betyr at han synger den lyseste herre-stemmen.

Sammen med syv andre vokalister fremfører kompaniet musikk fra 1400-og 1500-tallet, som kan minne litt om musikken man hører i serien Game of Thrones og Ringenes Herre-filmene.

– Filmene er jo basert på middelalderen og renessansen, så det stemmer det. En av sangene vi snart skal begynne å øve på virker som den er tatt rett ut fra filmserien Hobbiten, forteller Gulbrandsen.

Han tror filmsuksessene har bidratt til å gi musikksjangeren litt medfart de siste tiårene.

Her kan du høre repertoaret De Madrigale jobber med for tiden:

Likeverdige stemmer

Madrigal er opprinnelig en italiensk betegnelse for korte dikt med strofer på tre eller fire verslinjer.

– På slutten av 1300-tallet fant noen musikere ut at disse versene har rytme i seg, og dermed ble madrigal musikk til, forklarer Gulbrandsen.

Madrigal musikk er forløperen til barokkmusikken, som har kjente komponister som Johann Sebastian Bach.

– Men det som skiller madrigal musikk fra barokkmusikk er at i denne formen ble polyfoni brukt. Dette er en betegnelse på en flerstemmig musikalsk satsteknikk, hvor enkeltstemmene er likeverdige, forteller han.

En annen faktor som er spesiell for madrigal musikk, er at teksten er lik for alle sangerne, men de synger forskjellige melodier.

Fra venstre, Roar Berget (bass), Ingunn Endrestøl (alt), Lars Gulbrandsen (tenor), May Britt Hjortland (mezzosopran), Tone Elisabeth Nygård (sopran) og Sverre Nygård (bass) (Foto: Privat)

Ønsker publikum

Gulbrandsen forteller at det er flere som holder på med musikkformen i Norge, men i drammensområdet er det lite. Nå har kompaniet endelig blitt åtte, som var et mål lenge, og har klart å øve selv om korona har satt noen begrensninger.

– Vi har fulgt alle reglene, men har funnet alternativer møteplasser underveis for å dyrke vår lidenskap for musikk sammen, sier Gulbrandsen.

De Madrigale består av Roar Berget (bass), Ingunn Endrestøl (alt), Lars Gulbrandsen (tenor), May Britt Hjortland (mezzosopran), Tone Elisabeth Nygård (sopran), Sverre Nygård (bass), Jørn Hogne Kristoffersen (tenor) og Marianne Fossen Halleland (alt).

– Før koronaen traff oss hadde vi planlagt om å synge i kirker i nærområdet. Så håper vi å få lov til å bli med på Drammen Sacred festival etter hvert.

Han forteller at de er på jakt etter steder de kan opptre når koronapandemien tillater det.

– Om det er noen som ønsker å høre oss, er det bare å ta kontakt, oppfordrer Gulbrandsen.

Fremførte i Vilnius

Alle de åtte fra drammensområdet har dyrket musikk i en eller annen form, og flere av dem har kjent hverandre i mange år.

En spesiell tur til Vilnius i 2019 førte dem enda mer nærmere sammen.

Eiker prosjektkor samlet sammen dedikerte sangere for å reise ned til Vilnius for å fremføre Mattheuspasjonen fra Bach .

– Det var første gang noen fremførte Mattheuspasjon i Vilnius i den lokale kirken vi var invitert til. Kirken hadde plass til 600 personer, men over 1.000 dukket opp for å få med seg vår fremføring, forteller han stolt.

Da de kom hjem bestemte de seg for å synge sammen oftere.

– De fleste av oss har sunget siden vi var små. Og til slutt ønsker man flere utfordringer. Madrigal musikk gir oss nettopp det. Flere av stykkene er vanskelige, men vi gir oss ikke, sier han.