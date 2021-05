Pengedryss til skolene på Fjell

Skolene i områder som er hardere rammet enn andre steder av pandemien, får 10 millioner kroner av ekstramidler fra regjeringen. Dette kom frem i revidert nasjonalbudsjett, som regjeringen la frem tirsdag.

Bydelene som kan vente seg et pengedryss er Fjell i Drammen, Olsvik og Loddefjord i Bergen, Saupstad-Kolstad i Trondheim, Groruddalen, indre øst og sør i Oslo og Storhaug i Stavanger.

– Noen steder er mer rammet av pandemien enn andre. Derfor foreslår vi ekstra midler til åtte områder som trolig er blant dem som er hardest rammet av pandemien, sier kunnskapsminister Guri Melby (V).

[ Flere korps melder avbud på nasjonaldagen: – Ønsker ikke å spille halvhjertet ]

Venstres landsmøte 2021 Kunnskapsminister Guri Melby kunne presentere gode nyheter til elevene i hardt rammede bydeler da revidert statsbudsjett ble lagt frem. (Lise Åserud/NTB)

Hardt rammet

– Dette var gledelige nyheter, sier rektor på Fjell skole, Arnstein Larsen. Sammen med Galterud ungdomsskole, er Fjell skole en av institusjonene som kan vente seg et pengedryss fra regjeringen.

Selv om han foreløpig ikke vet hvor mye av de ti millionene som drypper på Fjell skole, understreker han at “alle monner drar”.

Fjell har vært hardt rammet av pandemien, med høyt smittetrykk over lengre tid. På et tidspunkt var dette bydelen i landet med høyest smittetrykk. Galterud ungdomsskole er skolen i Drammen som har hatt lengst nedstengning i form av hjemmeskole for elevene, samt rødt nivå.

Fra og med mandag denne uken, skulle Galterud og Fjell skole etter planen tilbake på gult tiltaksnivå.

I stedet stengte Galterud skole ned, som følge av 10 nye smittetilfeller. Til tross for rødt nivå og ukentlig hurtigtesting av elevene, har smitteutviklingen gått helt feil vei.

Fjell skole kunne derimot åpne. Dette var første skoledag med gult nivå siden mars i fjor.

[ 3,5 års behandlingstid skremmer bort utbyggerne: – Helt ekstremt ]

Skal kartlegge læringshull

For å sikre nok lærere til å følge opp elevene, har Fjell skole hatt en blanding av hjemmeskole og redusert skoledag den siste tiden.

Tidligere denne uken uttrykte rektoren bekymring for hvordan pandemien har påvirket elevene ved skolen, under et møte med foreldreutvalget.

– Jeg er bekymret for om vi har hatt det skoletrykket vi burde ha hatt, når vi har vært på rødt nivå over så lang tid.

Larsen håper midlene fra regjeringen kan bli brukt til å sette inn bemanningen som trengs for å dele inn i mindre elevgrupper, med mer undervisning til høsten. Men først skal skolen foreta en kartlegging, for å se om det er noen læringshull på visse trinn eller klasser som må gjøres noe med.

– Vi kan ikke bare slå en strek over skoleåret 2020/21. Hvis kartleggingen for eksempel viser en reduksjon i lese- og skriveferdighetene, må vi sette inn intensiv trening for å kunne løfte kompetansenivået til elevene på nivået det skal ligge på, sier Larsen, og presiserer at det handler om hvordan man jobber på skolen, fremfor økning av skoletimer.