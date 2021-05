Flere korps melder avbud på nasjonaldagen: – Ønsker ikke å spille halvhjertet

– Vi vil spre musikkglede, men ønsker også å spre kvalitet. Vi legger stolthet i det vi gjør, sier leder for musikkorpset, Heidi Skogholt.

Siden oktober i fjor har korpset kun øvd via zoom og har ikke hatt mulighet for å samle seg sammen fysisk på grunn av koronarestriksjoner.

– Det har vært kjempehyggelig å få noe av samholdet tilbake via zoom. Der har vi klart å vedlikeholde, men vi jo ikke fått muligheten til å spille sammen siden i fjor, sier hun og legger til at med de nasjonale- og regionale tiltakene har det vært vanskelig å forberede seg og yte kvaliteten de ønsker.

Det er ikke bare de to korpsene som melder avbud. I fjor kunne drammensere følge med på en lokalsending som ble sendt på nettsiden til kommunen, men i år mener de at dette blir for dyrt.

Leder for Strømsgodset musikkorps, Heidi Skogholt. (Foto: Line Camilla Engstrøm )

Var med i fjor

I fjor hadde Strømsgodset Musikkorps (SMK) uannonsert opptreden på blant annet Gulskogen bo- og servicesenter og oppmarsj uten spilling på Gulskogen.

Her stanset de underveis på ruta og spilte både marsjer, showlåter og nasjonalsangen.

Heller ikke i fjor hadde de deres kjente drilloppvisning, parade i sentrum eller konsert utenfor teateret.

– I fjor fikk vi lov til å øve fra mars, slik fikk vi god tid på å øve. Selv om det er stort ønske fra politikere at vi stiller opp så er det ikke like lett når vi ikke har fått mulighet til å øve sammen, forklarer hun.

Ønsker ikke å spille halvhjertet

Strømsgodset musikkorps har stor respekt for de smittevernfaglige vurderingene som blir gjort, og forståelse for at situasjonen er som den er. De innrømmer at det vil bli utrolig rart å ikke å spille på 17. mai.

– Det har jo alltid vært en stor dag for oss der vi kan vise oss fram, men å stille opp i år blir ulogisk for oss. Å spille noe halvhjertet ønsker vi ikke, vi ønsker å gi den samme kvaliteten som vi har gitt tidligere, sier hun.

Flere har allerede tatt kontakt på Facebook-siden til musikkorpset og spurt om korpset kommer til å spille i år.

Regjeringen har åpnet for at korpsene kan øve, og har anbefalt gruppestørrelse inntil 10 personer innendørs og 20 personer utendørs.

– Forrige tirsdag øvde vi med to grupper, men det blir uansett for lite tid til å forberede oss, sier hun.

– Det blir kanskje første gang i historien at dere er ikke deltar på 17. mai?

– Det vil jeg tro, uten at jeg er sikker på hvordan det var rundt krigsårene, men jeg har jo selv vært med i 43 år, og dette har jeg aldri opplevd før, sier hun.

Hun sier at de gleder seg stort til å komme i gang igjen for fullt og komme ut i de forskjellige bydelene igjen og spille for alle.

– Vi ønsker alle en riktig så fin og trygg 17. mai. SMK blir å se på sosiale medier med tidligere oppreder selv om vi ikke er ute fysisk, sier hun.

Strømsgodset musikkorps (SMK). (Foto: Line Camilla Engstrøm )

Håper å komme sterkere tilbake

SMK er ikke alene om å melde avbud, Jernbanens Musikkorps Drammen melder det samme på deres Facebook-side.

Der skriver de at det var ikke med lett hjerte at styret nå har bestemt seg for å ikke å spille i år.

«Det er viktig for oss å være godt nok forberedt når vi skal ut og spille for publikum. I tillegg til at vi vil spre musikkglede, ønsker vi også å spre kvalitet, og musikantene i korpset har behov for å føle seg klare for og trygge på at vi kan levere dette. Forrige gang vi fikk lov å ha øvelse, var oktober i fjor. Med de restriksjonene som nå gjelder er det vanskelig å få til gode øvelser for hele korpset og at de velger å støtte og respektere gjeldende regler.»

De håper på å komme sterkt tilbake 17. mai neste år.

Leder for Drammen Glassverk Musikkorps, Steinar Eggum. (Foto: Privat)

Deltar

Ifølge 17. mai-programmet så er det fortsatt noen musikkorps som deltar, men det er i hovedsakelig skolekorpsene og korps for voksne som ikke har mange medlemmer.

Leder for Drammen Glassverk Musikkorps, Steinar Eggum sier at selv om halvparten av korpset har mistet motivasjonen til å spille på 17. mai og har meldt sitt avbud, kommer likevel halvparten av korpset til å spille på Åskollen området.

– Vi har hatt en øvelse allerede og håper på å få øve i dag også, sier han.

Hvor og når de kommer til å spille kan de ikke annonsere i forkant. Dette er for å unngå at det skal bli store ansamlinger av folk.

Konnerud musikkorps har heller ikke fått øvd, men satser likevel på å spille på nasjonaldagen, sier leder for korpset, Robert Mathisen.

– Vi har bare fått øvd en gang hittil. Været har ikke heller holdt, siden vi bare får lov til å øve utendørs. Men vi spiller de marsjene vi kan og nasjonalsangen, sier han og lover at de kommer til å spre glede på 17. mai i Konnerud.

