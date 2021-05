«Rett fram opplevelser» har kjøpt seilbåt: – Skaper minner for livet

– Båten er vår! Det er Ronny Johnsen, organisasjonsleder i Rett Fram opplevelser, som henrykt og lettet forteller om kjøpet av seilbåten som er loset trygt i havn – nå med større forutsigbarhet og flere nyttemuligheter enn tidligere.

I åtte år har Ronny Johnsen og hans mannskap i Rett fram opplevelser leid en seilbåt for sommeraktiviteter for barn, unge og familier i vanskelige livssituasjoner.

– Dette er en euforisk følelse – de siste fem årene har vi skapt glede og gode minner for barn og unge i denne båten, og nå vet vi at dette kan fortsette. Dessuten med større forutsigbarhet, flere turer og enda flere muligheter enn da vi kun leide båten, forteller Johnsen.

Gjennom hele året jobber Rett fram opplevelser med å arrangere opplevelser for vanskeligstilte barn og unge i Drammen, blant annet med julefeiringer og bursdager.

"Jack´n" heter båten nå - en Bavaria 44 som skal gi barn og unge mange gode minner for livet. (Privat)

– Livsviktig med sommerminner

Og sommeren 2021 vil bli sommeren som fjerner all usikkerhet med hensyn til å leie. Nå kan de kjenne på følelsen og tryggheten av å eie.

Båten heter nå «Jack´n», og er av merke Bavaria, en 44 fot lang seilbåt, med tre lugarer.

– Nå kan vi utvide tilbudet vårt, ta med noen på overnattingsturer, seile noen lengre turer og lære de som er spesielt dedikerte om seiling og navigasjon, forteller Johnsen videre.

– Kanskje vi også kan få til turer både før sommerferien og etter.

– Hva betyr det for barna som får være med på seilas?

– Jeg overfører alt til meg selv, og jeg husker fra da jeg selv var ung. Så jeg vet at det å sette seg i en så stor og flott båt er en deilig følelse.

– Fra båten får ungene fiske og bade, mange forbinder bading med en strand, og blir litt paffe når de får hoppe fra ripa, å bade fra båt er stor stas. Og det spiller ingen rolle om sola ikke skinner, jeg tror ikke det finnes en unge som bryr seg om været.

Ronny Johnsen er overbevist om at gode ferieminner er livsviktig for barn, i tillegg til at det også skaper en god følelse for voksne.

– Dessuten er båtturene våre en rolig familieaktivitet, med servering av mat og drikke, og familiene opplever en fin, norsk sommerdag. Vi har klokkertro på at dette blir et minne for livet, slår Johnsen fast.

Båten som Rett fram opplevelser har kjøpt har tre lugarer, så nå kan det bli overnatting og lengre turer, redegør organisasjonsleder Ronny Johnsen. (privat)

Utvider tilbudene

For to år siden utvidet Rett Fram ferieaktivitetene med å ta med barn og unge på båttur i en skjærgårdsjeep.

– Målet vårt er hele tiden å utvide tilbudene våre, konstaterer Ronny Johnsen og fortsetter;

– Vi kunne hatt to båter, hvert år har vi lange ventelister. Men det blir ikke aktuelt med det første. Vi har en trettidel av budsjettet som andre organisasjoner har, så det setter jo en begrensning.

Prisen på båten er 1. 1 millioner kroner, og selgeren har gitt Rett fram opplevelser et avslag på 250.000. Ellers har organisasjonen fått på plass finansieringen ved pengegaver fra privatfolk og næringsliv.

Rett fram opplevelser ble startet av Ronny Johnsen i 2014, og drives nesten utelukkende på frivillig basis. Organisasjonen har 92 frivillige og kun to ansatte, Johnsen selv, og Arild Bjørvåg.

Og sistnevnte har vært skipper på 60 av de 61 båtturene som ble arrangert sist sommer, med over 600 gjester om bord.

Ronny Johnsen ser fram til å hente båten til Drammen og til alle turene i sommer.

– Båten har fått egen plass i Stavern også, og det betyr at vi kan tilby båtturer i den fantastiske skjærgården i Vestfold, så nå gleder vi oss til fortsettelsen!

Her er "Jack´n" som nå eies av Rett fram opplevelser. (Privat)

Fakta: Rett fram opplevelsers aktiviteter

Dagsturer med seilbåt om sommeren, med grilling, bading, fisking

Sender familier på forskjellige typer ferieopplevelser som hytteturer i Norge og Sverige, danmarksturer med båt, hotellopphold og i noen tilfeller andre typer ferier som er tilpasset familien.

Arrangerer turer til Tusenfryd, Langedrag, Bjørneparken og andre fornøyelsesparker for barn, unge og deres familier.

Egne arrangement på 17. mai, under elvefestivalen og i julen (ikke under pandemien). Arrangerer julaften i 12 dager med om lag 120 mennesker til bords i julehøytiden. Romjul- og nyttårsfrokost og deler ut om lag 800 julegaver i løpet av desember.

Hjelper til med avtaler hos idrettsforeningene i byen der det er nødvendig. Sørger for at kontingenter er betalt for håndball, fotball, selvforsvarstrening, turn, gitarkurs eller hva det måtte være som barna drømmer om å få være med på i det daglige.