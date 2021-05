Åpnet byens første syriske restaurant: – Ikke lett å forstå systemet når man ikke snakker godt norsk

Klemt mellom Vagabond og Thai Jasmin & Sushi i Konnerudgata finner man det lille lokalet til Drammens første syriske restaurant.

I all ærlighet er størrelsen mer som et gatekjøkken, men med et bord inne og flere ute til de som ønsker å nyte maten på stedet, er det nok plass til alle. Mange velger også å ta med seg maten hjem.

Her åpnet nylig syriske Mohamed Armous sin første restaurant i Norge, og selger både syriske kaker fra bakeriet han åpnet på Grønland i 2018, samt matretter fra hjemlandet.

Erfaren restaurantdriver

I 18 år drev Armous en restaurant i Syrias hovedstad Damaskus.

– Hele familien min var i restaurantbransjen, så da jeg flyttet med familien til Norge, var det naturlig å fortsette i bransjen.

Etter noen år med familien i Hønefoss, der han drev en frukt- og grøntbutikk, dro familien videre til Drammen i 2019.

– Oslo har mange spisesteder som lager syrisk mat. I Drammen var det ingen. Dessuten liker jeg at Drammen er mindre enn Oslo.

Mohamed Armous åpnet nylig dørene til spisestedet Damaskus i Konnerudgata. (Emma Huisman Moskvil)

Vanskelig å skjønne det norske systemet

Etter noen måneder med Damaskus bakeri på Grønland i Drammen, bestemte han seg for å lete etter et lokale der han kunne servere varmmat i tillegg til kakene fra bakeriet.

Men det var ikke bare enkelt å vite hvordan han skulle gå i gang med å få spisestedet opp og gå. En etablererprøve må tas for å vise at man kjenner lovene og reglene for å drive et serveringssted, Mattilsynet må på besøk og serveringsbevilling godkjennes for å kunne servere mat.

– Sju ganger fikk jeg avslag på serveringsbevillingen i Hønefoss og Gran. Det er ikke lett å forstå det norske systemet når man ikke snakker godt norsk. Men jeg ville ikke sitte stille og vente, jeg ville jobbe, så derfor ga jeg ikke opp da vi flyttet til Drammen.

For 1,5 måned siden kunne han endelig åpne dørene. Midt i nedstengningen.

– Vi har hatt åpent for take away, og jeg tror det vil komme flere folk når samfunnet åpnet opp igjen. Så jeg er ikke redd.

Mohamed Armous favorittkake er ostekake. Men den er langt fra den norske ostekaken vi kjenner med gelelokk. Denne er laget av mozzarella. (Emma Huisman Moskvil)

Syrisk mer populært

Nå som fastemåneden ramadan nærmer seg slutten, kommer flere kunder innom Damaskus for å sikre seg kaker til Id-feiringen.

Spesielt populær er hans syriske ostekake av mozzarella, og baklava i flere versjoner.

Baklava er en av verdens mest berømte kaker, og lages over hele Midtøsten. Den litt klebrige og mektige kaken kjennetegnes av mange løvtynne lag med sprø butterdeig, som fylles med krydret nøtteblanding og får en dusj med en varm sirup etter steking.

Det sies at Baklava stammer fra før 800 f.kr, som gjør kaken er eldre enn Romerriket.

Men Armous merker også at nordmenn har fått øynene opp for det syriske kjøkkenet med Tabbouleh, baba ganoush og falafel.

– Før fikk jeg flere spørsmål om hva rettene var for noe. Nå vet de norske kundene godt hva de skal ha når de kommer inn.

Armous er takknemlig for at han nå kan servere syriske middagsspesialiteter til drammenserne, men drømmen henger fremdeles på veggen: Et bilde av en stor restaurant med et åpent uteområde og en fontene i midten.

– Jeg bor i Drammen, så jeg må jo drømme!

