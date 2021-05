Boligutbygging stanset – Sonja (2) får beholde lekeplassen sin

Nabolaget i Hollenderkollen feirer stort etter vedtaket i kommunestyret. I går var champagneflasken ute og i dag har de heist opp flagget.

På en kolle ovenfor Havnegata på Tangen, med god utsikt over havna, fjorden og innover mot byen har Sonja Gulbrandsen Liang (2) lekeplassen sin.

Mange av dem som bor rundt Hollenderkollen bruker tomta til å leke, lufte hunden og gå tur. På dette området ønsket Drammen kommunes eiendomsutvikling å bygge 22 boenheter fordelt på sju bygninger. Området er avsatt til boligformål i kommuneplanens arealdel, og utviklerne hadde sendt inn planforslag til detaljregulering til politisk behandling.

Mikkel Heyerdahl Klausen og Svenn Erik Hansen er de nærmeste naboene til Hollenderkollen. De reagerte på at nabotomten kunne få 22 boenheter. (Hina Aslam)

Samlet 400 underskrifter

Naboene til området reagerte og sendte inn innbyggerforslag for at tomta skulle bli bevart som friluftsområde. 400 personer har skrevet under på innbyggerforslaget, som ble behandlet i kommunestyret i går.

Protestene førte fram og boligplanene stanses.

– Hvis du kjører rundt i nabolaget nå, så har flere heist flagget, sier en av de nærmeste naboene til tomta, Svenn Erik Hansen.

Det var Arbeiderpartiet, Senterpartiet og en representant fra Venstre som fortsatt ønsket bygging på området, mens flertallet stemte for å stanse utbyggingen.

Svenn Erik Hansen er fortsatt litt lamslått etter at nabolaget fikk beskjeden om at utbyggingen nå er stanset.

– Dette er en stor dag – ikke bare for oss i nabolaget, men hele byen. Endelig har flere i kommunestyret skjønt hvor viktig det er å bevare slike områder i byen, sier han.

Sonja på to år er ofte ute og leker med pappa Mads Liang Nilsen på friluftsområdet der det var planlagt å bygge boenheter. (Hina Aslam)

