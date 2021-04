Turtips: Rundtur om Friluftsmuseet

Hvor: Bragernesåsen/ Spiraltoppen.

Lengde tur/retur: 2-3 km.

Høydeforskjell: Ca. 40 meter.

Av: Tom Helgesen

Bak toalettbygget på Spiraltoppen følges grusveien rett nordover, og her starter raskt kombinasjonen av natur og kultur. Nå på våren er det fuglesang i trærne og markblomster i fullt flor her oppe. Etter bare noen hundre meter kommer du først opp til Klokkergaarden Kultur- og Naturbarnehage som består av tre hus, Klokkergården (1824), Havnegata (tidlig 1800-tall) og Naturhuset. Elstergården ligger i samme område, og den over 300 år gamle bygningen lå tidligere i Tollbugata 20. Vær obs på at porten må lukkes når du passerer her i barnehagens åpningstider.

Ingen luksus sett med dagens øyne

Etter å ha gått ned en liten bakke, kommer du til blant annet Vikebygningen fra Vikersund (1665) og Skustad landhandel fra Øverskogen i Lier som ble bygd på midten av 1800-tallet. Her stikker det en sti opp til høyre, og denne avstikkeren må følges hvis Langedragsetra skal besøkes. Den er fra 1730 med jordgulv, åpent ildsted – åre - midt på gulvet, ljore i taket og veggfaste senger og benker. Med andre ingen luksus sett med dagens øyne!

Fra Hallingdalstunet på Friluftsmuseet. (Tom Helgesen)

Mange forskjellige typer bygninger

Denne turen går egentlig videre opp forbi Numedalstunet (og altså ikke opp til Langedragsetra), og snart har du rosemalerstua til Per Basol fra Eggedal på høyre hånd. Snart blir det brå kursendring vestover, og nokså raskt kommer Gunhildsrudsaga fra Øvre Eiker og ei kvern fra gården Holo i Hallingdal nesten rett etter hverandre. Ingen tvil om at friluftsmuseet har mange forskjellige typer bygninger

Kanonveien er et kulturminne

Friluftsmuseet inneholder også et gårdstun i tillegg til Numedalstunet, og det er Hallingdalstunet. Dermed er begge de to, store dalførene i Buskerud god representert på Friluftsmuseet. De gamle gårdsbygningene ligger idyllisk til like før du når lysløypa i Kanonveien. Turveien heter ikke Kanonveien helt tilfeldig, for dette er et kulturminne i forbindelse med unionsoppløsningen med Sverige i 1905.

Mange veier fører til Spiraltoppen

Nede ved Spiraltoppen er rundturen over, for “ringen” er sluttet. I tillegg til bil (husk p-avgift), kan du også både sykle og gå opp hit. Det er utallige måter å komme seg til Spiraltoppen på, og her kommer et knippe: Fra Krematoriet nede ved Sykehuset, fra Kloptjern, fra Stronghytta, fra Jutultønna og via Thurmanns vei og opp Sikk-sakken ved Åspaviljongen. Vær likevel oppmerksom på at sykling er forbudet på spaserveiene i Bragernesåsen og Hamborgstrømskogen, mens det er lov på skogsbilveier innenfor Spiraltoppen. Siste “etappe” ned til utgangspunktet er en behagelig reise med noen svinger på grusveien før du ender ved kafeen på Spiraltoppen.