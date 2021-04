MC-klubben skal holde ungdommene trygge: – Ikke et koronapoliti

– Jeg kan ikke bare hjelpe andre ungdommer. Jeg må også ta vare på mine egne, fortelle Hans-Peter Lannerstedt, leder av Røyken MC-ravn, som er på vei til Sørlandet med familien.

For 14 år siden stiftet han MC-ravnene på Spikkestad, natteravner på to hjul. Hver fredag og lørdag i sommerhalvåret kjører fem-sju motorsyklister med gule vester innom stedene der ungdommer pleier å henge eller feste, for å slå av en prat, og påse at alle har det greit.

I kveld, natt til 1. mai, er årets første kveld med «rivning».

– Vi er ikke et koronapoliti. Vi skal snakke med ungdommen og forteller at vi er ute for å gi en trygg oppvekst.

Lannerstedt forteller at de kjører innom steder som Engersand, Gilhusodden og Skapertjern, der ungdom ofte treffes i helgene. Er det tilløp til bråk, fungerer de som en buffer.

– Det ender ofte med at de rivaliserende gruppene som bråker går sammen mot oss når vi kommer brummende på MC-ene. Da har de blitt venner, og oppdager raskt at vi bare vil prate med dem. Så var plutselig konflikten løst.

Fikk roet ned ungdomsbråket

Natt til 1. mai er kjent som «festenatta». Med deilig vårsol, forventer politiet at mange ungdommer vil være ute. Faktisk hadde MC-ravnene i Spikkestad sin første kjøretur denne natta i 2007.

– På den tiden var det en gjeng med ungdommer i Røyken som laget mye bråk og oppførte seg ufint mot butikker, næringslivet og andre ungdommer. De var blant annet kjent for å kaste fyrstikkbomber.

MC-ravner var et relativt ukjent konsept, og ungdommene var skeptiske da en gjeng godt voksne folk på motorsykkel plutselig kom mot dem.

– Vi forklarte at de ikke trengte å kaste fyrstikkbomber mot oss, for vi ønsket bare å være der for dem. De stusset jo fælt over at noen gamle gubber gadd å være der.

Leder for Røyken MC-ravn, Hans-Peter Lannerstedt. (Privat)

Åpnet mekkeverksted

I årene etter at MC-ravnene begynte å kjøre, roet ungdomsbråket seg, og ravnene traff færre ungdommer ute. Det ble klart at de måtte gjøre noe for å komme i kontakt med dem.

– Hvis vi ikke kan komme til ungdommen, får ungdom komme til oss var mantraet.

I 2015 åpnet de mekkeverksted, som har trukket mange unge motorentusiaster, og har skapt økt tillit mellom ungdommene og MC-ravnene.

– Ungdommene vet at vi har taushetsplikt, og ikke sladrer til foreldrene deres om hva de holder på med. Da kunne vi like gjerne lagt oss ned og sagt at vi ikke har noe å gjøre som MC-ravner, for da er tilliten brutt.

Hvis det er alvorlige hendelser eller narkotika inne i bildet, diskuterer ravnene med den aktuelle ungdommen om hva de skal gjøre. Noen ganger finner de i fellesskap ut at det er best å ringe foreldrene.

– På 14 år har vi kun sendt én bekymringsmelding til barnevernet, ringt politiet to ganger, og ambulansen seks ganger. Det viser hvor snille og ordentlige ungdommene er.

MC-ravnene stakk innom ungdomsklubben på Tofte. Totalt er de 47 medlemmer i klubben. (Privat)

– Ufortjent dårlig rykte

Etter en lang vinter, og mange restriksjoner, har man de siste ukene fått servert flere mediesaker om ungdommer som lager bråk. I helgen hadde ungdommer klatret opp på andres balkonger og var frekke med beboerne. Ungdom som kastet glass på veiene vakte også stor oppsikt på Åskollen.

Lannerstedt mener at ungdom får et ufortjent rykte når enkelttilfeller får oppmerksomhet i mediene.

– Min opplevelse er at ungdommene har vært flinke til å overholde smittevernreglene.

Lannerstedt får tilbakemelding om at ungdom trekker ut i skogen for å feste. Han tror ikke ungdommene forsøker å gjemme seg bort for å bryte smittevernreglene, men heller at dutnytter at man i naturen har større plass og flere grupper kan møtes mens de overholder smittevernreglene.

– Mange voksne klager på ungdommen, men tenk på hvordan du selv var da du var 15–16 år? Vår opplevelse er at ungdommene lytter om man snakker rolig til dem, og demper musikken når vi ber om det. Kjefter du blir de obsternasige.

