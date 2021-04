Lurte bileiere med falske bøter: «Du er flott, akkurat som du er»

Ved første øyekast kunne det se ut som de fleste parkerte bilene på Åskollen i Drammen hadde blitt rammet av nye parkeringsregler torsdag. Totalt 160 biler hadde en gul lapp stikkende opp av frontruta.

Det var nok en del som rakk å mumle noen gloser før de åpnet den gule «boten».

«Du er flink – stå på»

«Du har fått denne boten fordi du har parkert så fint»

«Ønsker deg en fin dag på jobb»

«Du er flott, akkurat som du er»

Disse ordene var noen av de gode ordene som sto på de falske bøtene.

Hvem i all verden kan stå bak dette stuntet?

Det var nok mange som sukket oppgitt da de så denne lappen på frontruta torsdag. (Privat)

Elever sto bak

Torsdag ettermiddag kunne Åskollen skole avsløre på Facebook at det var 7. klasse som ønsket å spre noen oppmuntrende ord til folk i nærområdet!

Elevene fikk beskjed om å skrive noe hyggelige på de gule lappene og legge dem på bilruta til de som sto parkert i nabolaget, ved skolen, butikken og lignende.

– Elevene sitter med hjemmeskole halve dagen for tiden, og vi hadde lyst til å finne på noe annet, forteller kontaktlærer Liv Brurberg.

For en tid tilbake hadde FAU en kampanje der elevene fikk beskjed om å si noe hyggelig til læreren sin. Det minnet Brurberg på et stunt hun hadde hørt om, der noen hadde laget falske bøter.

– Vi var litt redde for at noen skulle bli stressa da de så den gule lappen, men vi håper at det var verdt det da de så hva som var skrevet.

– Trenger en oppmuntring

Brurberg forteller at de har fått mange hyggelige tilbakemeldinger på stuntet.

– Jeg tror vi trenger en oppmuntring nå. I fjor hadde vi tegningene med regnbuer. At vi fremdeles er der vi er et år etter, gjør at vi må prøve noe nytt for å oppmuntre hverandre litt.

– Nå som dere har fått så mange positive tilbakemeldinger på sosiale medier, kan vi vente noe annet kreativt fra elevene fremover?

– Det skal man ikke se bort fra.