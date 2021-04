Treningsbransjen stusser over prioriteringene: – Det tærer veldig på

Crossfit Fønix eies av søstrene Emily og Caroline Oxford. De beskriver senteret som veldig personlig, da de lærer seg navnene til alle medlemmene sine, og er vant til å møte opp til kjente ansikter. Men siden mars i fjor har crossfit-boxen vært gjennom tre nedstengninger – hvor to av dem varte i over tre måneder. Nå begynner det å svi for treningsentusiastene.

– Det er ganske drøyt. Vi er en levebrød-bedrift, og ikke en som jobber for å ha massive overskudd og utbytter. Vi jobber for å få det til å gå rundt og ha reserver til for eksempel tapt utstyr. Dette har kommet godt med til nå, men nå er bufferne tomme. Nå er det medlemmene alene som bærer oss, sier Caroline Oxford til Dagsavisen Fremtiden.

De er imponerte over støtten som medlemmene deres har vist under pandemien.

– Det mest fantastiske er å ha vært vitne til de fantastiske medlemmene som finnes. Den aller største andelen har beholdt medlemskapet sitt gjennom alle tre nedstengingene. Jeg tror vi hovedsakelig kommer til å bestå på grunn av så lojaliteten de har vist.

[ Endelig kan de møtes igjen: – Dette har vi savnet ]

Skeptisk til prioriteringene

Nylig fikk Crossfit Fønix lov til å arrangere utetreninger og har for tiden rundt 230 medlemmer.

Men det hadde ikke trengt å være slik, mener medeieren i Crossfit Fønix Caroline Oxford. Blant annet holdes kjøpesentrene i Drammen åpent, mens treningssentrene fortsatt er stengt.

– Jeg synes i utgangspunktet at prioriteringen er litt rar. Dette er individuelt, men for vårt vedkommende kan jeg si at sammenlignet med et kjøpesenter har vi mye større oversikt på hvem som kommer inn og ut, i tillegg til å ha store muligheter til tilpasninger, sier Oxford.

Oxford refererer til løsningene de allerede har, hvor all tilgang krever booking på forhånd og at de alltid har pleid å være begrenset antall på treningene. I tillegg er lokalet deres på 800 kvadratmeter med oppmerkede soner for medlemmene. Da de lever av gruppetimer, ville en trener vært til stede for å ha oversikt til enhver tid.

Crossfit Fønix sine lokaler med oppmerkede soner. (Privat)

– Det er hovedsakelig kjeder som har flere bein å stå på som har fått holde åpne, mens treningssentrene som ofte er enkeltstående som lever av det ene lokalet og ene settet av medlemmer, har måttet holde stengt. Dersom man skal bevare næringslivet i Drammen er det jo rart å ha mer fokus på de store landsdekkende kjedene, framfor de lokale her, sier hun.

Oxford mener det ville vært mulig å følge smittevern tiltakene og utføre trygge gruppetimer inne på senteret. Tidligere i år var Crossfit Fønix og andre treningssentre på høring med kommunen. Her foreslo de ulike tiltak og argumenterte, men situasjonen forble uendret.

– Jeg tror flere synes det er tøft å stå atter en dag alene og rulle ut treningsmatta i stuen. Man er avhengig av treningssentrene for å bli pushet av andre og oppleve det sosiale. Man klarer ikke å pushe seg selv, slik andre klarer å pushe deg, sier Oxford.

[ Kombinerer TikTok, musikk og religion: – Det å være kristen betyr ikke å være feilfri ]

Bekymret for næringslivet

Næringssjefen i Drammen kommune Toril Lislien frykter hvilke konsekvenser pandemien har for fremtidsutsiktene til treningsbransjen og andre bransjer som i lengre tid har vært stengt i Drammen.

– Jeg er bekymret for arbeidsledigheten og de arbeidsplassene som ikke bare er midlertidig borte, men som kan forsvinne permanent. Det gjelder for flere andre bransjer også, sier hun.

– Hvis dette fortsetter er det selvfølgelig en reel fare for konkurser, noe vi ikke har hatt en særlig økning på så langt. Men de som har utsatt betalingene sine må jo på et eller annet tidspunkt betale tilbake igjen. Det gjør at jeg er bekymret for at det vil være noen som ikke klarer seg gjennom krisen. Det er en grense på hvor lenge man kan klare seg uten noen inntekter, selv om utgiftene reduseres, sier Lislien.

– Ugunstig på lang sikt

Kommuneoverlege i Drammen John David Johannessen har forståelse for at noen sliter med motivasjonen når man er utestengt fra aktiviteten man trives med.

– Folk har jo en aktivitet de liker, så noen ganger hjelper det ikke at noe er mulig for at det skal gjennomføres. Man kan for eksempel ikke forvente at de som hater å løpe i skogen gjør det. At sentrene og aktiviteter er stengt er ugunstig for folkehelsen på lang sikt, sier Johannessen.

Kommuneoverlegen forteller om hvilke konsekvenser det kan ha på kroppen, dersom man går fra å trene hyppig til å bli lite aktiv.

– Jeg håper at mange har opprettholdt sine treningsvaner og holdt seg aktiv. Inaktivitet er ikke godt for kroppen eller psyken. Dessuten blir arbeidskapasiteten bedre når man holder kroppen i gang, sier han.

[ Portrett: Herodes Falsk har alltid vært redd for å bli forlatt (+) ]

Korona pressekonferanse Drammen Drammen 20201029. Kommuneoverlege John David Johannessen. Foto: Terje Bendiksby / NTB (Terje Bendiksby/NTB)

Høyere risiko

Når det kommer til prioriteringslisten som er lagt til grunn, synes han at det er en klar forskjell på smitterisiko mellom kjøpesentre og treningssentre.

– Smitterisikoen er høyere på treningssenter da det er mye pust under hardt fysisk arbeid innendørs. Det kan ikke sammenlignes med at folk tusler rundt i butikker og handler det dem trenger med munnbind, sier kommuneoverlegen.

– Regjeringen la tydelige føringer på forhånd på hvordan man skulle handle i en prioriteringssituasjon. Barn og unge skulle prioriteres først, og da ble arbeidsplasser satt som andre prioritet. Treningssentrene går dels under næringsliv og del som fritidsaktivitet, sier han.

Likevel tror han det vil være mulig for mosjonister å komme tilbake til formen sin.

– Det har helt klart vært en del tap av helse gjennom dette året. Det er ikke alt man kan få tilbake igjen som et samfunn, men som individ skal det vært mulig å komme tilbake til formen man var i før koronaen kom, sier han.