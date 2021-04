Kombinerer TikTok, musikk og religion: – Det å være kristen betyr ikke å være feilfri

Sosiale medier startet som en hobby og hun smidde mens jernet var varmt. Nå har hun over 55 000 følgere på TikTok, hvor hun deler snutter med humorinnslag og sminke. I tillegg deltok Anna-Safia Moholdt nylig på The Voice på TV2.

– Jeg startet med babysang akkurat i dette rommet hos Frelsesarmeen, og har vært eksponert for musikk hele livet siden da, forteller Moholdt.

Jeg ser ikke på meg selv som en «typisk» kristen. — Anna-Safia Moholdt

Vi befinner oss i lokalene til Frelsesarmeen i Drammen, hvor hun også jobber deltid som barne- og ungdomsarbeider. Til vanlig studerer hun utøvende rytmisk musikk ved NLA-Høgskolen i Oslo, og blir ferdig med bachelor til sommeren.

Musikeren har vært åpen om sin kristne tro, og identifiserer seg ikke som den stereotypiske versjonen av en kristen.

– Troen jeg har er veldig personlig og har ingenting med mine sosiale medier å gjøre. Jeg håper folk skjønner at det går an å være kristen og ikke være «typisk» kristen, som noen kanskje ser for seg. Jeg føler ikke at jeg er det. Men det å være kristen betyr ikke å være feilfri, sier Moholdt.

Musiker Anna-Safia Moholdt sang på audition på The Voice på TV2. (Marthe Knutsen)

Ulike religioner har aldri vært et problem

I en verden hvor noen velger å se på kristendom og islam som to ulike verdener, har det aldri vært et tema for det forlovede paret Anna-Safia Moholdt og Mohammed Ismail.

Deres forskjellige religiøse tilhørigheter har heller aldri blitt møtt med skepsis fra samfunnene deres rundt.

– Det er ikke noe vi går og tenker over. Vi er bare støttende overfor hverandre. Det har liksom aldri vært noe tema, sier Ismail.

Jeg har fastet for å få mer forståelse for hans situasjon. — Anna-Safia Moholdt

Moholdt er oppvokst med en marokkansk far og norsk mor. Her deler også foreldrene muslimsk og kristen tro, og er begge religiøst praktiserende.

– Jeg er vant til at det er sånn, og har lært at man ikke skal være fremmed mot hverandres religion og tro, sier Moholdt.

Mohammed Ismail og Anna-Safia Moholdt fra Drammen. (Marthe Knutsen)

For tiden foregår den muslimske høytiden ramadan, hvor Ismail ikke skal spise eller drikke fra daggry til solnedgang i 30 dager. For å sette seg inn i forlovedens situasjon, har Moholdt vært med og fastet noen dager.

– Det er for å få litt forståelse for hvordan han har det i sin høytid, på samme måte som han er med meg og feirer jul. Vi prøver så godt vi kan å ta del i hverandres høytider og tradisjoner. Det handler om å se mulighetene foran ulempene, sier Moholdt.

– Da vet jeg også at når det nærmer seg kveld, er han veldig sulten, og da kan jeg vise litt mer forståelse fordi jeg har prøvd det selv, legger hun til.

Flere feiringer

På julaften er Ismail med henne på julegudstjeneste i kirken, og er frivillig når Moholdt driver ungdomsklubben i Frelsesarmeen. Sammen har de funnet sin harmoni, og de tror grunnen ligger i at de begge er åpensinnede mennesker.

– Kristendommen og islam er i utgangspunktet ganske likt, og vi er enige i det grunnleggende. Derfor prøver vi å fokusere på det vi faktisk er enige om, og det funker veldig fint for oss. Vi er åpne mot hverandre og hverandres religion, sier Moholdt.

Selv om det jeg poster kan fremstå ganske fint og flott, er det viktig å huske på at man kun får de få sekundene som videoen varer til å danne seg et inntrykk. — Anna-Safia Moholdt

– Vi har begge én gud som vi ber til. Det fine med å ha ulike religioner er at jeg får vært med på hennes høytider, og hun får vært med meg på mine. Det er dobbelt så mange høytider – det er jo dobbelt så mye moro, smiler Ismail.

Mohammed Ismail i Frelsesarmeen sine lokaler i Drammen. (Marthe Knutsen)

Stor på sosiale medier

TikTok er et av de største sosiale nettverkene i verden akkurat nå, og flere ser på det som en plattform til å vise fram sitt talent. Samtidig har den også blitt kritisert for å være utseendefiksert.

– Man danner seg et bilde av det man ser på sosiale medier, og jeg føler også at man danner det bildet selv som tiktoker. Man forsøker jo å fremstille seg på best mulig måte, da man kun har de 15 sekundene å underholde folk på. Likevel prøver jeg å ha videoer hvor jeg ikke har på sminke for eksempel, sier sangeren.

Hun forteller at TikTok-profilen hennes ikke har en dyp mening, men det betyr ikke at hun ikke har noe annet å komme med.

– Det er en hobby. Og selv om det meste jeg poster på sosiale medier kan fremstå ganske fint og flott, er det viktig å huske på at man ikke får et innblikk i hele livet til en person. Man får kun de få sekundene som videoen varer til å danne seg et inntrykk av personen, forteller Moholdt.

Likevel ønsker musikeren å satse videre på sosiale medier og vokse seg større, slik at hun kan leve av musikken.

– Nå har jeg nettopp startet med YouTube, hvor jeg håper jeg kan vise fram en mer ekte versjon av meg selv og være mer personlig. Den største drømmen min er å få kunne synge hver eneste dag, og tjene til livets opphold, smiler hun.