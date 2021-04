17 personer koronasmittet siste døgn

17 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Det er kjent smittevei for elleve av dem, mens smitteveien er ukjent for de siste seks. For noen av disse er ikke smittesporingen avsluttet ennå.

Ved Fjell skole og Veiavangen ungdomsskole er det påvist smittetilfeller som får konsekvenser for både elever og lærere som settes i karantene. Ingen av kommunens øvrige skoler er berørt av dagens smittetilfeller. Det er heller ikke noen av barnehagene eller helseinstitusjonene.

– Dagens smittetall på 17 ligger litt over det som er gjennomsnittet for de siste 14 dagene. Vi har et gjennomsnitt de siste to ukene på litt under 15 tilfeller pr. dag. Så vi ligger nokså stabilt på et for høyt nivå. Vi skulle i første omgang gjerne ha kommet oss under ti tilfeller om dagen, slik vi har hatt noen ganger den siste uka, sier kommuneoverlege Ingeborg Johannessen.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 206 nye smittetilfeller.

- 206 nye smittetilfeller de siste to ukene viser at vi fortsatt har mye smitte i samfunnet og fortsatt en stor jobb foran oss for å stanse smittespredningen, sier Johannessen.

Drammen kommune har siden midten av mars vært omfattet av de strengeste koronarestriksjonene i covid-19-forskriften. Disse tiltakene varer fram til og med søndag 25. april, men i går varslet regjeringen at de letter på koronatiltakene som følge av smitteutviklingen.

For Drammens del betyr det at kommunen fra mandag 26. april ikke lenger omfattes av de strengeste restriksjonene, men flyttes ned på det nest strengeste tiltaksnivået.

Dette er de nye reglene i Drammen

Serveringsstedene kan igjen åpne dørene for gjester, men det er fortsatt skjenkestopp.

Butikker, kjøpesentre og varehus som har vært stengt de siste ukene, åpne dørene igjen.

Barn og unge kan gjenoppta ordinære idretts- og fritidsaktiviteter også innendørs. For personer over 20 år er det fortsatt ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet innendørs.

Det er ikke tillatt å organisere øvelser, trening og prøver innendørs for kor, korps og personer for personer over 20 år.

Utendørs aktivitet for voksne reguleres fortsatt av nasjonale bestemmelser. Påbudet om hjemmekontor berøres ikke av lettelsene som gjøres, så dette påbudet gjelder videre.

Formannskapet i Drammen kommune møtes førstkommende tirsdag. Der vil det bli gjort en vurdering av smittesituasjonen i kommunen og tatt en beslutning om det er behov for ytterligere lokale tiltak, utover det som ligger i den regionale forskriften fra regjeringen.