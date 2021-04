Lave smittetall: - Vi er på riktig vei

Sju personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Det er kjent smittevei for fire av dem, mens smitteveien er ukjent for de siste tre.

Ved Fjell skole får noen elever og ansatte forlenget karantenetiden som følge av et smittetilfelle. Ingen andre skoler eller barnehager er berørt av dagens smittetilfeller.

Ved Fjell bo- og servicesenter er tre beboere satt i karantene som følge av et smittetilfelle hos en medarbeider.

- Færre enn ti nye smittetilfeller er veldig positivt og et godt tegn på at vi er på riktig vei. Sykehuset rapporterer nå også at de er ajour med analysene som ble forsinket på grunn av tekniske problemer i helgen. Så når vi ser de fire siste dagene samlet, så er det rapportert om totalt 30 nye smittetilfeller disse dagene. Det gir et gjennomsnitt på 7,5 tilfeller pr. dag, og det er lovende hvis vi klarer å holde oss på dette nivået og gjerne enda litt lavere i tiden som kommer, sier kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune.

Grunnlag for optimisme

Helsemyndighetene antok tidligere i vinter at mars og april kunne bli to tøffe måneder. Denne vurderingen kom mens Drammen kommune hadde svært lave smittetall og flere dager uten påvist smitte i det hele tatt. De siste ukene har imidlertid vist at antakelsene skulle slå til med full kraft, også i Drammen.

- Vi er snart ferdig med de to månedene som helsemyndighetene antok ville bli veldig tøffe. Nå ser vi heldigvis også en tydelig nedadgående smittekurve. I tillegg blir det varmere i været, og flere blir vaksinerte, så det er lov å være litt optimistiske med tanke på den nærmeste tiden. Men bedringen har kommet gjennom svært inngripende samfunnstiltak. Viruset er her fortsatt, og det blir ikke borte uten vår vedvarende innsats. Nye virusvarianter er veldig smittsomme, og dersom vi slurver med smittevernreglene, skal det ikke mye til for at virusspredningen blusser opp igjen. I verste fall kan vi raskt stå overfor en ny smittebølge hvis vi ikke er forsiktige og fortsatt tar hensyn til hverandre, sier Johannessen.

Vil ha lettelser

Dette er den sjette uka med de strengeste smitteverntiltakene i Drammen kommune. Siden 16. mars har kommunen vært omfattet av den regionale forskriften som regulerer tiltakene. Nå som smittetrykket er på vei ned, har ordfører Monica Myrvold Berg signalisert til nasjonale helsemyndigheter at det forventes snarlige lettelser i tiltakene.

- Det er veldig tøft for alle å leve med så strenge tiltak over så lang tid. Nå er smittetrykket på vei ned, og da mener vi det er grunnlag for å lette på en del av tiltakene. Dersom regjeringen velger å fortsette med regionale tiltak, må vi nok være forberedt på at Drammen kommune vil bli omfattet av disse i en eller annen grad. Vi har signalisert at vi ønsker lettelser, og så får vi avvente å se hva nasjonale myndigheter velger å gjøre, sier ordføreren.

De nåværende smitteverntiltakene gjelder til og med søndag 25. april. Hvorvidt det gjøres endringer i smitteverntiltakene før søndagen er foreløpig usikkert, men det vil komme en avklaring i løpet av uka på hvilke tiltak Drammen kommune eventuelt er omfattet av etter 25. april.